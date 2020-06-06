Режим самоограничений: почему жесткие нефтяные квоты продлили на месяц

00:58 07.06.2020 Страны ОПЕК+ сохранят низкий уровень добычи до августа



Ирина Цырулева

Александр Фролов



Страны ОПЕК+ за один день договорились о продлении действующего режима сокращения добычи. Жесткая квота будет действовать еще месяц. Таким образом, по новому соглашению с июля добычу станут ограничивать на те же 9,6 млн баррелей в сутки. Мексика, из-за которой затянулись предыдущие переговоры, в сокращении участвовать не будет. Государства, аккуратно исполнявшие свои обязательства, получат право нарастить производство в августе. Остальные должны выполнить свои обязательства в течение июля-сентября. Принятое решение выглядит хорошим компромиссом, учитывающим интересы всех участников сделки и рынка в целом, отметили опрошенные "Известиями" эксперты. Оно позволит удержать цены на черное золото в диапазоне $40–42 за баррель.



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Новые договоренности



Странам ОПЕК, а также ОПЕК+ на онлайн-конференции 6 июня удалось за один день договориться о продлении действующей сделки по сокращению добычи нефти - на 9,6 млн баррелей в сутки до конца июля. Даже отказ Мексики не смог в этот раз помешать согласию.



По изначальным условиям сделки, которая была заключена 12 апреля, страны ОПЕК+ должны были сократить добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, на 7,7 млн баррелей во втором полугодии и на 5,8 млн баррелей до конца апреля 2022 года.



Три страны нефтяного картеля получили освобождение от соблюдения жестких норм: Венесуэла, Иран и Ливия. Первые две ранее оказались под санкциями США и были вынуждены сократить производство нефти еще в 2019 году. А в Ливии обострилось гражданское противостояние, что привело к падению добычи на 1 млн баррелей в сутки с января 2020-го.



Мексика, согласно предыдущим договоренностям, согласилась урезать добычу в мае-июне только на 100 тыс. баррелей в сутки. При этом страна сократила ее больше, чем предполагалось, и чистый экспорт нефти значительно снизился. Поэтому государства ОПЕК+ не усмотрели большой проблемы в отказе Мексики от нового сокращения и приняли решение продолжить балансировку рынка без ее участия.



Как сообщало Минэнерго России, по итогам мая среднемесячный уровень добычи нефти в России составил 8,59 млн баррелей в сутки - наша страна в итоге выполнила обязательства на 95,6%.



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При этом на экспортные сорта российского черного золота сохранялся высокий (для нынешних условий) спрос. Это отразилось в позитивных для нашей страны ценовых колебаниях - смесь Urals, вопреки обыкновению, продавалась дороже смеси Brent.



Ирак и Нигерия, которые в мае и июне не выполнили обязательства по сокращению добычи нефти, должны будут наверстать темпы в июле.



Минус на минус



Первоначально планировалось, что с июля квоты на добычу будут повышены на 2 млн баррелей в сутки. А следующее послабление ожидалось в январе 2021 года. Но актуальная рыночная ситуация заставила ОПЕК+ пересмотреть эти планы.



Во второй половине мая страны начали обсуждать возможность продления жестких ограничений. Ближневосточные участники соглашения предлагали сохранить действующие параметры еще на два-три месяца. Но в итоге пока удалось договориться на месяц.



Продление сделки многие эксперты назвали победой Саудовской Аравии и России.



Глава Минэнерго Александр Новак по итогам встречи отметил, что совместные действия ОПЕК+ позволили избежать серьезных последствий самого значительного падения спроса на нефть в истории.



Решение стран ОПЕК+ о продлении соглашения по сокращению добычи нефти благоприятно подеи?ствовало на нефтянои? рынок, сказал "Известиям" начальник отдела экспертов по фондовому рынку "БКС Брокер" Василий Карпунин. На ожиданиях сделки котировки выросли почти до $42 за баррель сорта Brent, прибавив 4,95%.



- Такая цена почти приблизилась к благоприятнои? для формирования россии?ского бюджета - он закладывался с учетом стоимости бочки в $42,4, а остальные средства в перспективе пополняли бы Фонд национального благосостояния, - отметил эксперт.



Груз в 1,5 млрд баррелей



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В сделке о сокращении добычи участвуют не только страны ОПЕК+, но и такие заметные игроки нефтяного рынка, как США, Норвегия, Аргентина и Канада. Из них наибольший вклад в сокращение производства вносят североамериканские государства.



США снизили производство нефти от мартовских максимумов почти на 2 млн баррелей в сутки - до 11,2 млн баррелей. Интересно, что во время апрельских переговоров речь шла о том, что эта страна снизит добычу на 2–3 млн баррелей "органическим методом". Иными словами, добыча рухнет сама собой, не выдержав низких цен.



В мае статистическое подразделение американского министерства энергетики опубликовало уточненный прогноз, согласно которому в 2020 году средний уровень производства черного золота в США составит 11,7 млн баррелей в сутки, а в 2021-м - 10,9 млн баррелей. Для сравнения, в 2019-м этот показатель составлял 12,22 млн баррелей в сутки. К этим прогнозам стоит относиться с известной долей скепсиса, но они хорошо отражают текущие настроения в руководстве США.



На сегодняшний день Штаты и Канада в сумме сократили добычу нефти почти на 2,8 млн баррелей в сутки.



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При этом мировой спрос восстанавливается, в первую очередь за счет Китая. Но даже если завтра он вернется к докризисным показателям, страны ОПЕК+ и примкнувшие к ним государства не прекратят режим нефтяного самоограничения. Из-за рекордно низкого спроса, который наблюдался весной этого года, мировые запасы черного золота, по данным ОПЕК, в первом полугодии увеличатся на 1,5 млрд баррелей. То есть примерно по 8 млн баррелей в сутки. От этих запасов необходимо избавляться, считают эксперты, так как они самим фактом своего существования давят на ситуацию. То есть страны ОПЕК+ будут сдерживать добычу ниже уровня спроса, чтобы для избыточных запасов открывалось достаточное рыночное окно. И только после их распродажи можно будет ожидать стабильного роста цен до комфортных для мировой нефтегазовой отрасли уровней. В этом смысле продление жестких ограничений пойдет на пользу всем игрокам.



Несмотря на то что ежесуточное потребление нефти из-за коронавируснои? пандемии снизилось почти на треть (это около 30 млн баррелеи?), сеи?час, по мере того как в странах снимают ограничения на передвижение, запускаются производства и авиасообщение, потребность в топливе постепенно восстанавливается, отметил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Но нужно учитывать, что восстановление идет довольно медленными темпами, страны еще не до конца справились с угрозои?. Да и сохраняется риск нового витка торгового конфликта США и Китая (пока страны не стали разрывать долгожданное январское соглашение, к которому шли почти шесть месяцев), отметил эксперт.



На этом фоне договоренности о продлении сокращения добычи положительно отразятся на ценах на черное золото.



- В перспективе цена на топливо стабилизируется около отметки в $40 за баррель, инвесторы начнут проявлять рисковые аппетиты, в том числе интересоваться россии?скими акциями и отечественнои? валютои?, - сказал Василии? Карпунин.



По мнению Артема Деева, котировки могут прибавить еще доллар, а затем вернуться в диапазон $39–42 за бочку. Источник - Известия

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