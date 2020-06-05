Лучшая автогонщица Австралии Рене Грейс переквалифицировалась в... порно-модели

09:21 06.06.2020

Австралийская гонщица бросила спорт ради карьеры в порнобизнесе

время публикации: 5 июня 2020 г., 17:42 | последнее обновление: 5 июня 2020 г., 18:03



25-летняя австралийская автогонщица Рене Грейси, ставшая первой женщиной в местном турнире Supercars, объявила об окончании спортивной карьеры и окончательном уходе в порнобизнес



25-летняя австралийская автогонщица Рене Грейси, ставшая первой женщиной в местном турнире Supercars, объявила о завершении спортивной карьеры ради порнобизнеса. Теперь она продает контент для взрослых, зарабатывает много денег и радуется жизни.

На столь радикальный шаг австралийку подтолкнула финансовая неудовлетворенность и потеря интереса к занятию гонками. Спортом девушка зарабатывала совсем немного, а финансовые выгоды от нынешнего занятия затмевают для нее любые отрицательные аспекты.

"С гонками ничего не получилось. Думаю, мне не хватало желания, и в какой-то момент я поняла, что не так хороша, как другие. Я старалась как могла, но с мечтой пришлось расстаться. Гонки больше не моя страсть", - цитирует бывшую гонщицу The Sun.



Теперь Рене выкладывает эксклюзивный контент на сайте OnlyFans и говорит, что "готова на что угодно", пока это приносит ей большой доход. Она зарабатывает по 2,5 тысячи долларов в день и через год планирует закрыть ипотеку.

Грейси также подчеркнула, что ее семья положительно восприняла новость о переходе на новую работу. "Верите или нет, но мой папа все знает и поддерживает меня. Он действительно гордится моими достижениями и финансовым положением", - заявила австралийка.



Рене Грейси начала карьеру в автогонках с 18 лет и в 2015-м стала первой женщиной в новейшей истории, выступившей в туринговой серии Supercars Dunlop, а чуть позже она приняла участие в легендарном австралийском марафоне "Батерст 1000".

В 2017 году ее отчислили из команды Dragon Motor Sport, выступающей в чемпионате SuperSeries2, в связи с неудовлетворительными результатами.



фото тут: https://www.newsru.com/sport/05jun2020/rene.html