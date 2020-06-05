В западном мире идет спецоперация по захвату власти, - И.Мальцев

00:56 06.06.2020

Игорь Мальцев

писатель, журналист, публицист



5 июня 2020,

Уже почти неделю защитники прав американских негров громят Америку, а на колени перед черными бандами почему-то ставят лондонских и даже шведских полицейских. Мы видим эти позорные сцены, потому что мировые левые оседлали ситуацию.

Уже почти неделю защитники прав американских негров громят Америку, а на колени перед черными бандами почему-то ставят и лондонских, и даже шведских полицейских. И все это в очень знакомой теме "кто не встанет – тот москаль", в смысле – расист. Вообще-то это было бы очень смешно, если бы не было так грустно.

"Вась, там менты негра убили в Штатах, пойдем ограбим "Пятерочку", сожжем ментовку и поставим тамошних на колени – пусть каются". Ну вы можете прикинуть, что в ответ скажет даже самый мегаотмороженный Вася в России? Потому что это все выглядит как бред.



Но на самом деле, конечно, никаким бредом не является. Мы видим выпукло и очевидно, как первую фазу "цветных протестов" буквально через несколько дней хайджекнули "люди с хорошими лицами", так удобно прикрытыми масками от ковида.



У нас этот хайджекинг тоже присутствует – когда миннесотскую повесточку пытаются натянуть на московский глобус: "Да, применяется слезоточивый газ и резиновые пули, и даже какие-то деревянные пули... но, конечно, того избиения, которое мы наблюдали в Москве и в Питере год назад, здесь даже близко нет", – сообщает нам Евгения Альбац из США посредством вещания радиостанции "Эхо Москвы". Это дословная транскрипция.

Нету покоя нечестивым на день Седьмый. Дело не только в том, что раса – это карма американцев, и что афроамериканцы несоизмеримо чаще становятся мишенью полиции. Особая цепь событий превратила первоначальные протесты в Миннеаполисе в общенациональные протесты, а эти протесты – в насильственные беспорядки. Некоторые отснятые на пленку доказательства указывают на то, что важнейшая – вторая – фаза этих событий, фаза, на которой протесты в бедных и черных кварталах превратились в конфронтацию с полицией и нападения на все, на что можно напасть, была на самом деле спровоцирована и использована левыми.



Причем это косвенно подтверждает и Трамп, который собрался вывести наконец из правового поля боевое крыло левых сил – убийц и громил Antifa. Если бы знали, как от этих слов загорелись шапки на политиках Германии! Дело в том, что одна только верхушка партии социальных демократов может отправиться на нары за связь с Antifa. Именно они используют Antifa для расправы над оппозиционными политиками. То есть кое-какие политики Германии автоматически станут невъездными в сияющий Град на холме, на который они привыкли молиться.



Тем временем в США тоже все развивается логично. И дело даже не в том, что за коктейль Молотова, брошенный в полицейскую машину, арестовали черного юриста ("Лига Плюща", 500 тыс. дохода в год, все дела), а черный актер из "Звездных войн" (300 тыс. за 15 минут работы) публично разжигает расовую войну. Дело в том, что расовая война всегда была целью американских левых сил.

Поэтому следующий этап – врожденный антисемитизм леваков: "Протестующие устроили погром в синагогах Лос-Анджелеса, среди которых "Кеилас Яков", "Бейт Израэль", "Тиферет Цви".

А в соцсетях все чаще выкладывают видео, на которых зафиксированы разгромы кошерных магазинов и синагог. А на одной из самых старых синагог "Бейт Израэль" оставили надписи "Свободу Палестине" и "К черту Израиль". Напомним, что актрисы Галь Гадот и Натали Портман, гордящиеся своим еврейством, поддержали протестующих в США. Парадокс? Нет.



Это абсолютно те же самые люди, которые в Берлине жгут израильские флаги у Бранденбургских ворот и раз в год ходят антисемитским маршем по столице ФРГ, где за недоброе слово про евреев по закону, вообще-то, можно получить от штрафа до тюрьмы. Но красно-лево-зеленый сенат (это не личная оценка – это официальное обозначение партий соцдемократов, левых и зеленых) смотрит на эти марши с поощрительной улыбочкой. При этом принимая все новые и новые земельные законы по ограничению деятельности полиции. Именно с полицией борются левые, когда дорываются до власти, так как именно их электоральная база имеет больше всего проблем с законами страны.



И поэтому мы видим эти позорные сцены – женщина-полицейский на коленях в слезах и соплях в Стокгольме с заботливо сунутым в руку плакатиком White Silence is violence. Что? Когда это в Швеции последний раз гадкие белые менты убили черного ни за что ни про что? И вообще – отличались насилием? А может, Швеция имеет рабовладельческое прошлое и ей тоже надо каяться вместе с американцами? Таки нет. Тогда что это было?



То же самое, что происходит в Англии, где полицейских ставят на колени и штурмуют Даунинг-стрит. У империи свои расклады с колониями, но что касается полицейского насилия... Вообще-то английская полиция только недавно увидела табельное оружие в глаза, и то это произошло после серии чудовищных террористических актов. А им в харю тычут мордой селедки BLM (Black Lives Matter, "Жизни черных важны" – движение, имеющее непосредственное отношение к погромам в Штатах).



В Амстердаме, где черных уже, кажется, больше, чем всех остальных, тоже устроили шествия BLM, где белых больше, чем остальных. Неужто амстердамская полиция, проклятые фашисты, чего натворили? Местные несли плакаты "Не стреляй – я Трейвон Мартин". ОК. Только Трейвон Мартин был застрелен в Америке, и вовсе не голландской полицией. Зачем? На самом деле это вышли те же самые люди, которые вчера выходили против ношения масок в пандемию. То есть им нужна только причина.



В Брюсселе власти запретили всякие Black Lives Matter, но тем не менее на Пля де ля Моннэ вышли человек 50 и просто сидели. Это не потому, что они такие пушистые. Просто со времени последнего теракта в столице на улицах – солдаты на броневиках. Это тебе не муниципальная полиция, они рыдать не будут. И стоять на коленях тоже.

Все, что происходит сейчас в западном мире, – это спецоперация по тотальному захвату власти левыми глобалистами.