Бухарские евреи: прошлое, настоящее, будущее, - М.Носоновский

17:33 05.06.2020 БУХАРСКИЕ ЕВРЕИ



Журнал "Хан-Тенгри" беседует с Михаилом Носоновским (США), гебраистом, исследователем культуры еврейских общин Востока.



- Прежде всего – вопрос о названии: "бухарские евреи" - это евреи, жившие в Бухаре, или вообще в Центральной Азии?



- Речь идет о евреях, живших на территории Бухарского эмирата. Это отдельное государство, просуществовавшее до 1920 года; в последние десятилетия до революции оно было под российским протекторатом, но все же сохраняло независимость. Отсюда название "бухарские" по отношению к евреям как Бухарского Эмирата, так и тем, кто оказался в российском Туркестане, например, в Самарканде, после его завоевания в 1868 году. Это традиционное название сохранилось и в советские годы для коренных евреев из Узбекистана и Таджикистана, хотя в официальных документах (например, при переписях) в СССР использовалось редко. В довоенные годы говорили о среднеазиатских "местных евреях" или даже "туземных евреях", а в послевоенные годы в официальных документах часто писали национальность просто "евреи", не делая различия. Так или иначе, основные общины бухарских евреев в ХХ веке – это Бухара и Самарканд, города Ферганской долины (Фергана, Наманган, Андижан), Ташкент, ряд более мелких городов Узбекистана (Шахрисябз, Карши, Каттакурган) и Таджикистан (Ходжент, Душанбе).



- И как давно они появились в тех краях?



- Довольно давно. Евреи жили в Средней Азии не менее двух тысяч лет. Уже в Деяниях Апостолов (в христианской Библии) упоминаются парфянские евреи со своим языком в I веке н. э. В Талмуде (V век) обсуждается еврейская община Маргуаны, то есть Мерва. Там говорится, что рав Шмуэль бар Бисна не считал кошерными вино и брагу, употреблявшиеся евреями в Маргуане. Он ездил в Мерв, судя по всему, по торговым надобностям. Из-за удаленности от Вавилона евреи Мерва не были достаточно сведущи, чтобы приготовленные ими напитки рав Шмуэль мог считать кошерными. Там же археологами в 1954-1956 гг. были найдены еврейские надписи доисламских времен. Это оссуарии (сосуды для захоронения костей после сожжения тела – обычная доисламская практика в Иране) с надписанными по-еврейски именами: "Иосеф бар Иаков" и т.п. Это V-VII века н.э. Имелась в доисламский период и еврейская община в Хорезме. Арабский историк ат-Табари сообщает, что при осаде Хорезма арабами в 712 г. хорезмшах советовался с неким еврейским мудрецом.



Становление еврейских общин связывают с торговыми путями, такими, как так называемых Великий Шелковый Путь (сегодня некоторые историки оспаривают его значение). На протяжении средних веков Бухара – это одна из общин евреев иранского мира, наряду с общинами Афганистана и собственно Персии. Здесь в разное время жили, например, еврейские поэты. Но в целом это все же периферия еврейского мира, не центр.



- На каком языке говорили и говорят бухарские евреи?



- Коренное городское население в Узбекистане говорило преимущественно по-таджикски, то есть на северных диалектах иранской группы, а не на тюркских языках. Это касается и бухарских евреев. В современной научной литературе язык бухарских евреев часто называют "еврейско-таджикским", а сами бухарские евреи иногда называют его "бухори". Конечно, он не очень сильно отличался от языка таджикского окружающего населения, хотя в 1920-1930-е годы были предприняты усилия считать его отдельным от таджикского языком (тогда его называли "местно-еврейским") со своей грамматикой. Тогда на этом языке издавали учебники для школ, некоторые книги, были газеты. Была придумана "местно-еврейская" письменность, в соответствии с веяниями того времени, сначала на основе латиницы, а затем переведена на кириллицу. Но к концу 30-х политика партии изменилась, выделять отдельный бухарско-еврейский язык стало считаться политической ошибкой, и официальное издание книг и газет на нем в СССР прекратилось.



- Этот язык похож на язык горских евреев – он ведь тоже иранской группы?



- Нет, к горским евреям Кавказа все это не имеет отношения. Там другой регион, другая ветвь иранских языков. Хотя многие социологические процессы, проходившие в этих двух еврейских общинах, похожи.



- А какая была письменность у бухарских евреев до советских реформ? И как они сами считали – их язык отличается от языка окружающего населения или тот же?



- Конечно, евреи писали еврейскими буквами, мусульмане – арабскими... Я думаю, детальной языковой рефлексии не было, все считалось "парси", персидский язык (ведь и термин "таджикский" появился очень поздно, в ХХ веке). Если еврейскими буквами, то можно условно сказать "еврейско-персидский". А так отличия в языке между евреями и таджиками Бухары наверняка были микроскопическими. Но это был диалект таджикского, в каждом городе свой, который отличался от таджикского в нынешнем Таджикистане и заметно отличался от персидского (там "акали", тут "окали"). Короче, диалекты сравнивать для того времени – слишком специальный вопрос, но евреи писали еврейскими буквами, которым учились в детстве. На бухарско-еврейском языке была создана определенная литература, хоть и не такая обширная и разветвленная, как например, на идише, языке европейских евреев. В советское время среди бухарских евреев во многом шли те же процессы "ассимиляции" (это не научный термин), что и среди европейских евреев – отход от своего языка, переход на русский или языки республик. Только у бухарцев они шли медленнее, на одно поколение позже, чем среди евреев-ашкеназов в СССР.



- Насколько обособленна была бухарская община? Имели ли контакты с другими еврейскими общинами?



- Бухарские евреи поддерживали контакты с другими еврейскими общинами. Во второй половине XIX века многие отправлялись в паломничество в Иерусалим, часто старые люди, чтобы умереть в Святой Земле. В самой стране Израиля, еще до начала ее сельскохозяйственной сионистской колонизации, существовали общины очень религиозных людей в Иерусалиме, Цфате, Хевроне и Тверии. Они жили в большой нищете, для них не было достаточной экономических ниш. Поэтому они отправляли посланников в разные страны мира, собирать деньги, пожертвования по еврейским общинам. Попадали такие посланники и в Среднюю Азию, где были богатые люди среди евреев.



Был сефардский раввин Йосеф Мамон (уроженец Тетуана в Марокко), который прибыл из Палестины и остался раввином в Бухаре в 1793 году, заказал книги, создал школу, ввел некоторые более строгие законы кашрута.



В 1890 году бухарские евреи в Иерусалиме решают создать отдельный квартал за пределами Старого города. Он был регулярно спланирован (в планировке участвовал знаменитый иерусалимский архитектор, немец Конрад Шик) и так и называется до сих пор "Бухарский квартал". Здесь, например, начали издавать книги для бухарских евреев, которые переводил и готовил просветитель Шимyн Хохом. Когда я говорю "просветитель", нужно понимать, что речь идет об образованном в традиционном, а не в европейском смысле человеке, раввине. Но он стал делать то, что не делали до него: наладил перевод религиозной и общинной литературы на язык бухарских евреев (разумеется, еврейскими буквами), основал свой "издательский дом". Эти книги отправлялись в Бухару и Самарканд (где не было своего книгоиздательского дела), а оттуда поступали деньги от еврейских филантропов. Это продолжалось до первой Мировой войны, когда Россия (которой принадлежала Средняя Азия) и Турция (которой принадлежала Палестина) оказались воюющими странами, и контакты прервались.



Одной из особенностей бухарско-еврейской культуры является важное место традиционной музыки. Это прежде всего бухарский "Шашмаком", традиционные музыка и песнопения. Это непременный элемент празднований (таких как свадьбы), но и традиционной "литургии", то есть молитвы. Бухарские евреи вообще, как правило, молятся по восточным (сефардским) молитвенникам, но многие молитвы имеют традиционные мелодии. Мой знакомый из Квинса, крупный артист и хазан (кантор в синагоге), собиратель народной музыки Изро Малаков выпустил подробный альбом такой музыки. Как во многих местах на востоке, у бухарский евреев была популярна каббалистическая, мистическая поэзия, как на древнееврейском (иврите), так и на бухарско-еврейском языке. Сохранилось немало рукописей с такими текстами, я работал с одной из них.



- История общины. Каков был ее статус в разные периоды истории. Каким ограничениям прав они подвергались при тех или иных властях?



- В Бухарском Эмирате статус евреев был вполне традиционным для мусульманского мира. Согласно исламскому закону, христиане и евреи считаются защищенными Ахль-уль-Китаб, "народами Книги". Их запрещено насильно обращать в ислам. Но они платят особый налог, джизью, за свое немусульманство, то есть все же есть экономическое давление для перехода в ислам. Есть и ряд ограничений – в одежде, высоте зданий и подобном. Хотя насильственное обращение запрещено, бывали и эксцессы, когда еврей в результате недоразумения или манипуляции оказывался обращенным в ислам и не мог вернуться обратно. Дело в том, что это дорога только в одну сторону. Мусульманин не имел права перейти в другую религию, он считался отступником и карался смертью. Поэтому, как только еврей становился мусульманином, обратный путь был закрыт. Известна бухарско-еврейская поэма "Семь Братьев" о насильственном обращении в ислам. В целом такие случаи все же были исключением, но в Бухаре была целая община "новообращенных мусульман" (их называли "чала"), часть из которых тайно придерживались некоторых еврейских обычаев. Бухарские евреи жили в своих кварталах, называемых "махалля" ("слободка"). Они занимали определенные экономические ниши. Например, в Бухаре покраска ткани в синий цвет индиго была типичным еврейским занятием.



- Археолог Шломо Кол-Яков говорил мне, что традиционным ремеслом бухарских евреев было также золотое шитье. Вот эти знаменитые бухарские тюбетейки с золотым орнаментом…



- Возможно. Я не знаю, но если Шломо говорит…



- Хорошо. Приход России в Туркестан. Что изменилось? Чем юридический статус бухарских евреев отличался от статуса евреев в черте оседлости? Как взаимодействовали бухарские с пришедшими из России ашкеназами?



- Это интересные вопросы, на эту тему недавно вышла книга Альберта Кагановича "Друзья поневоле". Бухарский эмират был закрытым средневековым государством. Средняя Азия оказалась в середине XIX века ареной борьбы России и Британии. Российское завоевание Туркестанского края произошло примерно в 1860-70е годы. Конечно, для евреев оно было благоприятным. В российских владениях евреи не только не зависели от произвола эмира или бека, но и получили новые возможности для торговли, модернизации, образования. Имела место нелегальная эмиграция евреев из Бухары в российский Самарканд. Российские власти пытались их отлавливать и возвращать обратно. В самой Бухаре бывали даже случаи, когда российское Политическое Агентство (посольство, которое заправляло многими делами Эмирата и к которому Бухарский Эмир прислушивался) выступало на защиту евреев. Например, Каганович описывает такой случай, на основании документов, которые он нашел в архивах, когда мусульманские власти приговорили еврея к пожизненному заключению за участие в вечеринке с танцовщицами. Его предлагали освободить, но только в случае, если он примет ислам. Однако еврей отказывался и сидел в тюрьме. За него ходатайствовали другие евреи в Туркестане перед Туркестанским генерал-губернатором бароном А. Б. Вревским. Барон просил Политического Агента В. Игнатьева вмешаться, отмечая, что нравственные качества этого еврея не вызывают сомнения, и наказание за "безнравственное поведение" несправедливо. В результате того отпустили.



Что касается "черты оседлости", мало кто из бухарских евреев в те годы стремился переезжать во внутренние российские губернии. Было несколько купцов со своими торговыми домами в Москве, но ведь купцам соответствующей гильдии и так было разрешено жить вне черты оседлости. Поэтому вместо "черты оседлости" реальной проблемой в русских владениях былo выселение нелегальных мигрантов, прибывших из Эмирата, то есть российское подданство для тех евреев, кто не мог доказать, что жил в Туркестанском крае на момент российского завоевания.



Повторюсь, что модернизация среди бухарских евреев только начиналась накануне русской революции. Из Иерусалима поступали книги, издаваемые Шимуном Хохомом. Он, вероятно, предполагал, что его книгами заинтересуются и иранские евреи (чей язык близок), но в первую очередь ориентировался на "наших братьев из Бухары и окрестностей" как писали на титульных листах этих книг. В саму Среднюю Азию новые веяния приходили медленно. Тогда появились торговцы и предприниматели европейского типа, прежде всего на контролируемых русскими землях, например, в Ферганской долине. Скажем, в 1910 году купец Рахамим Довидбаев завез из Польши печатный станок с еврейским шрифтом и стал издавать газету, которую так и назвал "Рахамим". Переводились некоторые книги. Hапример, я в свое время нашел в архиве изданную Довидбаевым в 1914 году первую в Средней Азии еврейскую книгу – перевод на бухарско-еврейский из сказок "Тысячи и одной ночи". Возникали какие-то школы нового типа, сионистские кружки, например, движение "Тарбут". В первые годы после революции иврит некоторое время использовался как язык преподавания просто потому, что у приехавших учителей-ашкеназов и бухарских евреев не было другого общего языка.



- Затем пришла советская власть…



- Последовала советская социалистическая "модернизация". Среди бухарских евреев возникла молодая интеллигенция, поэты, литераторы: М. Бачаев, И. Мавашев, Я. Калантаров. Были бухарско-еврейские школы, издавалась еврейская газета "Байроки Михнат" ("Знамя труда") на латинице, а затем кириллицей. То есть, казалось бы, определенный культурный расцвет социалистического толка, совмещенный с репрессиями, имел место в 1920-1930 годы.



Я занимался историей "Местно-еврейского музея", который основал в самаркандской махалле (там еврейский квартал назывался при Советской Власти "Квартал Восток") Исаак Лурье. Это европейский еврей, этнограф, один из учеников и друзей Соломона Ан-ского, основателя еврейской этнографии. В силу ряда причин он оказался в Средней Азии и создал там еврейский музей, в духе еврейского музейного движения в Восточной Европе. В 20-е годы этот музей как-то поддерживался властями, которые рассматривали его как инструмент агитации среди бухарских евреев за новую жизнь. То есть от Лурье требовали показать не столько этнографию, а как плохо жилось до революции. Но в 30-е годы и это оказалось не ко двору, Лурье арестовали (как мне говорили, он погиб в заключении в Казахстане, хотя доподлинно его судьба неизвестна), как и других подвижников и исследователей бухарско-еврейской культуры, как из числа ашкеназов (например, Амитина-Шапиро), так и бухарцев (того же Бачаева).



Еврейские газеты и школы закрыли, а "местно-еврейский" язык просто убрали из номенклатуры языков народов СССР, он фигурирует только в некоторых крупных библиотеках. Я в свое время по данным Книжной Палаты СССР насчитал около 700 названий книг, изданных на "местно-еврейском" языке в советский период (многие из них – перевод школьных учебников и различные брошюры с официозом) и по данным израильский библиографов около 300 книг, изданных в Иерусалиме Шимуном Хохомом и его последователями. Но это два очень разных типа литературы, разумеется, даже алфавит разный.



После закрытия "местно-еврейской" культуры школы в еврейских кварталах, где было большинство евреев, остались, но это были таджикские школы. В 50-70-е годы еврейская жизнь была вне официальных рамок. В Средней Азии были раввины из европейской части СССР и свои, была еврейская религиозная жизнь, изучали Талмуд, каббалу.



- А за пределами Центральной Азии?



- В 70-е годы началась эмиграция советских евреев в Израиль, которая затронула и многих бухарских евреев. Cраспадом СССР эмиграция усилилась, прежде всего в США и Израиль, хотя есть небольшая бухарская община, например, в Австрии. В США большинство бухарских евреев в 90-е годы поселились в нью-йоркском районе Квинс (примерно в тех местах, которые описывал Довлатов). Я несколько лет жил в этом районе и тесно общался с бухарскими евреями. В Америке бухарско-еврейская культурная жизнь расцвела. Есть свои синагоги, школы, газеты, организации. Есть Всемирный конгресс бухарских евреев (во главе с миллиардером Леви Леваевым), есть главный раввин бухарских евреев США. Бухарские евреи очень успешны в бизнесе, торговле и предпринимательстве. И они, в отличиe от русских евреев-эмигрантов, легко самоорганизуются, создают свои структуры, зачастую параллельные структурам американских евреев. Скажем, если еврейские школы американских евреев не совсем соответствовали запросам бухарцев, те создали в Квинсе школу, Квинс-Гимназию. Она открыта для всех, но американцы, да и русские туда не идут (мои дети там некоторое время учились среди бухарских евреев). Там же есть бухарско-еврейский музей, совершенно замечательный, но неизвестный никому в Америке. Есть общество историков-просветителей. Есть премии за вклад в бухарско-еврейскую культуру. Все это бухарские евреи создали сами, без помощи американских еврейских организаций или государства. Замечу, что русские евреи в Америке ничего подобного не создают. Конечно, есть и многочисленные кошерные рестораны со вкусными шашлыками, бухарским пловом-бахшем, лепешками и чебуреками.



В Израиле бухарские евреи тоже очень активны, есть свой центр с музеем, проводятся конференции, издаются книги, присуждаются премии вроде "Бухарский еврей года" (несколько лет назад эта премия была присуждена политику Гидеону Саару, который сейчас претендует на место Беньямина Нетаньяху). Существует театр, очень популярны молодые комедийные актеры Хай и Ронен Давыдов. Cкажем, несколько лет назад по израильскому ТВ прошел сериал "Эйфо ата хай?" (Это можно перевести с иврита как "Где ты, Хай?" или "Где ты живешь?") на бухарско-еврейскую тему, о жизни молодого поколения и их родителей.



Всего вне Центральной Азии живет свыше 200 тысяч бухарских евреев – около 60 тысяч из них – в США и Канаде, свыше 150 тысяч – в Израиле. В СССР накануне его распада бухарских евреев было, по-видимому, раз в пять меньше. Источник - ia-centr.ru

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