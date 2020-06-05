Казахстан. Операция "Декоммунизация", - М.Хамитов

17:47 05.06.2020 Казахстан: Операция "Декоммунизация"? Ч.1



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в Конституционный закон "О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов", а также в закон "О комитетах и комиссиях Парламента Республики Казахстан" по вопросам парламентской оппозиции". Напомним, в данном законе впервые в Казахстане вводится понятие "парламентской оппозиции", которая будет выражать мнение народа и поднимать волнующие население вопросы.



Согласно принятым поправкам, оппозиции в парламенте право выступать на парламентских слушаниях, инициировать тематику парламентских слушаний, выступать на заседаниях Сената, на заседаниях комитетов, на совместных заседаниях парламента. В "парламентскую оппозицию" войдут политические партии, представленные в Мажилисе и не входящие в парламентское большинство, выступающие, как правило, с иной позицией по социальным-экономическим и общественно-политическим вопросам.



Сегодня в казахстанском парламенте представлены три партии - Nur Otan (партия власти, председателем которой является первый президент республики, Лидер нации Нурсултан Назарбаев), демократическая партия "Ак жол" и Коммунистическая народная партия Казахстана (КНПК).



В количественном выражении от Nur Otan в парламенте представлены 84 депутата, по 7 депутатов у "Ак жол" и КНПК, еще 9 – так называемых нефракционных депутатов – это выдвиженцы от Ассамблеи народа Казахстана.



На фоне новостей о рассмотрении и принятии данного закона в Казахстане прошли еще несколько немаловажных событий, которые, как кажется, являются пазлами одной картины.



Во-первых, президент Казахстана поручил создать Государственную комиссию по реабилитации жертв политических репрессий для восстановления исторической справедливости.



3 июня депутат партии "Ак жол" Берик Дюсембинов обратился с официальным запросом к заместителю премьер-министра Ералы Тугжанову, в котором от лица партии призвал начать работу по признанию "Ашаршылык" (Великого голода 1932-1933 гг.) фактом геноцида.



"В целях исторической справедливости, "Ак жол" призывает дать организованному тоталитарной властью большевиков на казахской земле Великому голоду (Ашаршылы?) правовую оценку, как факту геноцида против нашего народа", – говорится в запросе Дюсембина.



"В последние годы некоторыми "деятелями" делаются попытки мифологизировать и пропагандировать сталинизм. В этой связи Демократическая партия "Ак жол" считает, что принцип декоммунизации должен стать составной частью государственной политики", – даже отметил Дюсембин.



Параллельно с этим в казахстанских СМИ стали появляться откровения историков и экспертов.



В интервью агентству КазТАГ доктор исторических наук, профессор Евразийского национального университета имени Гумилева Гульнар Мусабалина отметила, что в Казахстане нужно запретить советскую символику.



"Использовать в качестве символики серп и молот – это неправильно. Это была другая коммунистическая партия, это были другие люди, у нее были другие цели. Пусть символы будут другие. Я считаю, что нужно запретить советскую символику", – пояснила профессор.



Аналогичную позицию высказала и почетный журналист Казахстана, одна из инициаторов создания музея жертв репрессий в поселке Долинка Карагандинской области Екатерина Кузнецова.



"Коммунизм и фашизм – это две стороны одной медали. Надо кончать нам с этими реверансами. То ли мы за демократию, то ли за коммунизм, то ли мы еще за что-то. Хватит нам серпа и молота. Мы уже получили по голове молотом и по горлу серпом. Надо отрешиться от этого и начинать строить демократическое государство, а партию коммунистическую надо запретить", – сказала журналист.



Здесь следует сделать небольшое отступление. На сегодняшний день коммунистическая и/или советская символика запрещены в некоторых постсоветских странах - в Грузии, Латвии, Литве, Украине. Но Казахстана в этом списке нет. Пока нет.



Однако следует предположить, что, если работа по декоммунизации, предлагаемая партией "Ак жол" и историками будет продолжена, это может изменится. Что до "Ак жол", то мотивы понять можно - они уже сейчас отстреливают своего политического конкурента КНПК на дальних рубежах – за год до парламентских выборов. И если так дело пойдет и дальше, то в числе парламентской оппозиции вполне могут оказаться исключительно депутаты "Ак жола".



Но есть ли действительно связь между всеми этими событиями? Мы обратились к двум известным политологам – лидеру формирующегося коммунистического движения Казахстана "Мемлекет" Альжану Исмагулову и главному редактору энциклопедии "Кто есть кто в Казахстане" Данияру Ашимбаеву с просьбой дать оценку новым поправкам в законы и ответить на наши вопросы:



– Что вы думаете о законе о парламентской оппозиции?



Данияр Ашимбаев (Д.А.): Закон о парламентской оппозиции расширяет возможности непарламентского большинства по выражению своей позиции. Мы видим, что депутатские запросы по экономике, которые инициирует партия "Ак жол", мы видим депутатские запросы по экономике и социальной сфере, которые инициирует КНПК; депутаты поднимают в своих запросах достаточно серьезные темы. И в условиях, когда в Нур-Султане достаточно серьезно реагируют на любую критику, а в последнее время почему-то стало считаться, что любая критика – это вообще "подрыв устоев", возможность более широкого выражения двумя нынешними партиями парламентского меньшинства своих позиций – это уже шаг вперед. Да, по многим вопросам с "Ак жол" и КНПК можно не соглашаться, но по вопросам экономики – а это, на мой взгляд, сейчас самые больные вопросы – нам нужен плюрализм мнений.



Альжан Исмагулов (А.И.): Впервые появляется слово "оппозиция" в законодательном поле и определены случаи, когда оппозиция может выдвигать своих депутатов на должности председателей и секретарей постоянных комитетов Мажилиса парламента, а также право выступления на заседаниях и проведение парламентских слушаний по инициативе оппозиции. Получается, все эти 29 лет оппозиция не имела доступа к выступлениям, не могла выдвигать своих кандидатов на должности председателей и секретарей постоянных комитетов? И других путей, кроме как ввести два новых закона – не было? Может, все-таки нужно было просто обновить регламенты парламента? В любом случае, уточнение взаимоотношений между определенными группами лиц письменным путем это хорошо, если не работает благоразумие.



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Казахстан: Операция "Декоммунизация"? Ч.2



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в Конституционный закон "О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов", а также в закон "О комитетах и комиссиях Парламента Республики Казахстан" по вопросам парламентской оппозиции". Напомним, в данном законе впервые в Казахстане вводится понятие "парламентской оппозиции", которая будет выражать мнение народа и поднимать волнующие все население вопросы.



Сегодня в казахстанском парламенте представлены три партии - Nur Otan (партия власти, председателем которой является первый президент республики, Лидер нации Нурсултан Назарбаев), демократическая партия "Ак жол" и Коммунистическая народная партия Казахстана (КНПК). В количественном выражении от Nur Otan в парламенте представлены 84 депутата, по 7 депутатов у "Ак жол" и КНПК, еще 9 – так называемых нефракционных депутатов – это выдвиженцы от Ассамблеи народа Казахстана.



На фоне новостей о рассмотрении и принятии данного закона в Казахстане прошли еще несколько немаловажных событий, которые, как кажется, являются пазлами одной картины.



Во-первых, президент Казахстана поручил создать Государственную комиссию по реабилитации жертв политических репрессий для восстановления исторической справедливости.



3 июня депутат партии "Ак жол" Берик Дюсембинов обратился с официальным запросом к заместителю премьер-министра Ералы Тугжанову, в котором от лица партии призвал начать работу по признанию "Ашаршылык" (Великого голода 1932-1933 гг.) фактом геноцида.



Параллельно с этим в казахстанских СМИ стали появляться откровения историков и экспертов, призывающих запретить в Казахстане советскую символику.



В первой части материала закон о парламентской оппозиции обсудили с известными казахстанскими политологами – лидером формирующегося коммунистического движения Казахстана "Мемлекет" Альжаном Исмагуловым и главным редактором энциклопедии "Кто есть кто в Казахстане" Данияром Ашимбаевым. О возможной связи закона с "охотой" на коммунистическую символику, а также проблеме политизации исторического прошлого Казахстана – в продолжении материала.



– Как вы расцениваете вбросы о том, что коммунистические партии и символику надо запретить?



Альжан Исмагулов (А.И): Профессор Мусабалина предлагает запретить, а то есть фактически приравнять советские символы к символам запрещенных организаций в Казахстане таких как ИГИЛ, Боз Курд. Или цитата партии "Ак жол" – "Декоммунизация должна стать частью государственной политики Казахстана в рамках исторической справедливости".



А как они отнесутся к той исторической справедливости, где большевики и коммунисты впервые за 205 лет с момента вступления Казахского ханства в Российскую империю в 1731 году дали Казахстану настоящую независимость, образовав в 1936 году Казахскую Советскую Социалистическую Республику со своей Конституцией, Флагом, Гимном, Верховным Судом, Верховным Советом, своим правительством, министерствами, и даже со своими руководителем? Все признаки независимости присутствуют.



Признав коммунистов преступниками, они выбивают краеугольные камни из-под нашей независимости. Ведь тогда и законы Казахской ССР были незаконными? Значит, Казахская ССР создана преступниками? И Жумабек Ташенов, член ЦК КП Казахстана, тоже преступник? Или Динмухамед Кунаев? И все наши герои, бившиеся за Родину под Советским флагом тоже преступники? Или наши солдаты-герои, но воевали на стороне преступников? Что за историческая шизофрения? Заметьте, что эти вбросы происходят на фоне реабилитации фашистских коллаборационистов, типа Мустафы Шокая, которому ставят памятники и называют в его честь улицы в Казахстане. Но то, что Шокай работал с нацистами, пока громко не говорят.



Заметьте, что нет ни одного исторического документа, в котором было бы сказано, что нужно уничтожать казахскую нацию. Раскулачивание происходило только в отношении баев и кулаков, которых было всего 34 893 человека, что является всего 0,682% от общей численности населения Казахстана (согласно справке ОГПУ). Раскулаченное добро уходило в пользу народа. Может, те кто призывает к запрету советских символов соскучились по баям и кулакам? Если Казахская ССР является государственным образованием созданной преступниками, то разрывается наследственная связь. И Республика Казахстан не имеет прав на наследие Казахской ССР. В том числе, и на Великую Победу 9 мая 1945. Тогда победили другие – советские казахи, а не те, кто осудил советскую реальность.



Данияр Ашимбаев (Д.А.): Тема репрессий, на мой взгляд, чрезмерно политизирована. И с каждым годом она все больше становится пространством для политических игр и заявлений. Серьезного исторического анализа периода коммунизма у нас никто не делал. Хочется напомнить, что даже партия "Алаш" и правительство Алаш-Орды, к которым частенько апеллируют, не выступали за государственную независимость, что пытаются им приписать. Но "Алаш" выступал за автономию в составе России. То есть реальные исторические оценки мало кого интересуют. Возьмем, к примеру, фигуру Жумабека Ташенова - председателя Совета Министров КазССР, который якобы боролся против передачи казахских районов Узбекистану, Туркмении и Целинного края - в пользу России. Но если смотреть документы, картина возникает совершенно иная. К примеру, Ташенов делал доклад по передаче Бостандыкского района Узбекистану и по его докладу район и передали. Что касается Целинного края, то вопрос не стоял о выделении его из состава КазССР с дальнейшей передачей РСФСР. Напомню, что освоение целины было одним из важнейших проектов экономической политики Хрущева. Но финансирование шло через Алма-Ату. И, естественно, какая-то значительная часть денег до целины попросту не доходила. И идея создания Целинного края прежде всего преследовала цель, чтобы финансирование шло напрямую из Москвы, минуя Алма-Ату, которая на бюджетные потоки, как всегда, имела свои планы. Против этого Ташенов и возражал, но сильно сомневаюсь, что он грозил Хрущеву "обращением в ООН". Борьба с так называемым "целинным сепаратизмом" имела место быть только через три года после отставки Ташенова, и он был жестко подавлен республиканским руководством. То же самое можно сказать и о вопросе передачи Мангышлака Туркмении. На самом деле вопрос стоял о передаче нефтегазовых месторождений в подчинении "Туркменнефти" в рамках создания межреспубликанских "кластеров", как бы их назвали сейчас. Разговоры эти были тоже много после отставки Ташенова. Вот и получается, что из советского чиновника сделали эдакого "борца за независимость". И это ж не единственный пример!



Или взять тему "голодомора". Сначала было 10 миллионов погибших, потом 20 миллионов. Сейчас уже кто-то про 60 миллионов заговорил. И объясняют тем, что у Сталина якобы были антиказахские и антитюркские взгляды. Но если посмотреть на другие тюркские республики, где проходила коллективизация, то там таких перегибов не было. Один уважаемый историк, анализируя документы того периода, обращал внимание на то, что для проведения коллективизации в казахские районы отправляли казахов, а в русские – русских с тем, чтобы не было национальных конфликтов. И те перегибы, которые привели к плачевным последствиям, были, собственно, нашими же кадрами и организованы.



Голод был обусловлен не только политикой центра, но в значительной степени самодеятельностью на местах. В одном исследовании отмечалось, что Москва выделяла в начале голода значительные средства на восстановление поголовья скота, но – цитирую – "средства эти были использованы не по назначению". Проблема в том, что те казахские политические деятели, которые проводили ускоренную коллективизацию, сами стали жертвами репрессий 1937–1938 гг., что как бы сняло с них политическую ответственность. Но любой, кто будет работать с документами тех лет, поймет, что проблема была вызвана радикализмом казахских же партийных работников.



Известно, что казахи из-за коллективизации и голода вынуждены были бежать в Туркмению, Узбекистан и Киргизию. Но ведь эти же регионы также подвергались коллективизации, но таких перегибов в других республиках не было. Никто не говорит о голоде или "голодоморе" в Туркмении, Киргизии или в Башкирии.



Для понимания проблем политической борьбы в Казахстане в те годы нужно знать и проблемы социального расслоения в казахском ауле, и фактор родовой борьбы в казахской элите, и идейные конфликты по социально-политической модернизации республики. Но у нас, как вы знаете, структура традиционного общества сильно мифологизирована. В современной литературе сам термин "социальное расслоение" вообще пропал: были только ханы, султаны, бии и батыры. Даже термин "бай" практически перестал употребляться. Как пишет наш видный историк, бывший аким Жамбылской области Омирбек Байгельди: "История свидетельствует, что наш народ был чрезвычайно богат, носил одежду, расшитую золотом, ел из золотых блюд, ездил в золотом седле, а правители восседали на золотом троне. Собрания проводились в золотых дворцах. А мы – потомки того великого народа. Это никакое не преувеличение, это есть историческая правда".



Про родовую борьбу в казахском руководстве писать сейчас вообще не принято. Идет чрезмерная идеализация и исторического прошлого, и отдельных исторических персонажей, и их взглядов. События, происходившие в республике, вырываются из контекста не только общестрановой, но даже региональной истории, что создает не только путаницу, но и ведет к откровенной фальсификации причин и последствий.



Кстати, отмечу, что так называемые "антиказахские взгляды" Сталина можно сопоставить с такими фактами, что казах Турар Рыскулов был одним из высших руководителей российского правительства с 1926 по 1937 г., а главным органом национальной политики в РСФСР – отделом национальностей ВЦИК – руководили опять-таки казахи Санджар Асфендияров, Абильхаир Досов и Нигмет Нурмаков.



Когда пишут, что казахские "батыры" отстаивали границы республики и ее территорию, не нужно забывать, что такую же борьбу вели и представители других республик и национальностей, у которых были свои представления об этих границах. Забывается, какая борьба была вокруг разделения Туркестана в 1924–1925 гг., которая привела к объединению казахских районов в рамках одной республики. Повышение статуса Казахстана до союзной республики в декабре 1936 г., которое предопределило в том числе и современную историю республики, было инициировано Сталиным, а не сделано по просьбе Алма-Аты.



Говорить о "геноциде", на мой взгляд, это сильное передергивание исторических фактов.



Советскую эпоху в истории Казахстана нельзя оценивать однозначно; в ней были и трагические, и позитивные страницы. Про последние почему-то принято забывать или замазывать черной краской.



Разрыв исторической преемственности, на мой взгляд, - глубочайшая ошибка, потому что Республика Казахстан - структура не новая, а возникшая путем переименования Казахской ССР, которая была построена на принципах интернационализма, коммунистической идеологии и социалистической экономики. Но, к сожалению, у нас немало переобувшихся людей, которые считают, что все оценки надо поменять на диаметрально противоположные.



Но декоммунизация в Казахстане, на мой взгляд, невозможна. Или давайте сносить памятники или давайте снесем все то, что было построено в советское время. Правда, многие наши ведомства исходят как раз из этого принципа. К примеру, инициатива нашего Минздрава снести 40 старых больниц и построить 15 якобы "новых и современных" – вписывается в этот оборот.



А что касается сноса памятников. Несколько лет назад возник скандал, когда был опубликован документ об увеличении квоты репрессированных за подписью первого секретаря ЦК Компартии Казахстана Левона Мирзояна. Сразу возникла тема, что "подлый армянин" хотел уничтожить всех казахов. И сразу же улицы имени Мирзояна срочно были переименованы и в Астане, и в Алматы. Но на оригинале этого документа присутствует полтора десятка подписей, половина из которых казахские. Но о переименовании их улиц я нигде разговоров не слышал. Вырывание фактов из контента и насаживание их на либерал-националистические концепты - как правило, очень плохо заканчивается. Неумение делать выводов из собственной истории и трактовка фактов в угоду политическим маневрам - всегда заканчивается плохо.



– Нет ли связи между этими вбросами и законом о парламентской оппозиции? Не идет ли все к тому, чтобы на следующих выборах в парламент коммунистам вход туда будет заказан?



Д.А.: Нынешняя КНПК не является наследником Компартии Казахстана. Прежняя Компартия была переименована в Социалистическую партию и в таком качестве примерно в 1996 году умерла окончательно. КНПК же является отпочкованием от той партии, поскольку Косарев и его соратники посчитали, что Абдильдин движется в фарватере Аблязова, что подрывало идейные основы коммунистов. КНПК как партия состоялась. Даже если в Казахстане запретят слово "коммунистический", она может переименоваться в Социал-демократическую партию и спокойно участвовать в выборах с той же программой. КНПК – это партия, имеющая свой электорат, и которую перед выборами многие хотели бы утопить. Так что здесь может быть элемент партийно-электоральной борьбы. Но я считаю, что запрет коммунистической символики – просто глупость.



А.И.: Законы о парламентской оппозиции никак не связаны с запретом на советскую символику, так как в тексте ничего не говорится об этом, и это никак не влияет на то, будет ли запрещена советская символика или нет. Скорее, от активности КНПК, которая присутствует в парламенте, зависит то, будет ли в Казахстане т.н. декоммунизация или нет. Как она будет защищать советские символы, советскую историю, считает ли она себя наследником Компартии Советского Союза, Советского Казахстана, наследником коммунистов. Ну и конечно же, от нас – неравнодушных граждан, которые защищают советскую Историю Казахстана.



– Какова вероятность того, что в Казахстане будет введен запрет на коммунистическую/советскую идеологию и символику?



Д.А.: Как вы проведете грань в наших реалиях? Кунаев и Назарбаев были коммунистами, наши писатели, ученые, инженеры, агрономы, офицеры, педагоги – были коммунистами. Как провести грань, как понять чьи памятники сносить и чьи портреты срывать? И кого повесить вместо них? Лидеров "Алаш-Орды"? Так они потерпели осенью 1919 года политическое поражение и ее руководители признали Советскую власть и вошли в состав советского правительства в Казахстане. А Мустафа Шокай вообще сбежал за рубеж. И до сих пор его сотрудничество с властями Третьего рейха вызывает споры у историков. Из кого искать новых людей? Чокан Валиханов был офицером российской армии, Абай призывал к дружбе казахского и русского народов. Покажите мне политически-правильных и национально-ориентированных вождей, и тогда можем об этом поговорить. А просто все вычеркивать – это тупиковая ветвь мозговой эволюции. Источник - ia-centr.ru

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