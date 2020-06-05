Рахмон II-й повелел "круглосуточно" строить школы в Душанбе

10:16 06.06.2020

Рустам Эмомали поручил организовать круглосуточное строительство школ и детсадов в Душанбе



Аваз Юлдашев, Asia-Plus



Мэр Душанбе Рустам Эмомали поручил организовать круглосуточную работу на строящихся в городе школах и детских садах.

5 июня мэр посетил стройплощадки возводимых в столице школы №102 на улице Дружбы народов и детсада на улице Ахмади Дониш, сообщает пресс-служба мэра города.

Школа в одну смену сможет принимать 1 тыс. 200 учеников, а детсад - 600 воспитанников.



Мэр поручил организовать круглосуточную работу на объектах и сдать их в эксплуатацию к сентябрю текущего года.

Рустам Эмомали попросил управление образовании города оснастить школу и детсад новейшей мебелю, компьютерами, оборудованием.

Рустам Эмомали отметил, что строящимся в городе школам, детсадам и больницам необходимо придать статус особых объектов.