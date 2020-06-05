Погром-диссиденты. Бунт в тылу Трампа, - А.Наумов

17:31 05.06.2020 Бунт в тылу Дональда Трампа



Республиканцы и военные критикуют президента США за излишнее рвение в разгоне протестов



В то время как в США продолжаются протесты и погромы, а Дональд Трамп действует в рамках выбранного им "жесткого курса", президента начинают критиковать не только его политические оппоненты. Озабоченность действиями главы государства высказывают также некоторые сторонники из числа республиканцев и военных. Помимо этого особое недовольство последних вызвали просочившиеся в СМИ слова министра обороны Марка Эспера, который назвал бунтующие города "полями боя".



Погром-диссиденты



"Больно было видеть, как против мирных демонстрантов применяли слезоточивый газ только для того, чтобы президент перешел улицу и зашел в церковь, которую, если мне не изменяет память, он посещал лишь однажды" - такие слова можно было бы ожидать от политика-демократа или комментатора телеканала CNN, однако их произнесла сенатор-республиканец Сюзан Коллинз. "Мне кажется, президент выглядел равнодушным и безучастным к правам людей на мирный протест",- добавила она.



Возмущение госпожи Коллинз вызвал инцидент в понедельник 1 июня, когда Дональд Трамп после обращения к нации с обещанием навести в стране "закон и порядок" решил вместе с соратниками сходить в Епископальную церковь Святого Иоанна, сфотографироваться там с Библией в руках и уйти через несколько минут. Чтобы обеспечить безопасность главы государства, полицейские разогнали митинговавших около Белого дома манифестантов, применив в том числе слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.



Примечательно, что разгон состоялся в 18:00 по местному времени, то есть за час до введения в городе комендантского часа, и потому мирные демонстранты имели право протестовать.



Позицию госпожи Коллинз разделяет и другой сенатор-республиканец - Бен Сасс. "Нет права на бунт, нет права на уничтожение собственности, но есть фундаментальное - конституционное - право на протест, и я против зачистки мирных демонстрантов для фотографии, во время которой Слово Божье используется в качестве реквизита",- сказал политик. Коллегам вторит единственный чернокожий сенатор-республиканец Тим Скотт: "Если вопрос звучит как "нужно ли пускать слезоточивый газ для расчистки пути, чтобы президент пошел и сфотографировался?", то ответ - нет".



К критике присоединились и некоторые другие республиканцы, однако говорить об антитрамповском консенсусе внутри партии нельзя. Сюзан Коллинз, например, известна тем, что гордится своей независимой позицией и иногда критикует президента. Бен Сасс ранее также нередко осуждал действия главы государства. Еще одному озаботившемуся правом на мирный протест сенатору-республиканцу - Кори Гарднеру - скоро переизбираться, и опросы показывают преимущество его оппонента-демократа. Над сенатором Томом Тиллисом, призывающим к миру и спокойствию, также довлеют предвыборные соображения.



Дональд Трамп выбрал свою сторону в раздираемой изнутри Америке



"Внутрипартийное диссидентство" примечательно, однако если говорить о консолидированной позиции партии, то она пока все еще сплочена вокруг президента. Другие сенаторы-республиканцы президента поддерживали, а если не поддерживали прямо, то замечали: оценка его действий в сегодняшней Америке зависит не от фактов, а от политических предпочтений оценивающего. "Мне показалось, он думал, что это объединяющий посыл. Он и был объединяющим, но лишь для половины страны. Другая половина была в ярости - ну такова наша нынешняя реальность",- прокомментировал случившееся сенатор Джон Корнин.



Во вторник 2 июня лидер демократического меньшинства Сената Чак Шумер предложил резолюцию, цель которой - "осудить президента США за приказ федеральным служащим использовать газ и резиновые пули против американцев, вышедших на мирный протест".



Однако документ не нашел понимания у лидера республиканцев Митча Макконнелла. Он предложил свою резолюцию, в которой осуждалось полицейское насилие, а мирные демонстрации назывались "благородными и патриотичными". Против нее уже возразил господин Шумер, ранее заметивший, что господин Макконнелл делает все возможное, чтобы не получить в свой адрес негативный твит от президента. Таким образом, ни одна из двух резолюций не была принята.



Власть рождает винтовку



Критика действий президента прозвучала не только от политиков - свою озабоченность стратегией главы государства и его администрации высказывают и военные. Сам Дональд Трамп в разговоре с губернаторами призвал их позволить военным "доминировать" на улицах американских городов, а в СМИ просочились слова министра обороны Марка Эспера, который назвал бунтующие города "полями боя". Тревоги добавил и тот факт, что и господин Эспер, и глава объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли приняли участие в скандальном фотографировании президента с Библией в руках. Господина Милли президент также назначил "ответственным" за наведение порядка, пригрозив применить закон о мятежах 1807 года и подавить бунты с помощью армии.



"Решение использовать военных для подавления протестов внутри США - крайняя мера. Боевые подразделения армии и морской пехоты обучены бороться с врагами нашей страны, а не со своими согражданами. Американские города не поля боя",- рассказал изданию Politico бывший заместитель помощника министра обороны Мик Малрой, работавший в администрации Дональд Трампа. ""Поля боя" в Америке??? Это то, чего никогда не стоит произносить в Америке, если к нам только не вторгнется внешний враг или мы увидим крах конституционного порядка, то есть гражданскую войну",- написал в Twitter Тони Томас, бывший командующий силами специальных операций США.



Пентагон успешно сопротивлялся попыткам господина Трампа привлечь военных к решению политических вопросов: например, значительно снизил масштаб вовлечения солдат в охрану американо-мексиканской границы, хотя на этом вовлечении настоял сам президент.



Кроме того, руководители ведомства смогли воспрепятствовать желанию президента устроить масштабный военный парад 4 июля 2019 года и ограничились лишь демонстрацией техники.



"В военных кругах растет тревога, что все это не лучшим образом скажется на роли армии в жизни общества в будущем. Вот теперь военных призвали к решению нынешней проблемы и сделали это политически значимым. Похоже, это не совсем правильно",- рассказал Politico собеседник в военных кругах, подчеркнув, что в Пентагоне были удивлены известием о назначении Марка Милли "ответственным" за наведение порядка в стране. Озабоченность вызвало то, что он может повредить тщательно поддерживаемой репутации о политической беспристрастности военного ведомства.



Сам Марк Эспер, в беседе с NBC News комментируя фотографирование с президентом, пояснил, что не знал, куда именно идет. "Я думал, что я посмотрю на нанесенный ущерб и поговорю с солдатами",- признался глава оборонного ведомства. Тем не менее его поступок привел к скандалу: из научного совета Министерства обороны уволился бывший сотрудник Пентагона Джеймс Миллер, написав письмо господину Эсперу и поделившись им с газетой The Washington Post. "Президент Трамп своим поступком в понедельник нарушил клятву "следить за правильным исполнением законов", а также положения первой поправки (к конституции.- "Ъ"), дающей "право людям собираться мирно". Возможно, у вас не было возможности остановить президента Трампа в его чудовищном применении силы, но вы могли не согласиться с ним. Вы же, напротив, показательно поддержали его",- указал господин Миллер.



Марк Эспер, выступая на пресс-конференции в среду, 3 июня, сообщил и о своих разногласиях с президентом.



Использование военных для охраны порядка возможно только в крайнем случае, в самых тяжелых и сложных ситуациях. Сейчас такая ситуация не сложилась. Я не поддерживаю использование закона о мятежах",- сказал глава оборонного ведомства.



Комментируя высказывание о "полях боя", он пояснил, что лишь использовал лексику, которую применяет каждый день, и не хотел оскорбить людей. "Сейчас думаю, что лучше бы использовал другое слово",- признался он.



Председатель комитета по вооруженным силам Палаты представителей демократ Адам Смит призвал и министра обороны Марка Эспера, и председателя объединенного комитета начальников штабов Марка Милли выступить перед комитетом. Сам господин Смит признал, что Марк Милли, быть может, и хотел поддержать солдат, но не учел, как выглядит прогулка генерала в военной форме по столице страны в такое непростое время.



Некоторые комментаторы были куда откровеннее. "Своей комичной прогулкой поздней весной они опорочили моральное достоинство института с почти 245-летней историей. Никакой чести у них нет, пусть идут к черту",- рассказал Politico на условиях анонимности помощник некоего политика-республиканца, ветеран одной из американских военных кампаний.



Алексей Наумов Источник - Коммерсант

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