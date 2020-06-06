Бабло с Властью решают все. В Ташкенте продолжат сносить памятники советской архитектуры

13:38 06.06.2020

МИНИСТР КУЛЬТУРЫ, ВОПРЕКИ РАНЕЕ ПРИНЯТОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ СЧИТАТЬ ДОМ ПО УЛИЦЕ БАБУРА ПАМЯТНИКОМ АРХИТЕКТУРЫ, ПОХОЖЕ, ВСТАЛ НА СТОРОНУ ЗАСТРОЙЩИКА



Суббота, 06 Июня 2020



На днях министр культуры Узбекистана Озодбек Назарбеков на встрече с жителями дома номер 7 по улице Бабура (бывшая улица Богдана Хмельницкого в Яккасарайском районе города Ташкента) заявил, что не намерен подписывать заключение научного совета о признании дома культурным наследием, несмотря на то, что пару месяцев назад под давлением общественности его вроде бы уберегли от сноса и даже повесили на него табличку "Маданий мерос биноси" ("Здание культурного наследия"). Об этом сообщил на своей странице в Фейсбуке ташкентский журналист Никита Макаренко.



"Министр публично заявил жителям, что отказывается подписывать заключение научного совета о признании дома культурным наследием. Так как интересы застройщика - важнее. Источники в Министерстве культуры подтвердили эту информацию. Звучит торжественная музыка. Гордо реет флаг Узбекистана на гигантском флагштоке", - написал он.



"Научно-методический совет при Департаменте культурного наследия

Министерства культуры Республики Узбекистан решил: дом №7 по ул. Бабура является памятником архитектуры Республики Узбекистан, он должен охраняться государством по всем существующим законам, применяемым в сфере реставрации и сохранения культурного наследия Узбекистана"", - таково было заключение специалистов, опубликованное в начале апреля на сайте культурного ведомства.



Прошло немногим больше двух месяцев с тем пор как горожан успокоили относительно судьбы исторического дома с сотнями жителей в центре Ташкента. После долгой раскачки Минкульт тогда вынужден был выступить за сохранение дома, признанного в середине марта архитектурной достопримечательностью страны, утвердив за подписью министра Назарбекова выводы ведущих экспертов-архитекторов республики.



Обычная для мегаполиса история: застройщик положил глаз на понравившийся ему участок земли - домостроение расположено в самом центре столицы, напротив бывшей обувной фабрики (ныне торговый центр "Next").



Дом был построен в далеком 1935 году для профессорско-преподавательского состава Педагогического института им. Низами. До сих пор он находится в прекрасном состоянии, являясь образцом жилого дома раннесоветского периода. В разные годы в нем проживали такие известные и заслуженные люди, как археолог доктор исторических наук В. А. Шишкин, открывший археологические памятники древнего городища Варахша, настенные росписи Афрасиаба и многое другое. Его супруга П. А. Гончарова - автор книги "Золотое шитье Бухары".



"Это кирпичное здание с высокими потолками высотой 4,2 м и стенами толщиной в 80 см. Зимой в нем тепло, оно сейсмостойкое (выдержало все землетрясения), в квартирах деревянные полы, широкие лестницы подъездов до сих пор в отличном состоянии. Дом не похож на другие - он индивидуален, кроме того, естественно вписывается в архитектурный облик улицы, гармонируя со зданием бывшего Дворца обувщиков, в котором одно время располагался Интернациональный культурный центр, а сейчас - хокимият (администрация) Яккасарайского района столицы.



Вслед за выводами местных профильных специалистов о защите исторического объекта свое мнение о необходимости его сохранения и внесения в список охраняемых государством памятников высказала также Международная неправительственная организация Обсерватория Alerte Héritage, занимающаяся защитой центральноазиатского культурного наследия. В экспертном заключении культуролог и эксперт Борис Чухович, президент Alerte Héritage, отметил, что "дом №7 по улице Бабура в Ташкенте - часть сохранившейся среды 1930-х - начала 1960-х годов".



Что заставило министра культуры Назарбекова пойти на сделку с совестью в уже решенном вопросе государственного значения (будто речь идет о торговых сделках в собственной лавке), остается только догадываться.



С молчаливого согласия ведомства, которое вроде бы должно быть заинтересовано в сохранении культурно-исторических ценностей, за годы независимости был уничтожен целый ряд исторических памятников. Как образец последнего варварского "достижения" из этого разряда - уничтоженный в Ташкенте дореволюционный "Военный городок". С благословления тех же "культурных" деятелей из Минкульта.



Соб. инф.