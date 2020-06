Пандемия убила Cirque du Soleil. Одна надежда - Китайская гастроль.., - Ракель Видалес

13:44 06.06.2020

Базирующаяся в Канаде компания Cirque du Soleil ("Солнечный цирк") казалась очень успешной. Однако пандемия вскрыла проблемы: сразу же оказались временно отстранены от работы 95% персонала в Канаде, а финансовой подушки у "солнечного цирка" просто не оказалось. Куда делись доходы, неужели их забрал менеджмент? Теперь одна надежда - на гастроли в Китае.



Успех и упадок Cirque du Soleil: крах компании за три месяца (El Pais, Испания)



Пандемия коронавируса повлияла на финансовое положение канадской развлекательной империи. Признанная образцовой моделью управления, компания накопила долги в размере 815 миллионов евро.



Ракель Видалес (Raquel Vidales)



8 марта, за несколько дней до того, как в Испании было объявлено чрезвычайное положение в связи с пандемией коронавируса, каталонский артист Матео Амиева вылетел в Барселону из Дохи, где играл в спектакле "Месси 10", одной из последних постановок Cirque du Soleil. Тогда он и подумать не мог, что новых гастролей в ближайшем будущем не предвидится. Неделю спустя все театры и цирковые шатры мира были закрыты из-за пандемии, и, как это ни парадоксально, этот перерыв в работе существенно сказался на крупнейшем организаторе шоу в мире, капитал которого, казалось бы, должен был позволить ему справиться с кризисом. Тем не менее, новые проблемы в сочетании с уже имевшимися стали идеальными условиями для банкротства компании. Ситуация вызывает удивление: как империя, стремительно растущая с момента ее основания в 1984 году, могла рухнуть всего за три месяца?



Виноват в этом не только коронавирус. Пандемия привела в упадок компанию, которая за пять лет накопила долг в размере 815 миллионов евро. Помимо этого, вокруг компании разворачивается настоящая мыльная опера, в которой участвует соучредитель и бывший владелец компании Ги Лалиберте, канадский медиа-конгломерат Quebecor и три международные инвестиционные фирмы, которым принадлежат доли в компании. На прошлой неделе Лалиберте заявил, что готов выкупить компанию, чтобы вытащить ее из долговой ямы. Quebecor также выразил желание вложить деньги в компанию, хотя, по словам руководства, в настоящий момент это невозможно, потому как руководители компании Cirque du Soleil отказываются обнародовать свои счета. Последние, в свою очередь, обвиняют Quebecor в желании девальвировать акции компании и купить ее по выгодной цене.



Но реальную финансовую помощь компании на сегодняшний день предоставило лишь правительство Квебека, которое одобрило заем в размере 182 миллионов евро, чтобы предотвратить крах компании, являющейся гордостью региона и важным источником дохода. Cirque du Soleil был основан в Монреале, где и находится его штаб-квартира, в которой работало около 5000 человек. Сейчас 95% из них временно отстранены от работы без сохранения заработной платы, коснулось это сокращение более ста гастролирующих артистов и техников 20 шоу. Ситуация тяжелейшая: денег, полученных от государства, а также 45 миллионов евро, которые владельцы компании вложили в начале мая, едва хватает, чтобы выплатить 150 миллионов для возмещения стоимости билетов за отмененные шоу.



При этом сами сотрудники сохраняют спокойствие. Тот факт, что правительство Квебека пришло на помощь компании, указывает на то, оно не позволит ей прийти в упадок. "Мы остаемся оптимистами. До сих пор компания не отменила ни одного шоу, а только отложила гастроли, запланированные на ближайшие месяцы", - говорит Амиева. В ближайшие дни у него была запланирована поездка в Буэнос-Айрес, чтобы продолжить гастроли с шоу "Месси 10", однако представления были перенесены на следующий сезон. "Обычно у нас бывают неоплачиваемые перерывы в работе, но гонорар за тур их с лихвой покрывает. Сейчас же перерыв будет длиннее, поэтому необходимо затянуть пояса", - добавляет артист, который 12 лет проработал в постоянных постановках Cirque du Soleil в Лас-Вегасе.



На веб-сайте компании все еще можно купить билеты на двадцать шоу. Уже известно первое шоу, которое можно будет посетить после пандемии, что, кстати, случится совсем скоро: Cirque du Soleil возобновит свое шоу The Land Of Fantasy ("Земля фантазии") в китайском городе Ханчжоу на этой неделе. Кажется, что в творческом плане компания все еще остается на плаву.



Но в финансовом плане будущее компании видится довольно мрачным. Мало что осталось от той процветающей компании, которая считалась примером креативной и инновационной модели управления. "Она была прекрасным примером так называемой стратегии „голубого океана", которая заключается в создании новых рыночных ниш - продукта, который генерирует несуществующий ранее спрос. Спустя 20 лет безостановочного роста у компании появилось множество подражателей, что заставило ее выпускать более дорогие шоу, чтобы выделяться среди них", - объясняет Бруно Кассиман, профессор бизнес-школы IESE, специализирующейся на корпоративной стратегии.



Необходимость в финансировании



Растущая потребность в капитале вынудила Лалиберте продать доли трем крупным инвестиционным фирмам в 2015 году - американскому фонду TPG, китайскому Fosun и квебекской финансовой компании Caisse de Depot et Placement, которые распределили между собой 90% акций. Основатель выручил около 1,4 миллиардов евро и сохранил 10% акций, от которых он в итоге тоже избавился. Так модель управления компании стала более рискованной, но обещавшей крупную прибыль. Она заключалась в накоплении долга в размере 815 миллионов долларов США, полученного в результате купли-продажи, повышая при этом краткосрочную прибыльность компании и продвигая бренд, чтобы продать ее через 5 или 6 лет. "Если бы не пандемия, данная стратегия действительно могла бы сработать", - говорит Кассиман.



Что же ждет компанию в будущем? "Это будет зависеть от внешней поддержки, которую получает компания, и от того, как она структурирует долг. Им придется многое пересмотреть", - прогнозирует эксперт. Вероятно, после пандемии Cirque du Soleil уже не будет прежним.



Китай станет первым местом проведения гастролей



Руководство Cirque du Soleil не комментирует финансовое положение компании, сообщая лишь о ее творческой деятельности. Тем не менее, в начале мая появилось сообщение о том, что руководство вложило в компанию 45 миллионов евро, косвенно признавая ее трудности, хотя в сообщении становится очевидно, что во всем виноват перерыв в работе из-за пандемии коронавируса.



Как и многие другие компании во время карантина, она открыла интернет-канал для бесплатной трансляции своих выступлений. Помимо этого, компания с энтузиазмом объявила о возвращении шоу The Land Of Fantasy ("Земля фантазии"), которое будет проведено в Китае. В следующем сезоне Cirque du Soleil также продолжит гастроли по городам Испании, начиная с конца этого года или с начала 2021-го года.