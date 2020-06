Сканируй это: как участники протестов в США пытаются себя обезопасить

Охватившие всю страну протесты в США, начавшиеся после гибели афроамериканца при задержании в Миннеаполисе, только-только начинают стихать. Меры местных властей, которые вводят комендантский час и усиливают полицию частями Нацгвардии, зачастую оказываются не очень эффективными. При этом число задержанных, среди которых оказываются даже случайные прохожие и журналисты, превысило 10 тыс. человек. "Известия" разбирались в том, как участники мирных акций пытаются свести к минимуму шансы угодить под стражу и столкнуться с малоприятными юридическими последствиями реализации права на выражение гражданской позиции.



"Предупрежден - значит вооружен"



Стычки с сотрудниками правоохранительных органов и задержания стали почти обыденным зрелищем в десятках американских городов, охваченных акциями протеста против полицейского произвола, которые начались после гибели в Миннеаполисе чернокожего Джорджа Флойда. И если к задержанию мародеров, которые воспользовались беспорядками просто для того, чтобы обзавестись новым телевизором или ворохом брендовой одежды, вопросов ни у кого не возникает, то остается проблема защиты мирных участников протестов или просто тех, кто оказался в неподходящем месте в неподходящее время.



О том, какие методы обеспечения собственной безопасности и защиты от проблем с законом используют выходящие на улицы американцы, свидетельствуют, например, данные о популярности загрузок различных приложений на смартфоны. Судя по цифрам, которые собрала профильная компания Apptopia, в минувшие выходные (с 29 по 31 мая) бум популярности продемонстрировали бесплатные приложения, которые превращают телефон в сканер полицейских радиочастот. Рост числа загрузок по сравнению с предыдущим уикендом оценивается в 125%.



Всего за три дня было зарегистрировано 213 тыс. случаев загрузки таких программ. Самой популярной, как пишет Newsweek, стало приложение с говорящим названием Police Scanner - его скачали на 88 тыс. гаджетов. В целом количество загрузок программ-сканеров в AppStore превысило число скачиваний приложений даже самых популярных соцсетей - Facebook, Instagram и TikTok.



Приложения позволяют протестующим прослушивать полицейский эфир, в частности, получать данные о перемещении подразделений и таким образом избегать потенциальных столкновений с правоохранителями. В некоторых версиях предусмотрен и мессенджер, позволяющий контактирующим координировать свои действия.



Приложения, которые позволяют вести защищенную от посторонних коммуникацию, также показали рост популярности. TechCrunch, в частности, отмечает две таких программы, позволяющие обмениваться зашифрованными сообщениями - Signal (за выходные его установил почти 37 тыс. раз) и Citizen (свыше 48 тыс. загрузок). Обе программы в совокупности только 31 мая установили почти 40 тыс. раз, что стало рекордом для Соединенных Штатов.



Наряду с интересом к защищенным мессенджерам, в том числе к тем системам, где сообщения автоматически уничтожаются через заданный промежуток времени, эксперты отмечают и в целом рост активности пользователей соцсетей - в Facebook, Twitter и Snapchat пользователи, помимо текстовых постов, выкладывают фото и видео с места событий, а также проводят стримы - прямые трансляции. "Некоторые считают, что такие платформы позволяют лучше понять, что происходит на местах в режиме реального времени, по сравнению с материалами СМИ, которые интерпретируют материал в соответствии с редакционными представлениями или дают его предвзято, пропуская какие-то ключевые истории, которые остаются без внимания", - пишет TechCrunch.



Укрыться от "большого брата"



Даже в том случае, если акция протеста проходит мирно, не исключено, что позднее в правоохранительных органах захотят разобраться в том, кто именно в ней участвовал. Для того чтобы идентифицировать протестующих и лучше понять их роль в массовых мероприятиях, у "компетентных органов" сейчас есть целый арсенал технических возможностей, в том числе для отслеживания перемещений владельцев сотовых телефонов.



Зная об этом, выходящие на улицу и площади американцы готовятся соответствующим образом. Например, для того чтобы свести к минимуму шансы попасть под прицел правоохранительных органов, многие не берут с собой смартфон, которым пользуются на постоянной основе. Вместо этого протестующие пользуются заранее предоплаченными "разовыми" телефонами.



Сканируй это: как участники протестов в США пытаются себя обезопаситьФото: Global Look Press/Javier Rojas/Keystone Press Agency



Wired, в частности, выделяет два основных аспекта в электронной слежке, которые стоит учитывать участникам протестов. "Первый - это данные, которые полиция потенциально может получить из телефона в случае задержания или ареста владельца или конфискации самого устройства, - пишет портал. - Второй момент - это системы наблюдения, которые используют правоохранительные органы; к ним могут относиться средства беспроводного перехвата текстовых сообщений и другие инструменты, а также инструменты слежения, например сканеры автомобильных регистрационных знаков и системы распознавания лиц".



Специалисты предупреждают: сигнал смартфона передает практически всю идентифицирующую пользователя информацию, а власти могут получить от оператора мобильной связи данные о том, какими вышками сотовой связи пользовался владелец, и таким образом определить его местонахождение или маршрут передвижений в определенный период времени.



Есть и доказательства того, что полиция в США также использует устройства перехвата мобильных сигналов - гаджеты воспринимают их как обычные сотовые вышки и подключаются к ним, обнаруживая местоположение владельца. "Полиция в результате может получить индивидуальный идентификатор абонента мобильной связи любого, кто находился на протесте в определенный момент времени, что ставит под удар анонимность целых групп участников", - пишет Wired.



Пандемия в помощь



Как ни странно, сохранить анонимность участникам протестов помогает эпидемия коронавируса - в эпоху COVID-19 никого не удивишь медицинской маской, которая закрывает половину лица. Лучшей защиты от камер, подключенных к системе распознавания лиц, придумать трудно.



Кроме того, наряд для полной неузнаваемости можно дополнить солнечными очками. Специалисты советуют также скрыть под одеждой татуировки, если они есть - наколки также могут использоваться как идентифицирующий признак.



При этом опасность коронавируса никто не отменял, и большинство американцев возможность заразиться заботит не меньше, чем проблема полицейского произвола в отношении чернокожих граждан. Поэтому врачи советуют участникам акций протестов закрывать дыхательные пути и глаза масками и очками, а также стараться оставаться внутри сравнительно небольшой группы, не смешиваясь с остальными участниками демонстраций.



Советы по охране здоровья на митингах дают даже власти. Так, департамент здравоохранения Нью-Йорка в своем аккаунте в Twitter опубликовал короткий свод рекомендаций для протестующих.



В частности, им не рекомендуется выкрикивать свои требования - с учетом того, что COVID-19 и многие другие инфекции передаются воздушно-капельным путем, а лучше зафиксировать их на плакатах. Также врачи советуют пить больше жидкости, обрабатывать руки дезинфицирующим средством и держаться на расстоянии пары метров от других групп.



Фото на память



Об осторожности не стоит забывать и при ведении фото- и видеосъемки, а также при публикации этих материалов в интернете. С одной стороны, при формировании массива данных о каком-то событии, в том числе аудиовизуальных, формируется и сама его история.



В то же время не стоит забывать, что, снимая лица других участников акции, можно их ненароком подставить. "Публикация видео или ведение стрима в прямом эфире во время протестов - дело непростое. Важно документировать происходящее, - отмечает Эван Грир, замдиректора группы интернет-активистов Fight for the Future в своем Twitter. - Однако эти вещи также могут создать риски для кого угодно. Надо помнить о том, что все, что постится в онлайне, может и будет использовано полицией против людей".



"Протесты для чайников"



Нередко участниками акций становятся несовершеннолетние. Вполне логично, что для них действуют те же правила обеспечения личной безопасности, что и для взрослых. Но есть и ряд нюансов, которые особенно актуальны для подростков, решивших публично выразить свою гражданскую позицию.



Профессор медицины, главврач поликлиники при Университете Мичигана Приити Малани, в частности в интервью The New York Times ,настойчиво рекомендовала молодым людям отказаться от употребления алкоголя или наркотиков: неадекватно реагирующий мозг может подтолкнуть к опрометчивым решениям. В свою очередь, глава Американской психологической ассоциации Артур Эванс, мнение которого также приводит газета, советует родителям поговорить с собирающимися на акции детьми о том, что у них в голове должен быть конкретный план - в каком случае необходимо покинуть сборище и каким путем это безопаснее всего сделать.



Методичка для бунтаря



Понятно, что предугадать все возможные варианты развития событий на акции протеста невозможно - слишком часто такие мероприятия заканчиваются совсем не так, как планировалось. Тем не менее определенный базовый свод правил поведения для участников митингов и демонстраций составить все же можно.



Видимо, именно так посчитали в одной из ведущих мировых правозащитных организаций - Amnesty International. На сайте ее американского подразделения опубликована памятка (.pdf) с рекомендациями для тех, кто собирается выйти на протесты.



Среди советов - не наносить на кожу защитный крем от солнца или другие средства на основе масла - под ними на коже будут скапливаться химические вещества, что сыграет плохую роль в случае использования полицией слезоточивого газа. По той же причине надо воздержаться от ношения контактных линз. Следует избегать таких элементов в одежде и облике в целом, за которые человека легко схватить - например, галстуков, крупной бижутерии или распущенных волос.



Впрочем, все меры по физической защите едва ли будут важнее средств защиты юридической. Поэтому эксперты AI рекомендуют знать свои полномочия на случай задержания - в том числе быть осведомленным об основных гражданских правах и о праве в кратчайшее время связаться с семьей и адвокатом. Источник - Известия

