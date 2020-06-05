Шоумены в Казахстане остались без средств к существованию

21:24 05.06.2020

Официально зарегистрированных лиц, связанных с организаций увеселительных мероприятий, – более 350 тысяч компаний. Это до миллиона человек. Сейчас все они без работы.



Организаторы мероприятий обратились с открытым письмом к президенту Казахстана с просьбой разрешить им работать. Из-за режима ЧП свою деятельность они прекратили одними из первых, а теперь остались без средств к существованию, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.

Карантин в стране смягчили, но артисты и ведущие до сих пор не знают, когда разрешат зарабатывать им.

Плата за офис в центре Алматы - 250 тысяч в месяц. Шоумену Руслану Искакову платить нечем. Вся его деятельность остановлена.



Сейчас просто ноль. Мы никогда представить не могли, что такое может быть. Мы зарабатывали в месяц от 10 до 15 миллионов тенге. Это вот в сезон, начиная с марта до октября-ноября месяца. Все только зарабатывают на тоях. Начиная от Розы Рымбаевой, заканчивая "МузАРТом", - говорит шоумен Руслан Искаков.



Он объясняет, что на мероприятиях зарабатывали не только ведущие и певцы, с гонораром до 10 тысяч долларов, но и танцевальные коллективы, фотографы, сценаристы. Теперь все они без работы.



Порядка 300 лайв-бендов только в Алматы есть. В каждом бенде по семь человек. Это 40-50 тысяч человек, это кто связан с ивентом, они все без работы. Это техники, декораторы, оформители, - продолжает Руслан.



Шоумены задеты тем, что их деятельность не воспринимают всерьез. Известный ведущий Кирилл Мейстер развлекает гостей на свадьбах и днях рождения уже 10 лет. Признается, на мероприятиях готов соблюдать самые строгие санитарные нормы. Главное, чтобы их разрешили проводить.

Мы, ведущие, готовы работать в масках, если это необходимо, работать в перчатках, брызгать антисептиком на микрофон после каждого слова гостя. Мы готовы это делать, дайте нам работать. Хотим и требуем одного: чтобы нам дали четкого понимания, когда мы сможем приступить к работе, - просит ведущий Кирилл Мейстер.

По словам члена правления Евразийской ивент-ассоциации Тимура Балбаева, официально зарегистрированных лиц, связанных с организаций мероприятий, – более 350 тысяч компаний. Это до миллиона человек. Сейчас все они осталось без работы.

Работники развлекательного бизнеса ожидали, что с открытием рынков и торговых центров им разрешат и проведение небольших и регламентированных мероприятий. Однако санврачи заявляют, дать праздникам добро смогут только при стабилизации эпидобстановки.



Открытие ресторанов будет, когда эпидемиологическая ситуация будет стабильной в течение семи дней. То есть при устойчивой стабильной ситуации. Рестораны, кафе являются закрытыми помещениями. Насчет эффективности вентиляции тоже вопрос такой – не везде работает вентиляция. Поэтому в закрытых помещениях мы ограничиваем пребывание людей, - говорит руководитель отдела департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг города Алматы Эльмира Омарова.



Прогнозировать эпидемиологическую ситуацию очень сложно, говорят санврачи. Поэтому когда ивент-бизнес снова начнет работать, пока неизвестно.