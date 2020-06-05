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Foreign Policy: Добьет ли пандемия Соединенное Королевство?
13:39 06.06.2020

Foreign Policy: Добьет ли пандемия Соединенное Королевство?

Курс, выбранный британскими властями для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции, оказался во многом неэффективным. На этом фоне дополнительное развитие получили тенденции стремления к самостоятельности Шотландии и Северной Ирландии.

АЛЕКСАНДР БЕЛОВ, 6 июня 2020, 11:24 - REGNUM Очередной раунд торговых переговоров о выходе Великобритании из Европейского союза начался 2 июня, но у британских чиновников могут возникнуть более серьезные проблемы внутри страны: премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и неудовлетворительная реакция его правительства на пандемию коронавируса стали объектом резкой критики со стороны представителей совершенно разных политических сил королевства. Такое развитие событий спровоцировало новое стремление Шотландии к независимости, а жителей Ирландии - к объединению, пишут Дэн Хаверти и Эми Маккиннон в статье, вышедшей 5 июня в The Foreign Policy.

Для многих националистов в Северной Ирландии пандемия обнажила безрассудство наличия двух отдельных медицинских и политических администраций на одном острове. На фоне этого для них острее встает необходимость объединения.

"Поведение и интересы британского правительства заставили целую кучу людей задуматься, рассмотреть и проанализировать, учитываются ли их интересы наилучшим способом", - заявил официальный представитель партии "Шинн Фейн", выступающей за объединение двух Ирландий, Нил О"Донах.

В Шотландии проведенный в январе компанией YouGov опрос впервые с 2015 года показал небольшой перевес тех, кто выступает за отделение от Великобритании. По-иному посмотреть на вопрос отделения от Великобритании людей заставил Brexit, против которого в Шотландии проголосовало большинство. Если учесть в целом близкое число сторонников и противников отделения, пандемия имеет все шансы склонить чашу весов в сторону независимости.

Так, первый случай заболевания COVID-19 был зафиксирован в Великобритании 31 января, но власти не торопились принимать решительные меры. Пока соседние страны предпринимали шаги против массового скопления людей, а также вводили правила социального дистанцирования, Лондон решил поступить "по-либеральному".

По некоторой информации, официальный Лондон выступал на ранних этапах пандемии за намеренное заражение определенного числа граждан с тем, чтобы у населения вырабатывался "стадный иммунитет". От этой идеи пришлось отказаться, после того как появились данные экспертов, согласно которым без жестких мер борьбы с коронавирусом число жертв пандемии в одном только Соединенном Королевстве может превысить миллион человек.

Британское правительство, подвергшееся жесткой критике за то, что не отнеслось к общественному здоровью всерьез, в конечном счете было вынуждено уступить давлению. В конце марта была прекращена работа всех некритических предприятий. Тем не менее задержка могла оказаться фатальной. Кроме того, один из ближайших к премьер-министру Великобритании лиц Доминик Каммингс оказался в центре скандала, когда он намеренно пренебрег введенными его же правительством правилами в отношении борьбы с коронавирусом. В результате многие еще больше убедились в несерьезности и некомпетентности британского правительства перед лицом этого кризиса.

Напротив, в Ирландии власти пошли на закрытие учебных заведений уже менее чем через две недели после выявления первого зараженного. Кроме того, были отменены все празднования, а также введены строгие правила социального дистанцирования. Накануне Дня святого Патрика ирландский премьер-министр Лео Варадкар выступил с обращением к ирландской нации, заявив о готовности властей помочь всем пострадавшим.

В соседней же Северной Ирландии из-за политической неразберихи - сторонники объединения выступали за тот же курс, по которому пошла Ирландия, тогда как его противники полагались на руководство из Лондона - сложилась острая ситуация. В целом же в Северной Ирландии широко распространено довольно негативное отношение к тому, какие меры принимал Лондон в борьбе с пандемией. По данным опроса LucidTalk, 65% респондентов уверены, что британское правительство выбрало неправильный курс борьбы с коронавирусом.

"Люди очень недовольны медлительностью подхода британского правительства", - сказала Клиона МакКарни, сотрудник отдела связей с общественностью националистической Социал-демократической и лейбористской партии.

"Мы всегда думали, что будет плохо, но, по всей видимости, все оказалось еще хуже, чем мы могли ожидать", - добавила она.

Напротив, как показывают опросы, значительная часть населения восхищена и реакцией ирландского правительства, и руководством Варадкара, и эти цифры включают значительное число сторонников сохранения Северной Ирландии в составе Соединенного Королевства. Тем не менее эксперты предостерегают от того, чтобы придавать слишком большую важность реакции общественности на коронавирус.

"Нужно различать дружественные и рабочие отношения с соседями и пересмотр своего взгляда на то, нужно ли отказываться от нынешнего политического союза и вступать в союз с соседями", - подчеркнула Дон Уолш, профессор государственного управления в Университетском колледже Дублина и эксперт по Северной Ирландии.

По ее словам, противники отделения уже много лет налаживают тесные рабочие отношения с ирландским правительством.

Тем не менее на фоне пандемии более явным образом видно то, что все больше жителей страны положительно относятся к идее объединения. В 2016 году с небольшим перевесом Северная Ирландия проголосовала за сохранение членства в ЕС, в результате чего стали звучать активнее призывы к объединению как способу остаться членом европейского блока. Более того, на общих выборах в Соединенном Королевстве в декабре 2019 года политики-националисты впервые в истории получили больше мест в законодательных собраниях, чем сторонники сохранения членства в королевстве.

Пандемия также вскрыла глубокие различия в стиле управления Джонсона и Стерджен. Если британский премьер-министр стал объектом критики из-за его непродуманного курса, то первый министр Шотландии, напротив, продемонстрировала решительность. В отличие от Лондона, Эдинбург не спешит снимать жесткие ограничения. Как в Северной Ирландии, в Шотландии опросы общественного мнения показывают в целом негативное отношение жителей к принимаемым Лондоном против пандемии мерам. Напротив, верным выбранный Эдинбургом курс считают 78% жителей Шотландии.

И хотя эксперты и призывают не спешить с оценками того, как коронавирус может повлиять на отношение общественности к независимости Шотландии, уже очевидно, что пандемия и надвигающийся экономический кризис могут дать пищу для споров как за, так и против шотландской независимости. Так, сторонники отделения от Великобритании могли бы заявить о том, что благодаря независимости жесткие меры можно было бы ввести гораздо раньше, тогда как противники могли бы указать на экономические выгоды от пребывания в союзе с Лондоном на фоне обострения экономических последствий распространения инфекции.

Так, как раз опасения по поводу экономической неопределенности сыграли решающую роль на прошлом референдуме 2014 года, когда 55% избирателей высказались против отделения от Соединенного Королевства. Поскольку глобальная экономика находится на грани катастрофы, убедить шотландского избирателя поддержать независимость от Лондона может оказаться еще сложнее.

Источник - REGNUM
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