США – Иран: открытая и закрытая дипломатия

17:08 06.06.2020

Ближневосточная пресса открыто пишет о том, что Тегеран имеет возможность вести диалог с Вашингтоном помимо посредничества Швейцарии через Кувейт, Оман и Францию. По всем признакам, до президентских выборов в США войны или серьезных осложнений между американцами и иранцами ждать не приходится, хотя сторону и будут обмениваться разными колкостями и выступать с интригующими заявлениями.



СТАНИСЛАВ ТАРАСОВ, 6 июня 2020, 11:38 - REGNUM В ситуации, когда, по выражению одного из немецких изданий, "половина мира злорадствует по поводу протестов в Соединенных Штатах", в американо-иранских отношениях происходит "фрагментарная оттепель". Президент США Дональд Трамп поблагодарил официальный Тегеран за освобождение американского гражданина, ветерана ВМС США Майкла Уайта из тюрьмы.



"Так здорово, что Майкл дома. Только что прибыл, - заявил Трамп. - Очень волнующе. Спасибо Ирану. Не ждите до окончания выборов в США, чтобы заключить крупную сделку. Я собираюсь победить. Вы заключите лучшую сделку сейчас!". Напомним, как сообщало Associated Press, Уайт был освобожден после двух лет заключения в иранской тюрьме по обвинению в шпионаже. Это случилось на следующий день после того, как США отпустили иранского ученого Сируса Асгари. До того в 2019 году Тегеран и Вашингтон обменяли американского студента Вана Сюиэ, пробывшего три года в иранском заключении по обвинению в шпионаже, на иранского биолога Массуда Сулеймани, обвинявшегося в нарушении американского санкционного режима. Продолжим фактологический ряд. Переговоры об обмене заложниками осуществлялись главным образом при посреднических усилиях Щвейцарии. Не случайно официальный представитель МИД Ирана Сейед Аббас Мусави особо оценил заслуги Берна на этом направлении.



Но это не единственный канал негласного общения между Тегераном и Вашингтоном. Тот же Мусави, как сообщает иранское ИА Mehr News, отметил, что бывший губернатор Нью-Мексико Билл Ричардсон несколько месяцев назад встречался с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом. Правда, иранская сторона сейчас подает этот факт в контексте исключительно гуманитарных усилий, обнажая фактически то, что как Тегеран, так и Вашингтон шли на отработку политики взятия "заложников" по сфабрикованным обвинениям. Дальнейшее разыгрывание таких комбинаций должно было сопровождаться или обуславливаться определенными политическими условиями, которые передавалась по закрытым каналам связи. Сами переговоры по заложникам выступали поводом для возобновления или продолжения диалога. На сей раз часть этой комбинации решил приоткрыть Трамп. На своей странице в Twitter он сообщил, во-первых, что с начала его президентства "мы вернули в США более 40 американских заложников и задержанных". Во-вторых, подчеркнул, что "сделки с Тегераном возможны". И быстро последовала иранская реакция.



Зариф ответил так: "Мы добились организации гуманитарного обмена, несмотря на усилия ваших подчиненных. И мы заключили сделку, когда вы вошли в свой офис. Иран и другие участники СВПД никогда не покидали стол переговоров. Ваши советники, большинство из которых уже уволены, заключили глупое пари. Тебе решать, когда ты захочешь это исправить". Ясно, что американский президент и иранский министр выбрасывают на поверхность фрагменты мало кому известного разговора между двумя сторонами. Зачем? Некоторые российские иранисты высказывают предположение, что "Трамп руководствуется желанием укрепить свои предвыборные позиции, выйти на диалог с Тегераном после убийства в январе генерала Сулеймани". При этом Белый дом понимает, что времени для подготовки и выхода на новое ядерное соглашение с Тегераном у него фактически нет, есть лишь возможность завязать с ним публичный диалог и дискуссию. То есть действия Вашингтона мотивированы и понятны. Однако Иран ранее заявлял, что не связывает перспективы нормализации отношений с США с Трампом и ожидает, что его не переизберут. К тому же в самом Иране происходят заметные перемены: парламент стал более радикальным, и там сильны антиамериканские настроения.



Но одновременно спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук намекает, что существует проект нового ядерного соглашения между Вашингтоном и Тегераном, на что "надеется Трамп". Содержание этого "документа" остается неизвестным, как и то, кто, когда и с кем его готовил. Поэтому многие эксперты оценивают сложившуюся ситуацию во взаимоотношениях между двумя странами как "дипломатия - игра". Многие обратили внимание на то, что после убийства генерала Сулеймани объявленная месть иранцев оказалась скромнее даже достаточно умеренного сценария, реализации которого ожидали на Западе. Нам представляется, что во многом это связано с отношениями Ирана с монархиями Персидского залива, которые предложили себя в роли посредника по урегулированию инцидента. У них тоже есть свои интересы, завязанные на часть иранской элиты. Ближневосточная пресса открыто пишет о том, что Тегеран имеет возможность вести диалог с Вашингтоном помимо посредничества Швейцарии через Кувейт, Оман и Францию. В его ходе был в одно время согласован список вопросов, позволявших урегулировать противоречия как по ядерной и ракетной, так и по региональной проблематике.



Однако Трампу мешали, о чем свидетельствует Зариф. Отсюда главный вывод: по всем признакам, до президентских выборов в США войны или серьезных осложнений между Вашингтоном и Тегераном ждать не приходится, хотя стороны могут и будут обмениваться разными уколами, выступать с интригующими заявлениями. Так что определенная тайна интрига в отношениях между США и Ираном сохраняется. Но с учетом нынешних ограничений в связи с пандемией коронавируса предсказывать дальнейший ход событий - дело неблагодарное. И еще. Теперь уже и президент Франции Эммануэль Макрон призывает власти Ирана освободить французского антрополога иранского происхождения Фарибу Адельху, которую иранский суд приговорил к шести годам тюрьмы. Игры в "заложников" продолжаются.