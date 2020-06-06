Проклятие начинает сбываться: Трамп вряд ли умрет в своей постели

00:00 07.06.2020

"1984": То, что творится в США, может повториться и в нашей стране



Виталий Карюков



Похоже, проклятие, которое наложил на американских президентов вождь индейского племени шауни Темкусе еще в начале XIX века, сбывается. Мы писали о том, что за нечестную и стяжательсткую политику, которую вот уже не один век проводят белые политики США в отношении коренного населения Североамериканского континента, вождь Темкусе проклял их. И предрек, что каждый из президентов этой страны, вступивший на свой пост в год, число которого без остатка делится на 20, будет застрелен или умрет на своем посту по другой причине.



Существовало заблуждение, что 44-м президентом США стал Барак Обама. Но в подсчеты американских лидеров вкралась ошибка. Оказывается, один из них, Гровер Кливленд, два раза занимал этот пост. И так как он стал 20-м и 22-м президентом, его посчитали за двух. На самом же деле 44-м лидером американской нации является Дональд Трамп. К тому же, Обаму избрали на первый срок только в 2008 году, что явно не делится на 20. А вот Трамп уже участвует в президентской гонке. И если он ее выиграет - горе грозит и ему, и Соединенным Штатам.



Вот и последние события показывают, что проклятие Темкусе уже сбываются. Нет, он, конечно, не виноват в том, что садист-полицейский решил воспользоваться своей властью и походя придушить бедного афроамериканца. Зато теперь такой же решительный протест против беспорядков выказывает уже сам Трамп, которому ничего не остается, как жестко закручивать гайки на кипящем котле в виде американского взбунтовавшегося общества. Сейчас, когда полиция своим садизмом довела людей до крайностей, он стал уже защищать правоохранителей, выдав им, по сути, карт-бланш в их зверствах.



"Я не могу сидеть, сложа руки, и смотреть, что происходит с великим американским городом Миннеаполисом. Полный провал руководства, - написал Трамп в своем Твиттере. - Либо очень слабый, радикально левый мэр Джейкоб Фрей соберется и вернет контроль над городом, либо я пошлю национальную гвардию и покажу, как надо. Эти отморозки оскверняют память Джорджа Флойда, и я не позволю им так поступать. Если вы начинаете грабить, то мы начинаем стрелять". Вслед за ним с оправданием действий полицейских и нацгвардии выступил уже и главный начальник штата.



"Ситуация в Миннеаполисе больше не имеет вообще никакого отношения к убийству Джорджа Флойда, - заявил губернатор штата Миннесота Тим Вальц. - Она имеет отношение к нападению на гражданское общество, к внушению страха всему нашему великому городу и воспрепятствованию его работы". И результат не заставил себя долго ждать. Полиция и нацгвардия стала стрелять уже по всем подряд - в том числе и по журналистам. А это, как известно, последнее дело.



"Я освещала протесты в Фергюссоне, Миссури, Батон-Руже, Луизиане, Далласе и Лос-Анджелесе, - пишет Молли Хеннесси-Фиск, корреспондент Los Angeles Times, которой „засветило" в Миннеаполисе полицейской резиновой пулей. - Я также освещала действия американской армии в зонах конфликтов, включая Ирак и Афганистан. В меня никогда не стрелял полицейский до сегодняшнего дня".



И вопрос, по всей вероятности, не только и не столько в циничном и садистском убийстве американского негра, хоть они там не кто иные, а именно "нигеры" - особенно для белых полицейских. Причина в том, что как у нас в России, например, гастарбайтеры и мигранты сегодня, во время самоизоляции и карантина, в самом унизительном и бесправном положении, так и афроамериканцы в США попали в точно такую же ситуацию.



Вы никогда не замечали за собой, что когда в человеке копится негативная энергия (то одно, то другое), то в какой-то миг он совершает совершенно неосознанный поступок, причины которого потом (хоть убей!) не может рационально объяснить даже самому себе. "Что вас побудило съездить хорошему человеку по лицу?". "Да черт его знает - даже не знаю, откуда эта агрессия взялась!". А ведь депрессия 2008 (в частности, в США) никуда не улетучилась. Она лишь стала причиной жестокой безработицы, озлобления, страшного падения нравов и неверия во все, во что человек верил только недавно. Финансовый кризис привел к тому, что гигантский пузырь из токсичных деривативов просто лопнул, оставив миллионы состоятельных ранее американцев без закладных на жилье и, соответственно, выгнав их на улицы.



А тут еще и коронавирус, который добавил Соединенным Штатам "хорошей жизни" в виде "домашнего ареста" с карантином и самоизоляцией. И вот их уже бесит все подряд, а не конкретно что-то. "Безработица - это бензин, а злоупотребление властью - спичка", - процитировала газета The New York Times слова одного из протестующих.



Поражает, с каким смаком, непонятной затаенной радостью и саркастическими комментариями показывают сюжеты о беспорядках в США на российских федеральных телеканалах. Над кем смеетесь, господа кремлевские пропагандисты? У нас-то экономическая ситуация ничем не лучше. И полиция с нацгвардией уже стреляет по безоружным, как это произошло в Екатеринбурге. Из-за нескольких рулонов обоев парня расстреляли стражи порядка в его же квартире. Не радоваться этому надо, а пытаться не допустить беспредела.