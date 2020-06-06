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Страны ОПЕК+ одобрили продление рекордного сокращения добычи нефти до конца июля
20:52 06.06.2020

Министры ОПЕК+ одобрили продление текущих параметров сделки по сокращению добычи нефти до конца июля, но без участия Мексики. Таким образом, общая квота должна составить 9,6 млн баррелей в сутки. Однако в коммюнике цифра указана не будет, сообщил ТАСС источник, участвующий в переговорах.

"Решение согласовали окончательно, как в резолюции ОПЕК. В коммюнике конкретной цифры указано не будет", - отметил собеседник агентства.

Эту информацию подтвердил и министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи в своем Twitter. Он также указал, что решение включает пункт, согласно которому страны, не выполнившие договоренности по сокращению добычи на 100%, должны сделать это в ближайшие месяцы.

Источник - ТАСС
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