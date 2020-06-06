"Трамп раскалывает страну", - текст заявления генерала Мэттиса

09:13 07.06.2020

Трамп раскалывает страну: беспрецедентное заявление экс-главы Пентагона в поддержку протестующих



Дональд Трамп пытается расколоть страну и даже не скрывает этого, но мы способны объединиться без него - с таким заявлением, экстраординарным по любым меркам, выступил бывший глава Пентагона США генерал Джеймс Мэттис, прослуживший в Администрации Трампа с января 2017 по январь 2019, когда он подал в отставку, публично осудив решение Трампа вывести войска из Сирии.

Мэттис поддержал протестующих, осудил использование военной силы, назвав это издевательством над Конституцией, и призвал вернуться к прежним идеалам страны, то есть времен до Трампа.

Я перевела полностью заявление Мэттиса - специально для широкой российской и русскоязычной общественности, которая рьяно осуждает американские протесты, совершая подмену и смешивая их с мародерством и беспорядками (которые есть, но которые не являются ни сутью, ни определяющей силой этих протестов), призывает подписывать письма поддержки полиции и как можно жестче всех разогнать всеми армиями страны, а также всячески высмеивает проблемы расизма и другими способами издевается как над смертью Джорджа Флойда и его личностью, так и всем чернокожим населением США. Которые распространяют дезинформацию (не исключу, что вбрасываемую не только утраправыми в США, но и офицерами ГРУ и умельцами Фабрики Троллей) о том, что протестующие - это сплошные радикалы Антифа.

К сожалению, делают это многие люди из т.н. просвещенной части населения, которые не только часто посещают США, но и даже тут живут.

Сознание, полное злобы от собственной несостоятельности, предрассудков и обид, слова Мэттиса вряд ли изменят. Но они точно дадут представление о том, почему Россия есть такая, какая она есть, где за пластмассовый стаканчик отправляют на пять лет в тюрьму, а в США, со всеми их проблемами расизма и оружия, такие как Мэттис генералы и честное отважное население.

Кстати, в среду на протесты в Вашингтоне вышло еще больше людей. На закате тысячи протестующих легли на дорогу по Пенсильвания Авеню, которая соединяет Капитолий с Белым Домом, чтобы показать, как умирал убитый полицейскими Миннеаполиса чернокожий Джордж Флойд.



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"В объединении сила.

Я наблюдал за событиями этой недели, злой и потрясенный. Слова "Равное правосудие по закону" высечены на фронтоне Верховного Суда США. Это именно то, чего протестующие справедливо требуют. Это здоровое и объединяющее требование, которое все мы должны быть в состоянии удовлетворить. Мы не должны отвлекаться на небольшое число нарушителей закона. Протесты определяются десятками тысяч совестливых людей, которые настаивают на том, чтобы мы соответствовали нашим же ценностям - нашим ценностям как народа и нашим ценностям как нации.

Когда я начал службу в армии около 50 лет назад, я дал клятву поддерживать и защищать Конституцию. Никогда я не представлял, что войскам, принявшим ту же клятву, при любых обстоятельствах могут приказать нарушать конституционные права своих сограждан, тем более для того, чтобы обеспечить непонятную фотосессию избранному народом верховному главнокомандующему - в окружении военного руководства.

Мы должны отвергать любые представления о наших городах как о "полях битв", над которыми наши военные в форме призваны "взять контроль". Внутри страны мы должны использовать наши вооруженные силы только по требованию губернаторов штатов, в самых редких случаях. Милитаризация нашего ответа, как мы видели в Вашингтоне, Округе Колумбия, создает конфликт - ложный конфликт - между военным и гражданским обществом. Это разрушает моральную основу, которая обеспечивает надежную связь между мужчинами и женщинами в форме и обществом, которое они поклялись защищать и частью которого они сами являются.

Поддержание общественного порядка лежит в зоне ответственности гражданской части страны и на местных лидерах,

которые лучше всего понимают свои сообщества и отвечают перед ними.

Джеймс Мэдисон писал в "Федералисте 14", что "Америка, объединенная небольшим количеством войск или без единого солдата, является более неприступной для иностранного вмешательства, чем Америка разъединенная, но с сотней тысяч ветеранов, готовых к сражению".

Нам не нужно милитаризировать наш ответ на протесты. Нам нужно объединиться вокруг общей цели. И это начинается с гарантии того, что все мы равны перед законом.

Инструкция, данные военными ведомствами нашим войскам накануне вторжения в Нормандию, напоминала солдатам, что "нацистский лозунг для уничтожения нас ... был "Разделяй и властвуй". Наш американский ответ - "В объединении сила".

Мы должны воззвать к этому единству, чтобы преодолеть этот кризис, - уверенные в том, что мы лучше, чем наша политика.



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Дональд Трамп - первый президент в моей жизни, который не пытается объединить американский народ - даже не претендует на это. Вместо этого он пытается расколоть нас. Мы являемся свидетелями последствий трех лет этих преднамеренных действий. Мы наблюдаем последствия трех лет без зрелого руководства. Мы можем объединиться без него, опираясь на сильные стороны нашего гражданского общества. Это будет непросто, как показали последние несколько дней, но мы в долгу перед нашими согражданами, прошлым поколениям, которые проливали кровь, чтобы защитить наши обещания, и перед нашими детьми.

Мы можем пройти через это время испытаний, став сильнее и с новым чувством цели и уважением друг к другу. Пандемия показала нам, что не только наши войска готовы принести жертву ради безопасности общества. Американцы в больницах, продуктовых магазинах, почтовых отделениях и других местах рискуют жизнью, чтобы служить своим согражданам и своей стране. Мы знаем, что мы лучше, чем злоупотребление исполнительной властью, которое мы наблюдали на площади Лафайет /прим.ред. - 1 июня, когда полиция разогнала мирный протест перед Белым Домом слезоточивым газом и резиновыми пулями, чтобы Трамп смог пройти через площадь и сфотографироваться у церкви напротив/.

Мы должны отвергать и привлекать к ответственности тех, кто при исполнении служебных обязанностей издевается над нашей Конституцией. В то же время мы должны помнить о "лучших ангелах" Линкольна /прим. ред. - цитата из инаугурационной речь Авраама Линкольна, ставшая идиоматическим выражением и означающая лучшие стороны каждого человека/ и прислушиваться к ним, пока мы работаем над объединением.

Только приняв новый путь, который, по правде говоря, означает возврат к первоначальному пути наших основополагающих идеалов, мы снова станем страной, которой восхищаются и уважают дома и за рубежом".

Джеймс Маттис



автор

Карина Орлова

журналист