Греки грозят войной туркам. Из-за нефте-шельфа

10:21 06.06.2020

В войне Турции с Грецией Россия защитит слабого

Андрей Резчиков



В древней истории вражды греков и турок наметился новый поворот. Афины пригрозили Анкаре нападением в случае, если турки начнут бурить нефть на принадлежащем Греции шельфе. Планы такой добычи ранее обнародовала Турция. Несмотря на членство в НАТО обе страны все время балансируют на грани войны. Если представить себе, что она и впрямь вспыхнет, чьи шансы на победу выше?

Министр обороны Греции Никос Панайотопулос в пятницу заявил, что его страна готова вступить в вооруженный конфликт с Турцией для защиты своего суверенитета. По его словам, минобороны отмечает рост числа турецких провокаций и на таком фоне Афины готовы ко всему, в том числе к военным действиям.

"Я считаю, что единственный способ для Греции справиться с таким поведением, которое в целом имеет тенденцию к агрессии, это, с одной стороны, использовать все свое дипломатическое оружие, а с другой, обеспечить увеличение сдерживающей силы ВС", – сказал министр.



На уточняющий вопрос, готова ли Греция к военному решению конфликта, Панайотопулос ответил: "Именно так!". Но добавил: "Мы не хотим этого, но мы хотим дать понять, что сделаем все возможное, чтобы защитить наши суверенные права в максимально возможной степени".

Повод для новой ссоры несколько дней назад появился в Анкаре. Государственная нефтяная компания Turkish Petroleum опубликовала заявки на получение лицензии на исследования и добычу углеводородов в районах Средиземного моря, которые явно прилегают к греческим островам. В Афинах утверждают, что согласно международному праву шельфы находятся во владении Греции. Но Анкара демонстрирует готовность оспаривать эти акватории как де-юре, так и де-факто, угрожая начать добывать там нефть.

В начале недели глава МИД Греции Никос Дендиас обвинил Турцию в попытке захватить суверенные недра Греции. В греческий МИД был вызван турецкий посол. В среду сам премьер-министр Кириакос Мицотакис направил руководству Евросоюза возмущенное письмо в связи с "турецкими провокациями". Он предупредил, что возможная эскалация приведет не к греко-турецкому кризису, а кризису между Турцией и всем Евросоюзом.

Политолог Станислав Ткаченко в разговоре с газетой ВЗГЛЯД назвал отношения Греции и Турции "миной замедленного действия под фундаментом НАТО". У обеих стран длинная сложная история, и остается много нерешенных вопросов, в том числе – территориальных. Две нации неоднократно спорили за контроль над Балканами и островами Эгейского моря. Не утихают споры вокруг Северного Кипра. В Турции существует музей ненависти к грекам, а в Греции – памятники жертвам борьбы против турок. Однако последние 70 лет стороны решают споры в цивилизованных рамках", – полагает Ткаченко

"Главный траблмейкер" в этой ситуации, без сомнения, президент Турции Тайип Эрдоган, считает политолог. "Эрдоган пытается усилить позиции Турции в мире и регионе, и один из шагов в этом направлении – попытка претендовать на шельф Греции", – пояснил он.

Общее членство в НАТО не помешало странам не раз сталкиваться друг с другом. Последний раз это было в 1974 году из-за междоусобицы на Кипре, где до этого вместе проживали турки и греки. На остров тогда высадился турецкий десант, который стоит там до сих пор. А греков-киприотов тогда тут же поддержали Афины.



С тех пор ссоры между двумя странами вспыхивали регулярно, и руководству НАТО каждый раз приходилось вмешиваться в них в роли посредника. В начале этого года обстановка снова накалилась, когда из Турции в Грецию попытались прорваться десятки тысяч беженцев, некоторые из которых оказались вооруженными. Причем, турецкие силовики всячески помогали нелегалам атаковать греческую границу, для защиты которой Афины были вынуждены привести в повышенную боеготовность армию. В итоге, по оценке наблюдателей, в этом году отношения Афин и Анкары оказались худшими со времен конфликта на Кипре. На этом фоне военные эксперты провели сравнительный анализ вооруженных сил двух стран, представив себе ситуацию, при которой угроза министра Панайотопулоса будет приведена в исполнение и два члена НАТО действительно вступят в полномасштабную войну.



"Турецкая армия в блоке НАТО вторая по численности – 510 тыс. человек. Ее не зря держали когда-то на южных рубежах СССР. Эту армию всегда готовили к конфликту. Во времена холодной войны – к конфликту с СССР, потом к различным боевым операциям на территории Ближнего Востока", – сказал газете ВЗГЛЯД редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.

В пользу турецкой армии говорит недавний успешный боевой опыт, полученный в Ливии и Сирии. "Несмотря на некоторые потери, Турция добивается там результатов", – напомнил эксперт.

Греция, в отличие от Турции, давно не участвовала в войнах. В рейтинге европейских армий Греция занимает только десятую строчку, а Турция – третью после России и Великобритании. Греческая армия насчитывает 160 тыс. человек, а военный бюджет – вдвое ниже турецкого и составляет примерно 6 млрд долларов. Численность боевых бронированных машин составляет около 4 тыс. и 390 единиц авиационной техники.

"У Турции 8,6 тыс. бронированных машин, в том числе танков, 470 самолетов. Турция превосходит соседку и по численности флота. Грецию спасает только то, что она состоит в НАТО. При лобовом столкновении самостоятельно она, скорее всего, не выстоит", – полагает Леонков.



Президент Академии геополитических проблем Константин Сивков добавляет: если авиационная группировка Турции превосходит греческую по численности, то с точки зрения технической оснащенности они примерно идентичны, поскольку обе страны используют американские самолеты F-16. "Турецкий флот достаточно силен и располагает подводными лодками, ракетными катерами и фрегатами с ракетным оружием. Флот Греции существенно слабее, втрое уступая по составу подводных лодок. По составу ракетных катеров они примерно сопоставимы, но по фрегатам турецкий флот значительно превосходит греческий", – сказал Сивков газете ВЗГЛЯД.



В пользу Турции говорит и наличие собственного военно-промышленного комплекса, в частности возможность производить крылатую ракету дальнего радиуса действия SOM. "У турок хорошо развит выпуск ракет класса "воздух-земля", противотанковых средств. Плюс они выпускают беспилотники, поражающие боеприпасы", – подчеркивает Леонков.

С XVII века турецкая армия постоянно вела боевые действия, благодаря чему у армии сложились определенные традиции.

"Хотя у Греции есть российские комплексы С-300, итог боевого столкновения для нее будет сомнительным.



И главный показатель – количество населения. В Турции проживает 70 млн человек, а в Греции – 12 млн. Благодаря этому резерву турки могут призвать под ружье больше людей, чем греки. Так что все соотношения не в пользу греческой армии", – полагает Леонков.

Сивков согласен, что при прямом столкновении у турок больше шансов на победу. "Однако до этого никогда дело никогда не дойдет, если только Турция однажды не дистанцируется от НАТО. Но и в таком случае альянс может выступить на стороне Греции. Если Греция по-прежнему будет придерживаться проамериканской линии, то для того, чтобы спасти свой южный фланг, за нее вступятся американцы", – уверен эксперт.



"Но даже если НАТО останется вдруг в стороне, то в случае возникновения конфликта за Грецию обязательно кто-то заступится. Можно себе легко представить и ситуацию, при которой у России с Турцией вновь резко обострятся отношения. При таком раскладе за Грецию заступится Россия. Поэтому нет никаких оснований говорить о том, что у Турции есть все шансы на победу. Греция всегда может опереться на серьезную стратегическую поддержку тех или иных центров силы", – подытожил Сивков.