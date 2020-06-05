Первое поражение Орды на Руси: Москва воюет за хана, победитель казнен, битва "забыта"

17:54 05.06.2020

Граница Московской и Тверской областей - живописнейшие места. Проезжая по одной из дорог Старицкого района, попадешь на Бортеневское поле.



Здесь 22 декабря 1317 года состоялась Бортеневская битва - первое сражение, в котором Орда проиграла Руси. Теперь на этом месте памятник.



Мемориал "Бортеневская битва". Тверская область



Дело было вот в чем:



Михаил Тверской получил в Орде ярлык на великое княжение - хан признал его "главным князем" на Руси. И такой же ярлык получил в подарок от хана и московский князь Юрий Данилович, женившись на его сестре. Тверской князь уступает московскому, но желает оставить своими владениями Тверь.



Юрий сказал "нет" и вместе с татарской конницей бьет Михаила при Бортенево. Зря. Тверской князь победил, взял в плен и сестру хана - жену Юрия. За эту победу Михаил Тверской был вызван в Орду, где и казнен.



Мемориал "Бортеневская битва". Тверская область



Рядом, у дороги, стоит небольшая часовня Михаила Тверского. Она появилась к 680-летнему юбилею сражения, в 1997 году.



Второе фото сделано лет на 5 раньше первого. Как видим, часовню побелили.



Тихое, скромное, совершенно не пафосное место. Такими и должны быть военные мемориалы: ведь дело не в пышности, а в памяти. Каждый раз, проезжая мимо, здесь хочется остановиться.



22 декабря 1317 года в битве при Бортенево тверские рати под руководством князя Михаила Тверского одержали блистательную победу. Это первое подробно описанное в источниках сражение, в котором русичи разгромили ордынскую конницу. "Заставили неволею отступить в стан" и взяли татар в плен".



"За эту победу Михаил Тверской был казнен в Орде. Благодарные потомки нарекли Михаила Святым. Да пребудет вечно чистым и незабвенным имя его в сердцах наших! Поклонимся павшим!".



Представляете - биться зимой, возможно в мороз, среди метровых сугробов. И победить.



Сейчас вокруг лишь природа и тишина - деревня Бортенево в 1941 году сожжена немцами.



Даже если и изменился ландшафт - наверное, такие же поля и облака были и при Михаиле Тверском. И такая же красота, от которой так хорошо, тепло и уютно на душе!



Видимо из-за того, что Москва здесь оказалась пособницей Орды да еще и проиграла, эта битва со временем стала не заслуженно малоизвестна (а ведь это первое поражение Орды!).



По крайней мере, я в учебниках и в большинстве книг по истории ее не видел и кого ни спрашивал, никто про Бортенево не знал. Зато встречал рассказы о битве, где о роли Москвы "скромно умолчено".



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