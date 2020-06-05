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Лекарства в Таджикистане появились, но не все и не для всех
21:21 05.06.2020

Мехрангез ТУРСУНЗОДА, Asia-Plus

В Таджикистане власти заявляют об отсутствии дефицита на лекарства. "Азия-Плюс" решила узнать, как на самом деле?
Новый министр здравоохранения и социальной защиты Таджикистана Джалолиддин Абдуллозода в своем интервью "Ховар" рассказал, что в стране достаточно лекарств и средств защиты.

"Те средства и медикаменты, которые доставляются в Министерство здравоохранения и социальной защиты, были запасены в достаточном количестве. Есть некоторые учреждения, которые имеют запас медикаментов на месяц. Усилен контроль за распределением лекарств, и было поручено своевременно предоставлять пациентам необходимые лекарства", - сообщил министр в интервью.
Он отметил, что у министерства нет проблем с обеспечением лекарств, и все лекарства, упомянутые в протоколе лечения, были предоставлены правительством страны.

А какие лекарства необходимы?
Министерство здравоохранения и социальной защиты официально не предоставляло протокол лечения больных коронавирусом. На практике же лечат таблетками Арбидол, Азитромицин, Анаферон, Ацикловир, Плаквенил. Уколами Цифтриаксон и капельницей Левофлоксацин.
Месяц назад эти лекарства можно было найти только через знакомых. В свободной продаже их практически не было. В продаже не было даже градусников.
Сегодня, как отмечают аптекари, давления на аптеки стало меньше.
"Люди меньше обращаются за лекарствами, которые предназначены для коронавируса. На данный момент, лекарств хватает", - говорят в аптеках.
Но если раньше, например, Арбидол, можно было найти за 20 сомони, сейчас он стоит от 60 сомони за конвалюту. Если раньше Азитромицин стоил 6-7 сомони, то сейчас - 14 сомони.
Так и в отношении других лекарств - они есть, но по цене в два или три раза дороже прежнего.
И кстати, градусник вместо прежних 5 сомони теперь стоит 15 сомони.

А лекарства для других болезней?
Закрытие границ и повышенное внимание только к COVID-19 сказалось и на людях с хроническими заболеваниями – им практически невозможно найти необходимые медикаменты. Страдают люди с онкологией, диабетом и прочими заболеваниями.

Дочери жителя Явана, Сафарали Тошева, которая перенесла операцию по пересадке почки, нужна поддерживающая терапия – она всю жизнь должна пить лекарства Програф и Майфортик.
По его словам, после начала пандемии цены на эти лекарства поднялись, а последние две недели их вообще не найти.
Например, одну пачку Прографа он покупал за 250 сомони ($24), до последнего времени оно стоило 1000 сомони ($97).
Таких родителей, как он, более 100 человек.
"Минздрав обещает нам, что в ближайшее время завезет новую партию лекарств. Но, вот когда это будет, пока не известно. Еще на неделю нам их хватит, но что будем делать потом, не знаем", - переживает Сафарали.
Такая же ситуация с людьми, которые болеют онкологией. Таргетную терапию проводят с помощью Герцептина, и его привозят из-за пределов республики.
По схеме, его нужно проводить каждую третью неделю, но сейчас его также практически невозможно найти.
Такая же ситуация с людьми, которые являются инсулинозависимыми, страдающими от гепатита, и других заболеваний.

Источник - asiaplustj.info
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