 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 06.06.2020
20:52  Страны ОПЕК+ одобрили продление рекордного сокращения добычи нефти до конца июля
20:21  "События в Сохе (перманентные драки) не должны повлиять на кыргызо-узбекскую дружбу", - Ш.Мирзиеев
17:08  США – Иран: открытая и закрытая дипломатия
16:07  Павел Павлов - гроза басмачей
14:12  На Западных аукционах вновь в цене "социалистический реализм", - Рето Барметлер
14:11  Глава на переправе: как Белоруссия готовится к выборам президента
13:44  Пандемия убила Cirque du Soleil. Одна надежда - Китайская гастроль.., - Ракель Видалес

13:43  Какие новые технологии помогли Китаю победить коронавирус
13:42  Таджикистан и Кыргызстан быстро беднеют без денежных переводов мигрантов
13:39  Foreign Policy: Добьет ли пандемия Соединенное Королевство?
13:38  Бабло с Властью решают все. В Ташкенте продолжат сносить памятники советской архитектуры
10:30  Интеграции черных в Америке так и не случилось, - Лиля Ким
10:21  Греки грозят войной туркам. Из-за нефте-шельфа
10:16  Рахмон II-й повелел "круглосуточно" строить школы в Душанбе
10:03  В Мали спецназом Франции сделан шахидом глава Африканской "Аль-Каиды" Друкдаль
09:28  Закон для избранных: создать новую партию в Казахстане может только сама власть? - САМ
09:21  Лучшая автогонщица Австралии Рене Грейс переквалифицировалась в... порно-модели
09:17  Свободу Анжеле Дэвис! Негритянка мэр Вашингтона Мюриэл Боузер отказалась дубасить своих черных братьев
08:41  В Афганском Бадахшане подорвались на мине и погибли 11 полицейских
00:56  В западном мире идет спецоперация по захвату власти, - И.Мальцев
00:08  Кому пандемия, а кыргпартиям выборы, - С.Чериков
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   |   Узбекистан   | 
"События в Сохе (перманентные драки) не должны повлиять на кыргызо-узбекскую дружбу", - Ш.Мирзиеев
20:21 06.06.2020

На совещании в Фергане президент, комментируя события в Сохе, сказал, что они не должны повлиять на дружбу с кыргызским народом и общие планы. "Нам нужно быть спокойными, терпеливыми, сострадательными", - призвал глава государства. Он рассказал, как планируется улучшить жизнь населению эксклава.

В ходе рабочей поездки в Ферганскую область президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в административном центре региона проходит совещание с участием хокимов области и районов и населения, сообщила пресс-служба главы государства.
Глава государства отметил, что приехал в регион, чтобы открыто поговорить с народом, вместе решить проблемы и облегчить заботы людей.
"Будет правильно, если я буду краток, а вы будете говорить больше. Не надо похвал. Самую большую похвалу - доверие народа - я уже получал, - отметил президент. - Мы все еще делаем первые шаги. Легко прийти и поаплодировать. Но это бесполезно".

"Я сам еду в районы потому, чтобы прочувствовать условия жизни людей, принять конкретные меры, найти ответы на вопросы о том, работают ли реформы в отдаленных местностях, работают ли руководители нижнего уровня добросовестно, самоотверженно, - заявил глава государства. - Такие встречи не бывают каждый день. Поэтому решительно поднимайте самые наболевшие вопросы".

Шавкат Мирзиеев затронул произошедшие на прошлой неделе события в Сохском районе.
"В последние годы нам удалось решить многие проблемные вопросы на границе с соседними странами. События в Сохе не должны повлиять на нашу дружбу с кыргызским народом, наши взаимные поездки и общие планы. Нам нужно быть спокойными, терпеливыми, сострадательными. Соседство - на тысячи лет. Наши народы должны жить бок о бок и уважать друг друга", - подчеркнул президент.
Правительственная комиссия под руководством премьер-министра изучила проблемы и подготовила предложения. На комплексное развитие Сохского района в 2020-2022 годах планируется выделить 500 млрд сумов. Намечено создать 11 тысяч новых рабочих мест. Будут реализованы 98 проектов, получат развитие промышленность, сельское хозяйство и сфера услуг.

Физические лица будут освобождены от уплаты земельного налога и налога на имущество, а ставка подоходного налога для индивидуальных предпринимателей будет снижена в 2 раза. На тысяче гектарах посевных земель будет улучшено водоснабжение.
Отделения районного медицинского объединения, инфекционная больница, центральная больница будут обеспечены профильным оборудованием и реанимобилями. Будут отремонтированы школы, сельские врачебные пункты, дороги и социальные объекты.
В 2020/2021 учебном году сохской молодежи будет выделено дополнительно 500 мест для обучения в высших учебных заведениях Ферганской долины на основе государственного гранта.

Источник - gazeta.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1591464060
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 27 мая 2020 года №341
- Указ Президента Республики Казахстан от 2 июня 2020 года №342
- Распоряжение Президента Республики Казахстан от 25 мая 2020 года №108
- Сенаторы приняли поправки по вопросам совершенcтвования судебной системы
- А. Мамин: привлечение инвестиций - один из ключевых драйверов восстановления экономического роста
- Премьер-Министр РК А. Мамин провел заседание Госкомиссии по восстановлению экономического роста
- Кадровые перестановки
- Акиматам ряда регионов поручено усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований
- Праймериз Nur Otan начнутся 17 августа
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  