Какие новые технологии помогли Китаю победить коронавирус

13:43 06.06.2020

В борьбе с пандемией в КНР активно использовали роботов, беспилотники, возможности сети 5G



Сергей Рыбачук



В конце мая представители всех стран-членов ООН приняли участие в 73-й Всемирной ассамблее здравоохранения, которая проходила в формате видеоконференции. С большой речью на ассамблее выступил председатель КНР Си Цзиньпин, отметивший "необходимость поддержки ученых со всего мира в проведении глобальных научных исследований источника и способов распространения вируса".



В борьбе с коронавирусом китайское руководство полагается не только на ученых и врачей, разрабатывающих вакцину от COVID-19, но и в целом на все достижения научно-технического прогресса. Пока одни уповают на бога, а другие "тонут в болотах" всевозможных теорий заговора, Си Цзиньпин непрестанно говорит о науке, как главной спасительнице человечества от пандемии. И как показывает практика повсеместного использованиями китайцами новых технологий для идентификации вируса, помощи в реанимации больных и даже восстановлении жизни в стране после кризиса, в Поднебесной действительно восторжествовала наука.



Си Цзиньпин о научно-техническом прогрессе



В середине марта главный теоретический марксистский журнал КПК "В поисках истины" опубликовал статью Си Цзиньпина под заголовком "Обеспечить сильную научно-техническую поддержку для победы в борьбе с эпидемией". В ней председатель КНР пишет, что наука и техника являются самым мощным оружием людей в борьбе с любыми катастрофами и эпидемиями. Исследования и разработки в области предотвращения эпидемий и борьбы с ними следует рассматривать в качестве основной и неотложной задачи научно-технического фронта страны.



Сперва Си Цзиньпин говорит о разработке лекарственных препаратов и медицинского оборудования для лечения и профилактики вируса. Лидер Китая называет спасение пациентов главным приоритетом всех врачей и ученых страны. Научные исследования должны рассматривать лечение критически больных пациентов в качестве первоочередной задачи. А для ускорения процесса разработки лекарств ученые должны обращаться к лучшим достижениям традиционной китайской и современной западной медицины.



Си Цзиньпин также отметил необходимость согласованности исследовательских и производственных сил страны, чтобы в момент разработки лекарств и вакцин ими могли в кратчайшие сроки обеспечить все население страны. Нужно ускорить разработку вакцин с несколькими существующими техническими маршрутами, при этом внимательно следя за прогрессом зарубежных исследований и разработок, укрепляя тем самым сотрудничество международное сотрудничество в поиске вакцины.



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Сбор информации о больных



Призыв председателя КНР ориентироваться на научно-технический прогресс в противостоянии пандемии воплощается в реальности. В первую очередь речь идет о сборе огромных массивов информации о заразившихся COVID-19. С момента вспышки порядка 4 млн. общественных работников в городских и сельских районах Китая ежедневно собирали данные о заболевших новым типом коронавируса и его контактов с другими людьми. Для сбора и систематизации таких объемов информации китайцы использовали технологии искусственного интеллекта и облачных данных, которые активно развивают такие технические гиганты, как Tencent, Alibaba, Baidu и др.



Технологии позиционирования



Не менее важную роль в условиях эпидемии сыграла спутниковая система навигации. Для оценки масштабов распространения вируса, определения наиболее опасных районов и проведения соответствующих мероприятий по контролю эпидемии правительственные органы КНР использовали технологии позиционирования с помощью национальной спутниковой системой Beidou. Логистические компании обращались к точным картам Beidou для планирования перевозок товаров первой необходимости. А министерство транспорта с помощью этой системы отправило экстренные сообщения более чем 6 млн. автомобилистам, предупреждая их о перегруженных участках дорог.



5G-роботы



Роботы были на переднем крае борьбы с COVID-19 в Китае. Они использовались, начиная от раздачи дезинфицирующих средств в общественных местах и заканчивая помощью врачам в инфекционных больницах. Особенно полезны такие роботы были в самый разгар эпидемии, когда в больницах порой не хватало врачей, а число заразившихся постоянно росло. Так, в модульной больнице в Ухане работало шесть автоматизированных роботов, работающих на основе сети 5G. Каждый такой "роботизированный помощник" выполнял свои функции: измерял температуру пациентов, дезинфицировал помещения, доставлял больным еду и даже развлекал их необычными танцами. Самостоятельно подзаряжающиеся 5G-роботы смогли значительно снизить нагрузку на медицинский персонал, а также уменьшить риск перекрестной инфекции между врачами и пациентами.



Беспилотные дроны



В некоторых сильно пострадавших районах Китая, где люди рисковали заразиться вирусом, на помощь пришли беспилотные дроны, помогающие перевозить как медицинское оборудование, так и анализы пациентов. Таким образом беспилотники экономили время врачам и не подвергали риску здоровье сотрудников логистических компаний. В городских условиях китайское правительство использовало дронов с технологией распознавания лиц для предупреждения граждан о том, что им не следует выходить из дома в условиях карантина. А в сельских районах специальные беспилотные дроны распыляли дезинфицирующие средства, что также значительно помогло в подавлении эпидемии.



Приложения для оценки здоровья



В китайских мегаполисах большой популярностью пользовались мобильные приложения Alibaba и Tencent для оценки здоровья. Эти приложения, исходя из данных о передвижении пользователя смартфона, его контакта с инфицированными и истории болезни, давало три уровня риска заражения коронавирусом: зеленый - низкий уровень, желтый - средний, и красный - высокий. Нахождение в общественных местах разрешалось только пользователям с зеленым уровнем, за чем пристально следили полицейские и общественные работники. Уже к марту к этим приложениям присоединилось около 200 крупных городов Поднебесной.



В итоге Китай за прошедшие три месяца доказал эффективность новых технологий в противодействии эпидемии и продемонстрировал модель будущего в борьбе с любыми крупными катаклизмами.