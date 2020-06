Билл Гейтс отчаянно отрицает затею с тотальной "чипизацией" людишек

17:29 05.06.2020 Билл Гейтс рассказал о вакцине против коронавируса и отверг теории заговора о чипировании населения



Американский предприниматель, основатель и экс-глава корпорации Microsoft Билл Гейтс отверг свою причастность к якобы существующему всемирному заговору по использованию будущей вакцины от нового коронавируса для чипирования людей и дальнейшего контролируемого сокращения численности населения ЗемлиГейтс подтвердил, что неоднократно слышал об этой теории, согласно которой он хочет вживлять людям микрочипы под видом вакцины. По словам миллиардера, он никогда не имел отношения к чему-либо подобному. "Я никогда не занимался ничем наподобие микрочипов", - заявил он журналистам, добавив, что "очень сложно отрицать такое, так как это очень глупо или странно"



Американский предприниматель, основатель и экс-глава корпорации Microsoft Билл Гейтс отверг свою причастность к якобы существующему всемирному заговору по использованию будущей вакцины от нового коронавируса для чипирования людей и дальнейшего контролируемого сокращения численности населения Земли.



Гейтс подтвердил, что неоднократно слышал об этой теории, согласно которой он хочет вживлять людям микрочипы под видом вакцины. По словам миллиардера, он никогда не имел отношения к чему-либо подобному. "Я никогда не занимался ничем наподобие микрочипов", - заявил он журналистам, добавив, что "очень сложно отрицать такое, так как это очень глупо или странно", цитирует Гейтса портал Business Insider.



По мнению Гейтса, такие теории заговоров могут наносить прямой физический вред, так как препятствуют распространению вакцины и выработке группового иммунитета против SARS-CoV-2. Миллиардер отметил, что, действительно, было бы полезно знать, к примеру, "у каких детей была прививка от кори, а у каких нет", но добавил, что и так "существуют необходимые системы" контроля, такие как медицинские записи, позволяющие определять иммунизированных.



А в интервью радиопрограмме BBC Today накануне Билл Гейтс сообщил, что антинаучные высказывания о вакцинации и сплетни о чипированиии населения приводят к разжиганию вражды между людьми. "Беспокоит то, что в такое время цифровые инструменты используются для всего этого сумасшествия. Когда в конечном счете у нас появится вакцина, нам нужно будет добиться формирования группового иммунитета, чтобы около 80% населения были вакцинированы. Но если они будут думать, что это афера, или что вакцины вредны, и люди не захотят вакцинирования, то болезнь продолжит убивать людей", - сказал Гейтс.



"Меня несколько удивляет, что часть этих теорий - обо мне. Мы жертвуем деньги для создания инструмента, мы выписываем чеки фармакологическим компаниям. Так получилось, что в нашем фонде есть много специалистов в области фармакологии, и нас считают честным посредником между правительством и компаниями в том, что касается выбора лучшего метода", - отметил .



Основатель благотворительного Фонда Билла и Мелинды Гейтсов, третьим попечителем которого является Уоррен Баффет, подтвердил, что его Фонд финансирует разработку вакцины против COVID-19.



"Наша задача - собрать $7,4 млрд... Нам нужны вакцины не только для таких болезней, как корь, диарея и пневмония. Необходимо также, чтобы GAVI (Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации, поддерживаемый Фондом Билла и Мелинды Гейтс) занялся доставкой вакцины от коронавируса в развивающиеся страны. Мы собираем деньги не только внутри бюджета GAVI, но мы также открыли новый фонд, который займется приобретением вакцины от коронавируса для бедных стран", - рассказал Гейтс.



По его словам, первыми вакцину должны получить медработники в странах, где эпидемия продолжается, и медработники страны, которая изобретен вакцину. Затем полицейские и службы экстренного реагирования - работники жизненно важных сфер. А после этого можно перейти к остальному населению. "И если вакцина будет эффективна на пожилых людях, что является основным критерием, то ее нужно будет отправить в дома престарелых, тюрьмы, приюты для бездомных, чтобы охватить тех, кто подвержен большому риску. Это нужно делать в мировом масштабе. К счастью, мы собираемся параллельно построить несколько заводов, и мы надеемся, что объемы производства будут высокими", - рассчитывает Билл Гейтс.



Теория заговора по чипированию населения планеты и супернановакцина Билла Гейтса



Напомним, одной из самых главных тем в теории заговора, связанной с коронавирусом, является чипирование населения всей Земли, включая, конечно, и россиян.



В соответствии с этой конспирологической версией, ситуация с глобальной эпидемией COVID-19 была создана искусственно с целью тотальной вакцинации человечества. Но не простой вакцинации, а нановакцинации. Наночипы якобы не только будут содержать вакцину, но и позволят осуществлять тотальный контроль за человеком. Этот всепланетный замысел имеет кучу подробностей и действующих лиц. А одна из главных ролей в нем как раз отведена 64-летнему соучредителю Microsoft, филантропу Биллу Гейтсу, который так внезапно покинул компанию ради бедного населения Африки и решения глобальной проблемы вакцинации.



Сторонники этой теории заговора ссылаются на несколько фактов, которые используют для подтверждения своей идеи. Так, в марте 2015 году на конференции американского частного некоммерческого фонда TED основатель Microsoft выступил с речью в рамках TED Talk и предупредил человечество, что наибольшим риском для жителей планеты является вовсе не ядерная война, а вирус, который может угрожать жизни десятков миллионов людей.



"Из-за недостаточной подготовки систем здравоохранения может произойти эпидемия новой болезни, куда более опасной, чем Эбола. Может появиться вирус, заразившись которым и представляя угрозу заражения для других, люди себя чувствуют достаточно хорошо, чтобы сесть в самолет и отправиться по магазинам", - сказал Гейтс.



Это выступление стало отправной точкой для того, чтобы поклонники теории "чипирования через вакцинацию" посчитали Билла Гейтса причастным к использованию пандемии для захвата контроля над глобальной системой здравоохранения.



В мае 2017 года в респектабельном издании Politico вышла статья под заголовком "Знакомьтесь: Билл Гейтс, самый могущественный в мире врач". Ее суть состояла в том, что благотворительный Фонд Билла и Мелинды Гейтсов благодаря своим щедрым взносам фактически взял под контроль Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Авторы статьи утверждали, что за последнее десятилетие самый богатый человек мира стал вторым крупнейшим донором ВОЗ, уступая лишь США и опередив Великобританию. Такая щедрость дала ему непомерное влияние на повестку этой организации. Пользуясь своим влиянием, Билл Гейтс будто бы направил непропорционально большие ресурсы на массовую вакцинацию населения бедных стран мира в ущерб другим программам ВОЗ, так как Фонд Гейтсов связан с производителями вакцин.



В апреле 2018 года сайт Mysterious Times обнародовал "дьявольский план" Гейтса, целью которого назвал "сокращение населения Земли". Якобы массовые прививки калечат и убивают тысячи детей на разных континентах, приводят к бесплодию женщин. Автор текста на Mysterious Times процитировал Гейтса: "Делая людей более здоровыми, мы можем сократить численность мирового населения".



Хотя Гейтс действительно так говорил, эта фраза на самом деле была грубо вырвана из контекста. Билл и Мелинда Гейтсы в феврале 2018 года в ежегодном послании в своем официальном блоге писали о так называемом "демографическом дивиденде": "Когда больше детей выживают после пяти лет, а матери могут решать, рожать ли им еще, численность населения не растет. Она снижается. Родители заводят меньше детей, когда они уверены, что их дети станут взрослыми. Со временем в таком обществе меняется структура населения, в нем становится больше работников и меньше иждивенцев, а это способствует экономическому развитию".



Но из этого рассуждения конспирологи все равно сделали вывод о коварном плане "депопуляции" бедных стран, представляющих собой обузу для стран богатых.



В октябре 2019 года в Нью-Йорке Центр медицинской безопасности Джонса Хопкинса провел со своими партнерами, Международным экономическим форумом и Фондом Билла и Мелинды Гейтс, мероприятие под названием Event 201 ("Событие 201"). Его участники исследовали пандемию коронавируса и возможности государственно-частного партнерства "во время реагирования на тяжелую пандемию, чтобы уменьшить масштабные экономические и социальные последствия".



В официальном пресс-релизе мероприятия говорилось, что в последние годы в мире растет число эпидемических событий, ежегодно достигающих около 200. Они с каждым годом усиливаются, нанося все больший ущерб здоровью людей, экономикам разным стран и обществу в целом. Эксперты предупреждали, что одна из таких эпидемий - условное "Событие 201" - станет глобальной пандемией с катастрофическими последствиями. И тогда потребуются объединенные усилия разных стран и правительств.



В Центре медицинской безопасности Джонса Хопкинса позднее заявили, что исходные данные, использованные для моделирования потенциального воздействия условного вируса, не были схожи c SARS-CoV-2. Но сам факт проведения такого мероприятия и последовавшая за этим пандемия коронавируса дали сторонникам "теории заговора" необходимые для их версий подтверждения.



Фонд Гейтса, в распоряжении которого порядка 45 млрд долларов, работает над распространением вакцин в развивающихся странах, пропагандирует противозачаточные средства для предотвращения бесконтрольной рождаемости, финансирует разработку генетически модифицированных сельхозкультур. Эти направления деятельности вызвали обвинения в том, что Гейтс пичкает бедное население мира ненужными лекарствами и вредными культурами, пытаясь сократить население планеты.



В январе 2020 Гейтса вообще обвинили в "спонсорстве" пандемии и "финансировании разработки" коронавируса, так как его Фонд выделил $300 млн на борьбу с COVID-19 и разработку вакцины.



Из общедоступной информации на сайте Фонда следует, что он сотрудничает с британским Институтом Пирбрайт, изучающим вирусы домашних животных. В 2018 году этот институт получил патент на выделенный им ослабленный штамм коронавируса, поражающего кур, писала USA Today. И хотя единственное общее между тем штаммом и нынешним заболеванием это слово "коронавирус" (вообще на сегодня существует минимум 40 видов коронавирусов), в этом сразу увидели обличающую связь, посчитав, что Гейтс создал еще один вирус, превратив его в оружие, чтобы продать как можно больше бесполезных вакцин, одновременно убивая миллионы "лишних" людей (это так вписывается в теорию "золотого миллиарда" - сокращения населения до 1-2 млрд, за что якобы ратует "теневое правительство").



В апреле 2020 года подлил масла в огонь бывший советник президента США Роджер Стоун. Чиновник, отбывающий 40 месяцев лишения свободы за лжесвидетельство о своем участии в недоказанном сговоре предвыборного штаба Дональда Трампа с Кремлем, дал радиоинтервью, в котором объявил об искусственном происхождении COVID-19 и связал пандемию с готовящейся супервакциной Гейтса.



"Вот что я знаю наверняка. Он и другие глобалисты определенно пользуются им (коронавирусом) для принудительной вакцинации и вживления людям микрочипов, чтобы помечать тех, кто прошел тестирование", - цитирует Стоуна британская The Sun.



Сам Билл Гейтс продолжает хладнокровно отвечать на все теории заговора, связанные с его именем. "Ирония заключается в том, что это говорят о тех, кто делает все, что в их силах, чтобы мир был готов, вкладывают миллиарды долларов в инструменты борьбы с инфекционными болезнями и действительно стараются решить проблему в широком масштабе, в том числе проблему таких заболеваний, которые могут привести к пандемиям. Мы находимся в безумной ситуации, и потому распространяются безумные слухи", - говорил ранее Гейтс в интервью китайскому телеканалу CCTV.



Теория заговора о построении нового мирового общества с единым правительством фигурирует неразрывно связана с таким обязательным элементом как цифровая идентификация человека. Поэтому одна из популярных версий итога нынешней пандемии - полное чипирование всего населения Земли через обязательную вакцинацию.



Последние пару десятков лет, и особенно после событий 11 сентября 2001 года, конспирологи активно обсуждают способ цифровой идентификации людей через вживление в тело электронного микрочипа, что даст возможность правительствам не только следить за всеми, но и при необходимости управлять гражданами.



Если раньше идея внедрения индивидуальных микрочипов всегда встречала у населения крайне негативную реакцию и сравнение с "цифровым концлагерем", то в нынешней ситуации, когда люди уверены, что речь идет о жизни и смерти, о выживании, вакцина-чип может стать желанной, население само станет ее требовать.



В результате такой чипизации, как утверждают конспирологи, власти не только получат полную информацию о состоянии здоровья каждого человека, но и всю информацию о его перемещении, о его контактах с другими людьми, о его местонахождении в любой момент времени...



Теорию о том, что якобы Билл Гейтс все же создает некий наночип для населения, подпитывает сам факт создания миллиардером три года назад государственно-частного партнерства ID2020. Оно поставило своей задачей ввести сплошную цифровую идентификацию людей. Проект ID2020 поддержан ООН. По его замыслу, до 2030 года необходимо обеспечить всех людей на планете цифровым ID. В проекте участвуют Microsoft, Accenture, PricewaterhouseCoopers, Cisco Systems.



Начавшаяся в этом году коронавирусная пандемия дала мощный импульс проекту ID2020. Гейтс говорит, что без цифровой идентификации борьба с вирусными пандемиями невозможна. По его словам, цифровое ID нельзя рассматривать как посягательство на свободу человека, ведь такой медицинский чип позволит получать информацию о том, какие прививки и когда были сделаны человеку. Может ли такой цифровой идентификатор в принципе быть использован для других целей? Да, но в условиях смертельной пандемии этот вопрос легко обойти.



В проекте ID2020 уверяют, что весь массив информации о каждом человеке будет храниться при помощи технологии блокчейн, то есть в зашифрованном виде в распределенной базе данных, подобно транзакциям в криптовалюте биткойн. Таким образом полного доступа к личной информации человека не будет ни у одной организации, даже у государства. Но скандалы с постоянными утечками конфиденциальных данных, происходящие регулярно, дают повод в этом сомневаться.



Проект ID2020 уже в 2020 году планирует при помощи технологии блокчейн объединить все существующие системы ведения записей, касающиеся удостоверения личности. Билл Гейтс объясняет, что такие цифровые паспорта позволят идентифицировать тех, кто уже выздоровел. "В конечном итоге у нас будут цифровые сертификаты, которые покажут нам, кто выздоровел, кто недавно проходил тестирование, или, когда у нас будет вакцина, кто ее получил", - написал Гейтс в Reddit.



В апреле 2020 года газета The New York Times, ссылаясь на исследовательский центр Zignal Labs, писала, что в последние месяцы все шире распространяется информация о том, что новая инфекция вписывается в интересы основателя Microsoft, который может заработать миллиарды на производстве вакцины. Кроме того, пандемия может способствовать реализации Гейтсом планов по внедрению нанотехнологии, позволяющей вводить под кожу человека запись, к примеру, о вакцинации. Эта "цифровая татуировка" из наночастиц может быть видна в инфракрасном свете.



Подобная технология позволит сканировать граждан для установления наличия у них подтверждений об отсутствии заболевания, о вакцинации или о наличии антител к вирусу.



Финансируемое Фондом Билла и Мелинды Гейтс исследование в Массачусетском технологическом институте, Институте химии Китайской академии наук и Лаборатории интеллектуальных предприятий в Бельвью, штат Вашингтон, описывает все это, как "квантовые точки ближнего инфракрасного диапазона", которые могут быть имплантированы под кожу вместе с вакциной для кодирования информации для "децентрализованного хранения данных и биочувствительности". Таким образом, вакцина-чип уже существует и ее внедрение - дело нескольких месяцев. Источник - NEWSru.com

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1591367340

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Указ Президента Республики Казахстан от 27 мая 2020 года №341

- Указ Президента Республики Казахстан от 2 июня 2020 года №342

- Распоряжение Президента Республики Казахстан от 25 мая 2020 года №108

- Сенаторы приняли поправки по вопросам совершенcтвования судебной системы

- А. Мамин: привлечение инвестиций - один из ключевых драйверов восстановления экономического роста

- Премьер-Министр РК А. Мамин провел заседание Госкомиссии по восстановлению экономического роста

- Кадровые перестановки

- Акиматам ряда регионов поручено усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований

- Праймериз Nur Otan начнутся 17 августа