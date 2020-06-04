Коронавирус подвел Армению к катастрофе, - Ю.Рокс

20:10 05.06.2020

Оппозиция обвиняет премьер-министра Никола Пашиняна в ужасающей эпидемической ситуации

Юрий Рокс

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



4.06.2020



Никол Пашинян потребовал от населения соблюдать предписанные нормы безопасности. Фото с сайта www.gov.am

Парламентская оппозиция Армении требует объяснений правительства, почему в республике сложилась тяжелейшая ситуация с эпидемией и нет тенденций к улучшению. Непарламентская возлагает ответственность за происходящее лично на премьер-министра Никола Пашиняна и его кабинет министров. К прозвучавшим требованиям об отставке присоединились и те, кто успел поработать в этом кабмине. Сам Пашинян в очередном видеобращении по Facebook потребовал от сограждан выполнять все предписания Министерства здравоохранения.



Накануне премьер, сам болеющий коронавирусом в легкой форме, возложил ответственность за кошмарное положение на население, которое, на его взгляд, легкомысленно относится к ситуации и нарушает нормы безопасности.

Досталось и сотрудникам правоохранительных органов, недостаточно педантично использующим введенные в связи с эпидемией карательные меры к нарушителям. Своими замечаниями Пашинян, кажется, подлил масла в огонь.



Влиятельный депутат от "Процветающей Армении" Наира Зограбян выступила с жесткой критикой премьера. "Мы видим нечестную попытку возложить ответственность за распространение коронавируса на "безответственных граждан". Однако правительство не имеет на это никакого морального права", – заявила Зограбян. По ее словам, люди обязаны соблюдать правила, быть законопослушными, однако необходимо понять, что сделали органы, ответственные за борьбу с распространением эпидемии. "Сделали ли они все возможное для того, чтобы сейчас не говорить о введении спецназа и навязывании здоровья путем применения дубинок?!" – подчеркнула депутат. Зограбян считает, что, слыша противоречивые заявления чиновников, граждане закономерно начинают сомневаться и перестают понимать, что конкретно от них требуется.



Жесткой критике подвергся и министр здравоохранения Арсен Торосян, которого оппозиция обвиняет в полном провале эпидемической политики, неспособности признавать ошибки и пытаться их исправить, а в целом – в несоответствии занимаемой должности. "Всегда опасностью для общества становились амбициозные середнячки… Министр не смог выслушать отличную от его мнения точку зрения и поразмыслить над ней. В результате запоздалые и необоснованные решения привели к антирекордам и множеству смертей", – заявил на своей странице в Facebook секретарь парламентской фракции партии "Светлая Армения" Геворк Горгисян.



Сам Торосян, на днях странным заявлением по коронавирусу в адрес Грузии вляпавшийся в международный скандал и вынужденный извиняться перед соседней страной, на этот раз в происходящем обвинил… оппозиционных депутатов, которые якобы мешали пролонгации режима чрезвычайного положения, введению системы обнаружения контактировавших и ношения масок, требовавших возобновления работы транспорта и предприятий. "Слаборазвитая система здравоохранения Армении, которая десятилетиями недофинансировалась, держалась в сотни раз лучше, чем более богатые системы", – ответил министр.



Хорошо держалась или плохо – спорить можно сколько угодно, но коронавирусная статистика маленькой, 2,5-миллионной и не густо заселенной республики пугает. Только за минувшие сутки заболели еще 515 человек. На 3 июня в Армении было зафиксировано 10 524 инфицированных коронавирусом. 3454 человека выздоровели, скончались 170–229 (разнобой из-за того, что некоторые болевшие коронавирусом, по утверждению врачей, умерли от иных болезней), из них 12 за последние сутки.



А уже 4 июня Никол Пашинян очередное обращение в социальной сети начал со слов: "Плохие новости – ситуация ухудшается. За день выявлено 697 больных коронавирусом". По словам премьера, медучреждения перегружены и уже не в состоянии госпитализировать людей, нуждающихся в медицинской помощи. Пашинян полагает, что "в стране около 20 тыс. заболевших коронавирусом, однако сами об этом не знают": "Они являются основными распространителями. Они пользуются транспортом, идут в кафе и на работу, гуляют по улицам. Для предотвращения распространения вируса необходимо, чтобы люди относились друг к другу как к разносчику вируса, как к потенциальному распространителю заболевания".



Ситуация в Армении встревожила соседнюю Грузию, эпидемической ситуации в которой могут позавидовать самые развитые и сильные государства мира – 800 заболевших, 13 скончавшихся. Руководитель Национального центра по контролю за заболеваниями Амиран Гамкрелидзе выразил готовность "оказать всяческую помощь братскому народу": "Пусть только власти Армении решат – нужна им наша помощь или нет. Не думаю, чтобы при необходимости правительство Грузии стало бы возражать".

Помощь предлагал и президент РФ Владимир Путин, 1 июня поздравивший Пашиняна с 45-летием. Однако Ереван пока пытается справиться с "чумой" самостоятельно.



Власти, похоже, готовы вернуть ограничения и предписания, которые были введены в первые дни пандемии, не в полной мере выполнялись населением и как-то сами собой потихоньку сошли на нет. Вице-премьер Армении Тигран Авинян, назначенный комендантом республики на период пандемии, объявил, что становится жестко обязательным ношение масок во всех общественных местах, но только не при занятиях спортом. "Есть и крайние меры. Могут быть возвращены ограничения на передвижение, на экономическую деятельность. Может быть введен комендантский час", – предупредил Авинян, не уточнив, впрочем, что еще должно случиться, чтобы власти прибегли к жестким мерам противодействия эпидемии.