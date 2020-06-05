Глава на переправе: как Белоруссия готовится к выборам президента

14:11 06.06.2020 И зачем в республике сменили премьера



Наталия Портякова



Белоруссия обрела новое, а точнее, обновленное правительство. Председателем кабинета министров вместо Сергея Румаса был назначен Роман Головченко, возглавлявший до этого Государственный военно-промышленный комитет. Особых интриг в этой рокировке не оказалось - президент Александр Лукашенко еще в конце мая говорил, что представит обновленный состав правительства перед выборами, чтобы "люди, голосуя за или против, понимали, кто будет заниматься решением насущных вопросов". Президентские выборы в Белоруссии намечены на 9 августа, официальные соперники Александра Лукашенко, баллотирующегося в шестой раз подряд, станут известны только в середине июля, но предвыборная кампания уже обещает быть интереснее предыдущих.



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Предвыборная рокировка



Если в большинстве стран мира министерские портфели раздаются уже после выборов, в Белоруссии всегда существовала обратная традиция - назначать новое правительство перед ними. И о том, что так произойдет и в преддверие шестого с момента обретения Белоруссией независимости голосования, президент страны Александр Лукашенко сообщил еще 25 мая. Как пояснил он позднее, это нужно для того, чтобы люди, голосуя за или против, понимали, "кто будет заниматься решением насущных вопросов, связанных с их жизнью, социально-экономическим развитием государства".



При этом Лукашенко пообещал, что смена кабинета обойдется "без революций". В итоге 24 из 30 министров, отправленных в отставку 3 июня, сохранили свои портфели и были переназначены уже на следующий день. Самой заметной стала смена премьера - на место Сергея Румаса, возглавлявшего белорусское правительство с августа 2018 года, был назначен председатель Государственного военно-промышленного комитета Роман Головченко. Как пояснил 4 июня Александр Лукашенко, больших претензий к ушедшему Сергею Румасу у него не было, "но человек хочет заниматься бизнесом".



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- Румас очень достойно работал на своем посту, выдержал ситуацию с закрытием внешних рынков в разгар пандемии. Он был одним из лучших премьеров, просто он действительно банкир по складу и своему классическому образованию, - подтвердил "Известиям" версию о добровольном уходе Сергея Румаса из политики руководитель белорусского аналитического центра ECOOM Сергей Мусиенко.



Удачным выбором политолог счел и назначение Романа Головченко. Выпускник МГИМО и бывший дипломат (в 2013–2018 годах он, в частности, возглавлял дипмиссию Белоруссии в ОАЭ), также неплохо зарекомендовал себя и в качестве руководителя Госвоенкома - важной для экономики структуры, сумевшей за 15 лет, по оценкам Мусиенко, расширить экспортные рынки для своей продукции с 17 до 97 стран мира.



Известный белорусский экономист Ярослав Романчук также признал "Известиям", что уход Румаса не таил в себе никаких особых интриг, но добавил, что смена главы кабинета министров, по сути, ничего не меняет - в силу того что в Белоруссии должность премьера в последние годы была, по его словам, сопоставима по значимости "с должностью начальника департамента в российском Министерстве экономического развития".



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Майданов не будет



Выборы президента в Белоруссии намечены на 9 августа. Пока же в республике полным ходом продолжается сбор подписей за потенциальных кандидатов - для регистрации каждому претенденту необходимо собрать 100 тыс. подписей в свою поддержку. И уже на этом этапе предвыборная кампания получилась весьма напряженной.



В конце мая по всей стране прошли пикеты по сбору подписей за независимых кандидатов в президенты. 29 мая в ходе такого пикета в Гродно был задержан известный в Белоруссии блогер Сергей Тихановский, решивший выдвинуть на выборы свою жену Светлану. Сергея и ряд его сторонников обвинили в насилии в отношении сотрудников органов внутренних дел, задержали и завели уголовное дело. В последующие дни число желающих поставить свои подписи за противников действующей власти увеличилось. При этом некоторые из акций заканчивались стычками с полицией и задержаниями особого активных возмутителей спокойствия.



Обстановка в Белоруссии перед президентскими выборами накаляется, и речь идет о спланированных акциях, заявил на этой неделе первый замминистра внутренних дел республики Геннадий Казакевич. Мысль развил президент, выразившись по традиции более ярко. "Всех этих "майданутых" хочу предупредить, что майданов в Беларуси не будет", - сказал как отрезал он 1 июня.Участие в президентской гонке Тихановского, а следом и его жены изначально было бутафорским проектом, сказал "Известиям" директор неправительственного аналитического центра "Актуальная Концепция" Александр Шпаковский.



- Не думаю, что они продолжат избирательную кампанию, да и в принципе они ее и не вели, их функция сводилась к разжиганию протестных настроений, - отметил белорусский политолог в беседе с "Известиями".



При этом он признал, что в белорусском обществе всегда были оппозиционные настроения и люди, которые не поддерживают политику президента, не исключив, что в силу негативного влияния пандемии на социально-экономическую ситуацию в Белоруссии их сейчас стало больше.



- Экономический кризис, бесспорно, влияет на настроения электората, - подтвердил "Известиям" и Ярослав Романчук, десять лет назад сам выдвигавшийся в президенты от оппозиции. - Сегодня статус Лукашенко во многом напоминает статус его оппонента на выборах 1994 года в лице премьера Вячеслава Кебича, выдвигавшегося от действовавшей тогда власти. Сегодня лозунг оппозиции - любой, кроме Лукашенко.



Лучше всего в такие ожидания попали, по мнению Романчука, не столько блогер Тихановский, сколько бывший руководитель Белгазпромбанка Виктор Бабарико и экс-глава Парка высоких технологий, отставной дипломат Валерий Цепкало. Именно их чаще других СМИ называют в качестве наиболее вероятных соперников действующего главы государства.



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Закрытая зона для полетов



При этом объективно оценить реальную популярность как Виктора Бабарико, так и Валерия Цепкало, равно как и других претендентов на кресло президента, довольно сложно. По закону проводить опросы общественного мнения политического толка в Белоруссии можно, лишь имея аккредитацию Института социологии Академии наук. А она есть у считаного числа учреждений, которые пока никаких рейтингов не обнародовали.



Согласно же онлайн-голосованиям, проведенным некоторыми оппозиционными СМИ, отдать свои голоса за коллективную оппозицию готовы 80% белорусов, тогда как действующий президент пользуется поддержкой якобы от силы 6% населения. И даже те, кого не заподозришь в любви к Александру Лукашенко, признают несерьезность таких опросов. Электоральные рейтинги - это "закрытая для исследовательских полетов зона в Беларуси", заметил недавно в интервью Deutsche Welle глава базирующейся в Варшаве Белорусской аналитической мастерской Андрей Вардомацкий, покинувший родину после обысков в его социологической лаборатории "Новак" в 2010 году.



- Публикация различных опросов в неправительственных и явно оппозиционных СМИ носит четко ангажированный характер. Их цель - создать направленную точку зрения для внутренней аудитории и для международного сообщества либо в неизбежности поражения Лукашенко на выборах, либо в нелегитимности его победы, - уверен Александр Шпаковский.



Но предпосылок для волнений за исход выборов у президента, баллотирующегося уже в шестой раз подряд, нет, уверен эксперт.



- У него есть огромные возможности экспанировать на электоральном поле в ближайшие два месяца даже без всякого административного ресурса, - резюмировал Александр Шпаковский.



Официальных кандидатов в президенты белорусская ЦИК должна назвать не ранее 14 июля. И только с этого момента все претенденты на высшую власть смогут представить публике свои детальные программы и начать предвыборную агитацию. Но то, что нынешняя кампания станет для Белоруссии одной из самых эмоциональных, ясно уже сейчас. Источник - Известия

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