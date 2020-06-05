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Сирия. Из контролируемого американцами лагеря "Рукбан" вырвались 11 беженцев
17:46 05.06.2020

Они рассказали, как боевики заставляли их работать за воду и хлеб

АЛЕКСАНДР БОЙКО

Беженцы выехали из лагеря "Рукбан" в кузове грузовика, спрятавшись посреди пожитков

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии ЦПВС сообщил о 11 сирийцах, которые вырвались из лагеря для беженцев "Рукбан".

- ЦПВС продолжает фиксировать выход беженцев с неподконтрольной правительству САР территории из лагеря "Рукбан". 4 июня был осуществлен выход двух семей в количестве 11 человек, которые на время карантина будут размещены в лагере и затем смогут вернуться к нормальной жизни, - заявил журналистам представитель ЦПВС Виталий Ефременков.

Беженцы выехали из лагеря "Рукбан" в кузове грузовика, спрятавшись посреди пожитков. У них не было никакой гарантии, что удастся выбраться.

Беженцы рассказали о том, как им приходилось выживать в лагере

- Вожу беженцев из лагеря "Рукбан". Это тяжелая работа, потому что никогда не знаешь точно, выпустят тебя в этот раз или нет. Там нет никакого закона. Жизнь там очень тяжелая. Нет воды, еды. Нет никакой медицинской помощи, - рассказал водитель Мизият Руим.

Вырвавшихся из "Рукбана" разместили в небольшом палаточном лагере, где есть все необходимое. Там беженцы рассказали о том, как им приходилось выживать в лагере.

- Только у избранных в "Рукбане" есть постоянная работа, - рассказал российским военным один из беженцев Абдурахман Хаттыб. - Кто-то даже держит магазины - им позволяют, если они делятся деньгами с боевиками. У меня не было постоянной работы, и очень часто нам с моей семьей нечего было есть. Иногда мне удавалось получить немного денег – что-то выкопать, например, или перенести.

Беженцы, которым удается выбраться из лагеря, регулярно рассказывают о том, насколько тяжело там достать еду и воду, а также о том, что в Рукбане хозяйничают боевики. Спастись из лагеря зачастую можно только заплатив им.

- Я пастух, пасу овец. Если бы не эта работа, я бы за два года умер с голоду. Потому что боевики, которые заправляют в лагере, не дают людям продовольствия. Никто не хочет там больше жить, - добавил еще один убежавший из "Рукбана" Мухаммед Хаммад.

Условия жизни в "Рукбане", который находится в 55-километровой зоне вокруг американской военной базы в районе "Эт-Танфа" (на границе Сирии с Иорданией, которая контролируется американскими военными) регулярно подвергаются критике различных международных организаций.

Вырвавшихся из "Рукбана" разместили в небольшом палаточном лагере, где есть все необходимое

На гуманитарную катастрофу указано и в последнем совместном заявлении Российско-сирийского координационного штаба по возвращению беженцев. В нем подчеркиваются, что американцы спекулируют на, якобы, обострении эпидобстановки с целью обвинить в этом власти арабской республики, а всю поступающую гумпомощь направляют подконтрольным боевикам.

Источник - КП
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1591368360
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