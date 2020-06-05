США нельзя начинать холодную войну с Китаем, - American Conservative

20:28 05.06.2020 США нельзя начинать холодную войну с Китаем - American Conservative



Холодная война с Китаем была бы похожа на многие другие войны, которые США вели в течение последних семидесяти пяти лет. Начатый по собственному желанию конфликт, от которого можно было бы и нужно было бы отказаться. США могут очень легко стать еще одной обанкротившейся, перегруженной Испанией. Было бы намного мудрее и разумнее избежать еще одного затянувшегося конфликта, от которого не зависят жизненно важные интересы США.



МАКСИМ ИСАЕВ



Ястребы, которые громче других говорят о важности соперничества великих держав, не имеют и малейшего представления о том, что нужно США для сохранения их конкурентоспособности против других, близких им по мощи стран. В последнее время стало невозможно не замечать стремления ко все более конфронтационному курсу Вашингтона в отношении Пекина, пишет Дэниел Ларисон в статье, опубликованной 5 июня в The American Conservative.



"Соперничество великих держав" стало слоганом ястребов, которые с помощью него оправдывают бесконечный рост военного бюджета, не замечая необходимости развивать социальные, интеллектуальные и экономические ресурсы внутри страны, без которых США не смогут сохранять свою конкурентоспособность. В рамках такого курса нужно было бы повысить расходы на инфраструктуру, образование и научные исследования.



Тем не менее, когда речь заходит об этом, решительных борцов с Китаем нигде не видно. Те секторы американской экономики, которые десятилетиями недополучали финансирования, отчаянно нуждаются в значительных инвестициях просто для того, чтобы они могли идти в ногу со временем. При этом нет оснований считать, что борцы новой холодной войны хотят как-то выходить из сложившейся ситуации. Напротив, они хотят, чтобы США пошли таким путем, который гарантированно приведет к перенапряжению и растрате сил, а также банкротству страны.



Возможно, самым громким из всех этих ястребов был сенатор от штата Арканзас Том Коттон. Он одним из первых призвал наказать Китай за распространение пандемии коронавируса. Кроме того, он неоднократно поддерживал самые подстрекательские и провокационные мер против той или иной страны, которой не посчастливилось попасться ему на глаза. В частности, на прошлой неделе Коттон представил законопроект, в рамках которого запрещается выдача виз китайским студентам, работающим в областях науки, технологий, инжиниринга и математики. Этот закон, так называемый Закон об обеспечении безопасности в студенческих городках (SECURE CAMPUS Act), может привести к разрушительным последствиям для американских исследовательских университетов, лишив их огромного числа будущих студентов и финансирования, которое предоставляют эти учащиеся.



Хотя Коттон и утверждает, что делает это для защиты американской науки, которую эксплуатируют китайские власти, все может закончиться тем, что из-за этого близорукого вмешательства американского правительства по научно-исследовательским институтам США будет нанесен удар. Фактический запрет на обучение китайских граждан в американских университетах в научных и технических областях, также может сыграть на руку Пекину иным способом.



Вместо того чтобы привлекать талантливых китайских студентов, изучающих естественные и технические науки, в США, которые бы в конечном счете переехали бы и стали работать в США, благодаря законопроекту Коттона они точно не поедут туда учиться. Как и многие другие жесткие финты, которые Коттон совершил за последнее десятилетие, этот закон неуклюж и контрпродуктивен. Даже если его никогда и не примут, он представляет собой своего рода тупое мышление, которое преобладает среди столь большого числа сторонников соперничества наподобие холодной войны с Пекином.



Это не единственный пример такого тупикового ястребиного подхода. Его также можно было наблюдать в вопросе контроля над вооружениями. Администрация президента США Дональда Трампа продолжает делать вид, что хочет подключения Китая к переговорам по контролю над вооружениями. Пекин не заинтересован в этом. Если же учесть огромную разницу между американским и китайским ядерными арсеналами, то такое требование Вашингтона могло бы считаться странным даже в лучшие времена. Администрация на самом деле не заинтересована в привлечении большего числа государств к архитектуре контроля над вооружениями. Ей предпочтительнее отказаться от этой архитектуры и развязать гонку вооружений как с Россией, так и с Китаем.



Специальный посланник президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли недавно заявил, что США доведут Россию и Китай этой гонкой до банкротства. Смысла в этом особого нет, если учесть небольшой размер ядерного потенциала КНР. Такой курс Вашингтона приведет к огромным тратам ресурсов на ядерное оружие. Иными словами, Вашингтон выбросит деньги на оружие, которое не нужно США. По всей видимости, администрация США стремится проводить исключительно близорукую политику жесткой силы, считая, что только с ее помощью можно сохранить свою мощь как великой державы, и пренебрегая тем, что другие аспекты влияния США ослабевают.



Командуют парадом на сегодняшний день антикитайские ястребы, потому что они умеют играть на общественном гневе, вызванном пандемией и серьезными злоупотреблениями со стороны китайского правительства. Тем не менее, как и всегда, предлагаемые ими средства - это полная липа. В этом можно убедиться на фоне антикитайского бреда Коттона и риторики о гонке вооружений Биллингсли. В будущем же стоит ожидать еще больше подобных шагов. Как и любой демагог, Коттон может и разжечь страх, и использовать разочарование, но он не может предложить решение, которое не ухудшит ситуацию.



Люди понятным образом разгневаны на китайское правительство за его запоздалую реакцию на вспышку COVID-19, а также в связи с его сокрытием важной информации на начальных стадиях пандемии. Тем не менее гнев мешает принимать правильные решения, а также не дает правильным образом оценивать ситуацию. Для сторонников жесткой линии гнев и подозрения - настоящий подарок, поскольку эти чувства мешают увидеть ситуацию такой, какая она есть, и подталкивают людей к тому, чтобы следовать своим худшим инстинктам. Из-за того, что в прошлом США поддавались своему гневу, были допущены их самые катастрофические ошибки во внешней политике.



Из-за него же Вашингтон не может увидеть других, альтернативных конфронтации путей, которые всегда имеются в распоряжении США. Гнев, вызванный терактами 11 сентября 2001 года, стал причиной колоссальной ошибки и массового преступления в войне в Ираке. Можно только догадываться, насколько разрушительными будут последствия подобного приступа гнева, если он приведет к вооруженному столкновению с другой крупной державой.



Если спокойно оценить мощь Пекина, стало бы очевидно, что Китай окружен большим числом стран, понимающих исходящую от КНР угрозу. Они не поддадутся на давление Пекина так просто. Китайское правительство является "уродливым авторитарным режимом", но оно не проявило никаких экспансионистских устремлений, которые могли бы оправдать курс США, которого хотят антикитайские ястребы. Их способность проецировать власть за пределами своего непосредственного ближнего зарубежья весьма ограничена. Кроме того, Пекин не начинал войн против своих соседей более сорока лет. Когда они вторглись во Вьетнам в 1979 году, они потерпели неудачу и быстро ушли.



При рациональной оценке китайских амбиций станет понятно очевидное желание правительства КНР установить региональную гегемонию. Станет также понятно, откуда появляются ястребиные фантазии о том, что Пекин хочет доминировать на планете. В рамках разумной стратегии следовало бы переманить другие государства с орбиты Китая с помощью инвестиций и стимулов, а в некоторых случаях признать, что США не смогут эффективно конкурировать с Китаем по ряду направлений. Можно было бы пойти еще более мудрым курсом, который укрепил бы США, не подвергая их еще одному десятилетию антагонизма с противником, вооруженным ядерным оружием. Это будет иметь мало общего с тем, что предлагают обычные антикитайские ястребы.



Министр иностранных дел Китая Ван И на прошлой неделе предостерег Вашингтон от доведения ситуации до грани новой холодной войны. К этому предупреждению США должны отнестись со всей серьезностью. Из-за прошлой холодной войны на протяжении 45 лет мир был расколот, шли постоянные вооруженные конфликты, разжигаемые и спонсируемые великими державами и унесшие жизни миллионов человек. Соперничество между США и Китаем в стиле холодной войны, по всей вероятности, привело бы по меньшей мере к такому же кровопролитию в двадцать первом веке, как и соперничество США с Советским Союзом во второй половине двадцатого века. Такое развитие событий было бы ужасно. Что ужаснее - все понимают, что его все еще можно избежать.



Холодная война с Китаем была бы похожа на многие другие войны, которые США вели в течение последних семидесяти пяти лет. Начатый по собственному желанию конфликт, от которого можно было бы и нужно было бы отказаться. Как и во время противостояния с СССР, нынешнее соперничество может оказаться чрезвычайно дорогостоящим и длительным, а также чреватым большим числом непрямых войн и военных преступлений в тех странах, где будет происходить опосредованное столкновение Пекина и Вашингтона.



В результате США окажутся вынужденными поддерживать дорогостоящие обязательства, которые нисколько не будут содействовать их безопасности. Прежде соперничество не всегда играло на руку старому гегемону, и США могут очень легко стать другой обанкротившейся, перегруженной Испанией. Было бы намного мудрее и разумнее избежать нового затянувшегося конфликта, от которого не зависят жизненно важные интересы США. Источник - REGNUM

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