Закон для избранных: создать новую партию в Казахстане может только сама власть? - САМ

09:28 06.06.2020 Одним из главных событий на этой недели стало подписание Касым-Жомартом Токаевым сразу трех законодательных актов - о мирных собраниях, о внесении изменений и дополнений в законы о выборах и политических партиях. Два последних предусматривают обязательную 30-процентную квоту для женщин и молодежи в избирательных партийных списках и снижение вдвое порога для регистрации политических партий – с 40 тысяч до 20 тысяч членов. В этой связи мы решили обратиться непосредственно к тем людям, которые сегодня работают над созданием своих партий, но пока безуспешно. Как они отреагировали на законодательные новшества? И что бы предложили со своей стороны для улучшения избирательной и партийной систем в Казахстане?

Тогжан Кожалиева, лидер движения HAQ, инициатор создания новой политической партии "Халыққа адал қызмет": "Почти невозможно пройти путь регистрации партии"



- Скажу прямо: норма о снижении минимальной численности партии вдвое никак не отразится на шансах зарегистрировать ее. 40 тысяч или 20 тысяч - существенной роли это не играет. Реальным шагом в сторону либерализации стало бы снижение порога до пяти тысяч, е еще лучше – до трех тысяч, как это было до 1993 года, на заре независимости Казахстана.

В качестве примера можно привести Россию, где при 180-миллионном населении для регистрации партии достаточно предоставить данные всего 500 ее членов, для проведения учредительного съезда - участия всего ста человек. А у нас, напомню, для проведения съезда необходимо присутствие, как минимум, тысячи делегатов.

Поэтому гражданское общество считает, что на самом деле в отечественной системе партийного строительства, по сути, ничего не изменилось. Значит, пройти до успешного завершения путь регистрации (за исключением случаев, когда партия создается по инициативе "сверху") по-прежнему практически невозможно.

Что бы предложила я:

Считаю, что для инициирования начала регистрации политической партии достаточно созвать инициативную группу из 10 человек, как это было до 20 июня 2019 года. Подать онлайн-уведомление в Министерство юстиции. Созвать съезд с участием 100 делегатов, утвердить устав, программу, руководящие органы, после чего подать документы на регистрацию. А уже потом взять на себя обязательство о численности партии не менее 5 тысяч или 3 тысяч человек.

Необходимо упростить условия, касающиеся представленности в регионах. В наш век информатизации такая потребность уже не является архиважной. Как показал опыт ведения деятельности даже в бизнес- и корпоративном секторах, очное общение и хождение ногами по всему Казахстану вовсе необязательны. К тому же открытие и содержание филиалов в регионах требуют больших финансовых затрат. По нашим подсчетам, чтобы выполнить требования действующего закона, каждая партия должна тратить на содержание филиальной сети (даже без осуществления активной деятельности) не менее 20 млн. тенге ежемесячно. А это неподъемная сумма для любой общественной некоммерческой организации.

Необходимо пересмотреть закон и с точки зрения возможностей финансирования партий. На текущий момент он практически запрещает любое финансирование, кроме членских взносов и госгрантов. Таким образом, партии априори поставлены в условия, когда они вынуждены зависеть от лояльности к ним со стороны власти. А это значит, что любая оппонирующая ей политическая организация столкнется с серьезными материальными затруднениями.

Резюмирую сказанное:

Необходимо снизить порог количественного состава партии до 5 тысяч или 3-х тысяч.

Пересмотреть процедуру регистрации партий.

Упростить условия по филиальной сети.

Либерализовать условия финансирования партий.

Либерализовать условия ликвидации партий.

Что касается Закона "О выборах", то введение квот для женщин и молодежи мы только приветствуем. Этот фактор существенным образом скажется на их представленности в мажилисе и в маслихатах. Но также важно прописать, чтобы избирательные списки на 100 процентов состояли из кандидатов, которые в случае успеха на выборах будут реально работать в мажилисе и маслихатах, а не останутся рекламными лицами, использованными только в электоральный период (таких примеров прежде было много).

Считаю также, что надо кардинально пересмотреть избирательную систему:

Необходимо отменить выборы в маслихаты по партийным спискам. В них должны быть представлены одномандатники и самовыдвиженцы. На переходный период необходима пропорция 50/50: половина – по партийным спискам, половина – по мажоритарной системе.

Необходимо снизить избирательный порог для вхождения в мажилис и маслихаты (если избрание в местные представительные органы по партийным спискам сохранится). Он должен быть не более 3-х процентов. Существующий сейчас – 7 процентов. В той же России – 5 процентов.

Необходимо пересмотреть условия участия в выборах для кандидатов на пост президента, а именно ограничить максимальный порог возраста (до 70 лет), убрать нормы, касающиеся срока проживания в РК и опыта работы в госструктурах.

Санавар Закирова, гражданская активистка, инициатор создания незарегистрированной партии "Наше право": "Ощущение, что этот закон писали специально под олигархов"



- Мы не считаем внесенные изменения и дополнения какими-то существенными. Они ничего не меняют и нисколько не упрощают процесс формирования партий. Во всяком случае, для простых граждан.

Основная поправка – это снижение количественного барьера для регистрации политической партии с 40 до 20 тысяч человек. Ее преподнесли как "прогресс", хотя на самом деле для восемнадцатимиллионного Казахстана даже эта цифра слишком завышена. Сравните: в Беларуси для создания партии достаточно 1000 человек, в России – 500, в Кыргызстане – вообще 10. Почему же у нас так много? Если бы порог снизили хотя бы до прежнего уровня в 3 тысячи, то это сильно облегчило бы процедуру регистрации, а, следовательно, появление новых партий не заставило бы себя долго ждать. Но, похоже, к этому власть все еще не готова.

О ее неготовности к реальной конкуренции говорит и тот факт, что осталось неизменным требование об обязательном проведении учредительного съезда с участием не менее 1000 человек, представляющих две трети областей, городов республиканского значения и столицу. Мы считаем такое требование практически невыполнимым. Объясню, почему.

Во-первых, ни в одном городе Казахстана вы не найдете помещение на 1000 человек, хозяева которого согласятся предоставить его под подобное мероприятие. Помню, в марте 2019 года мы искали такой зал, чтобы провести съезд, но нашли лишь ресторан (хозяева согласились вынести столы и поставить стулья). Во-вторых, сама цифра в тысячу человек – неподъемна. Я специально изучила опыт проведения съездов партии "Нур Отан", но, как оказалось, даже они собирают всего 500-600 человек... В-третьих, невозможно обеспечить присутствие людей из двух третей регионов. Далеко не каждый может себе позволить за свой счет поехать на съезд в другой город (это затраты на проезд, проживание, питание). Вот если бы разрешили собрать 1000 человек из одного города, то это был бы действительно шаг навстречу нам.

Кроме того, без изменений оставили абсолютно неадекватное требование иметь представительства партии во всех областях, городах республиканского значения и столице. Это весьма дорогостоящее удовольствие – аренда офиса, покупка оргтехники, зарплаты сотрудникам – председателю, бухгалтеру, секретарю и т.д. Сегодня никто бесплатно работать не будет, даже за самую высокую идею.

А еще возмущает тот факт, что в Казахстане не разрешается создание региональных партий, хотя это общемировая практика. К примеру, в России можно организовать партию в рамках одного города, и она будет представлять интересы сугубо его жителей. Это очень удобно и практично. Думаю, мы вполне могли бы собрать подписи 20 тысяч человек внутри Алматы или Нур-Султана, открыть один общий офис, провести здесь же учредительный съезд и не беспокоить людей со всего Казахстана. Но ведь об этом даже речи не идет, а соответствующие предложения попросту игнорируются.

В общем, складывается ощущение, что данный закон писали специально под олигархов. Простым гражданам создать партии в таких условиях в принципе нереально - слишком много препятствий и слишком сложная процедура регистрации. А все потому, что монополистом на партийном поле вот уже 20 лет остается партия "Нур Отан", и она не терпит конкурентов. Собственно, этим и объясняется стойкое нежелание вносить серьезные поправки в Закон "О партиях".

Бахытжан Копбаев, бизнесмен, сопредседатель РОО "Казахстанское общество интернационалистов", инициатор создания Интернациональной партии: "Найдут миллион причин, чтобы только не допустить нас на партийное поле"



- Честно говоря, меня смешат эксперты, которые считают внесенные поправки чуть ли не подарком каким-то, манной небесной. Сразу видно, что эти люди никогда даже не задумывались о создании партии. Те же, кто действительно поставил себе такую цель, восприняли последние законодательные изменения не иначе как неуклюжие уступки, которые никак не облегчат процесс регистрации.

Не суть важно, каков количественный порог – 20 тысяч или 40 тысяч. Я могу завтра же выйти на улицу, поставить стол и за несколько дней собрать необходимое количество подписей (участвовал в выборах и знаю, как это делается). Вопрос в другом: готова ли партия "Нур Отан" пойти на конкуренцию с нами, не используя административный ресурс? Уверен, что нет. Уже долгое время на меня и на моих коллег со стороны спецслужб оказывается давление, которое я напрямую связываю с моим стремлением организовать партию и нежеланием "Нур Отана" с этим мириться. Мне даже пришлось свернуть свою активную деятельность в социальных сетях, чтобы не навредить нашему проекту...

К примеру, в России для регистрации партии достаточно набрать 500 членов. Причем когда данное решение принималось, некоторые высказывали сомнения: мол, это в итоге приведет к появлению в стране сумасшедшего количества несостоятельных игроков. В действительности так и случилось. Но в то же время стало очевидно, что не такая уж это и проблема, поскольку народ знает и идет только за теми партиями, которые реально работают и что-то делают для него.

Без ложной скромности скажу, что наша интернациональная партия в случае успешной регистрации вполне могла бы составить конкуренцию "Нур Отану". Во-первых, в количественном плане: на данный момент в нашем движении интернационалистов (мы его тоже в течение двух лет с боем регистрировали) уже числятся почти 14 тысяч реальных членов, и это только начало. Во-вторых, там прекрасно понимают, что мы будем поднимать неудобные вопросы и упорно их отстаивать. Иначе какой смысл в создании партии?!

Руководство "Нур Отана" осознает, что благодаря озвучиванию неприятных для власти вещей мы можем заработать огромную популярность в стране. То же самое касается наших непосредственных оппонентов – радикальных националистов, которые потенциально обладают не менее серьезным электоратом. Если нас допустят к парламентским выборам и если они будут честными, то вместе мы перевернем привычные представления казахстанцев о партийной деятельности. Вот чего они боятся.

А что сейчас? Посмотрите на КНПК. Считаю, что на сегодня это единственная в стране достойная партия, у которой есть своя позиция и четкая идеология. Но даже она ограничена в своих правах и возможностях. Секретарь ЦК КНПК Айкын Конуров – очень грамотный и харизматичный политик, который пишет множество запросов, но лишь единицы из них "выстреливают". В большинстве случаев власть даже не пытается на них реагировать…

Поэтому внесенные изменения – это лишь пыль в глаза, неуклюжие уступки, которые нисколько нам не помогут. И даже если власть пойдет на сокращение порога до тех же 500 человек, как в России, она найдет миллион других причин, чтобы только не допустить нас на партийное поле.

Автор: Сауле Исабаева Источник - camonitor.kz

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