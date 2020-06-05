Интеграции черных в Америке так и не случилось, - Лиля Ким

10:30 06.06.2020

5 июня 2020,



Почему внутри Америки так много самых разных людей так активно поддерживают протесты, а иностранцам и иммигрантам первого поколения кажется, что черные люди давно чрезмерно эксплуатируют карту рабства, сегрегации и неравенства и заходят слишком далеко?

Почему внутри Америки так много самых разных людей так активно поддерживают протесты, а иностранцам и иммигрантам первого поколения кажется, что черные люди давно чрезмерно эксплуатируют карту рабства, сегрегации и неравенства и заходят слишком далеко в обвинении белых во всех своих проблемах.

Типичный конфликт сейчас в иммигрантской семье (в нашей в том числе) – дети, ходившие в американскую школу-колледж, поддерживают протесты, сами в них участвуют и возмущаются, что родители осуждают погромы: "порча имущества вас взбесила и что протесты ставят под вопрос открытие ваших любимых ресторанов, но не убийства черных людей!".



Чтобы понять это – сначала надо сверить "область разделенного знания". Что "знаем" мы и что "знает каждый американец" на эту тему. Что здесь проходят в школе на тему конфликта белых и черных, на какие выставки автобусами возят всех школьников в музеи Вашингтона и какие ответы они учат к экзаменам по истории.

Очень коротко "каждый американский школьник" выучил плюс-минус следующее: рабство существовало в Америке 250 лет и было основой хлопкового процветания. Авраам Линкольн обещал черным рабам личную свободу и равные права. Однако проблемы с признанием их равными начались уже в армии Севера, где черных солдат было около 10%. Черным меньше платили, белые рядовые отказывались подчиняться черным офицерам.



Бедные белые, например, ирландцы, особенно ссыльные, бывшие по сути "белыми рабами", которые не могли откупиться от обязательной службы в армии северян – не желали умирать за свободу черных, в которых видели конкурентов за рабочие места в случае их освобождения. (Первый раз Н-Й был разграблен и сожжен в 1863 году именно ирландцами, протестовавшими против обязательной службы и откупов от нее, которыми пользовались богатые – draft riot). При этом даже сам Линкольн изначально не планировал делать бывших черных рабов частью Америки. Он думал отправить их обратно в страны происхождения за государственный счет, помочь им основать там свои колонии и там, в Африке, наслаждаться свободой и равенством с другими африканцами.

После его убийства обсуждался даже вопрос продажи бывших черных рабов южанам обратно, чтобы покрыть военные расходы. Спилберг снял об этом фильм "Линкольн".



В 1865 году большинство штатов подписали 13-ю поправку, гарантировавшую "вечную свободу" бывшим черным рабам, но они оказались в положении "свободных неграждан" или "недограждан" – как собаке пятая нога. Южные штаты отказывались их воспринимать как равных, бедные белые в северных – не хотели конкуренции за рабочие места. Процесс получения черными гражданских прав и достижения обещанного равенства занял "один шаг в поколение". Еще раз – это как историю расового конфликта проходят в школе и рассказывают школьникам на тематических экспозициях в Smithsonian museums (сама специально ходила за группами школьников и слушала что им говорят, когда мы были в Вашингтоне).



– Такие протесты, как ты видишь сейчас – когда все поддерживают борьбу черных людей против произвола, это результат прогресса, достигнутого прежними поколениями. Два поколения назад только была отменена официальная расовая сегрегация. Еще поколение заняло разрешение приводить черных друзей домой, чтобы родители не боялись дурного влияния. Сейчас, когда все уже перемешались – учились в школе и колледже с черными друзьями, гораздо больше межрасовых браков, – город все еще делится на черные кварталы и белые, но уже не так жестко. Ты можешь встретить богатые черные семьи в бывших условно белых кварталах и бедные белые – в "цветных". Поэтому теперь проблемы черных людей перестали быть для остальных чем-то абстрактным. Люди их принимают близко к сердцу, потому что речь теперь не о каких-то черных из гетто, а про их соседей, друзей и родных.



– Русская революция принудительно провозгласила всеобщее социальное равенство – и все равно у русских никогда не было правителя с азиатским лицом. Хотя половина страны лежит в Азии. В Америке интеграция черных, обещанная им 150 лет назад, также до сих пор не закончилась. То, что люди вместе, и белые и черные, борются с полицейским произволом и чрезмерным социальным неравенством сообща – хорошо для нашего общества.

– Это как СССР продавал идею процветания простых людей везде, хотя внутри него самого еще далеко не все простые советские граждане процветали. Поэтому, когда иностранцы или иммигранты, купившие внешний питч про "уже великую страну равных возможностей для всех", видят реакцию самих американцев на протесты – их часто раздражает обнаружение, что равные возможности в Америке – это скорее непрекращающаяся "работа в процессе", чем декларируемая данность.