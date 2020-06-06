Вина белых за расизм как дебют восстания городов против капитализма, - А.Запольскис

14:13 07.06.2020 Сейчас в США происходит точно то же самое, только в роли средневековых городов выступают ТНК. Но суть процесса остается неизменной. Новые, разве что в значительной степени сетецентричные благодаря успешно проведенной оффшоризации, "города" транснациональных корпорации бьются за право официально считаться равными в общественных правах и территориальном статусе с государством, как институтом



АЛЕКСАНДР ЗАПОЛЬСКИС, 6 июня 2020, 22:52 - REGNUM Благословенный западный мир уже практически бомбит. Гражданские беспорядки, начавшиеся чуть более недели назад с единственного инцидента, с чрезмерной полицейской жестокостью в Миннеаполисе, подожгли не только США, они перекинулись в Европу.



В знак согласия с идеей протеста "жизни черных тоже важны" на колено опустились некоторые полицейские в Швеции. Хотя местная прокуратура начала расследование, сам факт массовых демонстраций шведов примечателен.



Особенно в свете событий в Британии, где местные бунтовщики пошли штурмом на резиденцию премьер-министра страны. И это несмотря на его публичное заявление, что "смерть Флойда была ужасающей и непростительной".



В самих США беспорядками охвачены уже 140 из 273 городов с населением более 100 тыс. человек. Включая все города-миллионники, столицы штатов и сам Вашингтон. 1 июня был момент, когда под реальной угрозой вторжения протестующих в Белый дом в бункере под ним прятался даже Дональд Трамп, а 60 офицеров полиции и агентов Секретной службы пострадали при обороне главного федерального здания страны.



Хозяин Овального кабинета пригрозил "ввести войска", но после отказа в поддержке его идеи со стороны Пентагона, несколько сдал назад. Потребовав от губернаторов более решительного применения национальной гвардии. Правда, в некоторых местах, включая столицу, отдельные армейские части уже применяются для обеспечения безопасности пожарных. Что до нацгвардии, то она, вместе с полицией, начинает массово склонять колени перед бунтовщиками в знак согласия с их позицией.



Хотя казалось бы, с чего? Власти признали недопустимость инцидента. Полицейский Дерек Шовен взят под стражу и обвинен в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. Еще трое копов проходят по делу соучастниками. Все они предстанут перед судом. Недопустимый уровень полицейского насилия - это примерно полтора десятка подобных инцидентов на примерно 70 млн задержаний на всю страну в год.



А самое главное, что в беспорядках, драках, грабежах и массовых актах вандализма массово участвуют далеко не одни черные. В ничуть не меньшей степени протестуют все, включая белых. И вот с этого места начинается самое интересное. Происходящее сегодня в США, а также начинающееся в Европе, это вообще ни разу не выплеск народного гнева за нерешенную расовую проблему. И никакая не революция против впавшей в глубокий кризис системы капитализма. Все гораздо проще и интереснее.



Абсолютное большинство нынешних граждан США к расизму ни малейшего отношения не имеют. По итогам переписи 2010 года, из 300 млн жителей страны, 1% составляет "коренное население" (алеуты, индейцы и эскимосы), 4,8% - выходцы из Азии, 12,6% - черные, 72,4% - белые, 2,9% - метисы.



Рабство в США было отменено 1 февраля 1865 юридически и во второй половине 70-х годов ХХ века фактически. Хотя по бумагам 13-ю поправку к Конституции штат Миссисипи у себя ратифицировал только 19 февраля 2013 года, в действительности реальной проблемы не существует больше полувека.



Из 223,5 млн белого населения Америки, почти 120 миллионов либо родились спустя много десятилетий позже, либо вообще эмигрировали из других стран, к американской истории рабства вообще ни малейшего отношения не имевших. То же касается 80% из 38,9 млн чернокожего населения Соединенных Штатов.



Судя по нынешнему массовому масштабу присутствия не белых в полиции, армии, спецслужбах, на высших должностях в политике и бизнесе, реальных оснований считать проблему расизма в США существующей, нет. Кому интересно, поинтересуйтесь расовой принадлежностью бывшего президента Барака Обамы и таких людей, как Майкл Джордан (личное состояние 1,31 млрд), Вилл Смит (2,5 млрд), Опра Уинфри (3 млрд), Майк Аденуга (6,1 млрд) или основатель кабельного телеканала Black Entertainment Television (BET) Роберт Джонсон.



Тогда почему все? Потому что на протяжении прошедших с 70-х годов десятилетий козырять расовой проблемой являлось удобным инструментом личной и политической борьбы. Сложилась традиция, усилиями некоторых ушлых ребят, сейчас взятая в качестве удобного знамени протеста для достижения простой и понятной цели - разрушения институциональной основы государственной системы. Во всем западном мире, но, прежде всего, в США.



Топливо для протестов копилось давно и вовсе не в расовой плоскости. Проблема возникла из-за прогрессирующего разорения основы американской демократической системы - среднего класса. В середине 90-х к нему уверенно относилось 74% населения Америки. С 2000 по 2014 год оно сократилось с 60 до 41%. Сегодня во многих городах страны она опустилась до 37%, а в ряде случаев и до 6%.



Как в свое время в Англии "овцы съели людей", так и в современной западной экономике крупные корпорации постепенно выигрывают конкуренцию у мелких бизнесов. Лишь небольшая, примерно 2%, доля выходцев из среднего класса сумела дорасти до высшей лиги и закрепиться там. Еще около 44% обеднели относительно терпимо. Остальные, почти 60%, обеднели сильно, скатившись в обычных наемных работников полностью. В том числе до 20% - до уровня нищеты. За прошедшие 30 лет уровень бедности в США поднялся с 11 до 41%.



Это не просто скучные цифры. В период доминирования среднего класса он формировал и оставлял у себя львиную долю итоговой прибыли совокупной экономической системы, которую тратил в ней же. Тем самым создавая рабочие места и финансируя перспективный процесс качения, подтверждавший преимущество Американской мечты. Согласно которой любой человек мог своим трудом, образованием и талантами подняться из ничего до весьма обеспеченной жизни.



Каждый процент роста доли корпораций фактически оборачивался изыманию прибыли из оборота и ее складирования "где-то там". Чаще всего - в оффшорах, в которых одна лишь первая сотня ведущих корпораций Америки держит сумму, сопоставимую половине ВВП США за 2019 год.



С 2014 года процесс социально-экономической деградации значительно усилился. Чему способствует окончательное исчерпание доступных для продолжения экспансии свободных рынков и утрата Америкой доминирования в промышленном производстве. В том числе поражению в торговой конкуренции с Китаем, доля которого в мировом промпроизводстве уже в 3 раза превышает американскую по совокупному объему продаж.



Таким образом, на протяжении последнего десятилетия все большее число людей видели нисходящий тренд и ощущали отсутствие перспектив для себя. Особенно молодое поколение, даже дорого заплатив за образование, все равно в итоге не находящее место кроме как на кассе McDonalds или дешевым складским работником у Amazon.



Усугубилась проблема двумя моментами. Все более явным подтверждением того, что государство крышует не все общество, а исключительно крупные корпорации, и тотальным расширением попыток бюджета откупиться через социальные программы, деньги на которые брались из ниоткуда.



Теоретически - с налогов. Но по мере увеличения скандалов, вроде неуплаты "Амазоном" в казну ни копейки со своих миллиардных прибылей, складывалось ощущение, что все покрывает печатный станок. Не безосновательного, ибо с 2008 года и по настоящий момент ФРС напечатало около 8 трлн долларов, а до конца этого года добавит к ним еще по меньшей мере 5 трлн.



Для справки, ВВП США за 2006 год составлял 13,8 трлн. Стоит ли после этого удивляться бурному росту популярности за океаном социалистических радикальных идей, наиболее рельефно воплотившихся в "Зеленый новый курс" Александрии Окасио-Кортес?



Оставалось совсем чуть-чуть до запуска синергетического эффекта в виде запуска массового протеста значительной части общества против государства, уже как института, который окончательно сломался.



Первый недостающий шаг совершили неоконы, начавшие активно крушить основы общественных (понятийных, моральных, этических, системных, юридических, всяких) устоев в попытке сначала не пустить Трампа в Белый дом, а потом как-то его оттуда выковырять. Не гнушаясь подлогами, предательством, государственной изменой и прямой клеветой, густо замешанной на истерии.



Они же подготовили второй, окончательно приведший американское общество в бунтарский тупик. Откровенно провалив три стратегических наступления на захват контроля над ключевыми точками государственной системы федерального уровня (ЦРУ, другие силовые ведомства, ФРС, Минфин, ФБР, армия, Сенат) эти ребята сместили фокус усилий на максимизацию подчеркивания независимости территорий от центра. Активизируя откровенный саботаж решений администрации Дональда Трампа на уровне правительств отдельных штатов.



В итоге для глубинного государства сложились подходящие условия для попытки обвала самого института государства как понятийной системы вообще. Глубинное государство - это владельцы крупных денег, в том числе те самые транснациональные корпорации.



Нынешнее положение очень сильно напоминает бунт городов против системы феодальных отношений, начавшийся примерно в X - XI веках нашей эры. Когда некоторые города (и таких оказалось достаточно много) доросли до значительного уровня концентрации у себя людских, а главное промышленных ресурсов, позволявших осуществлять собственную торговлю, доходами с которой делиться с феодалами они больше не хотели. И были уже в состоянии, при необходимости, выставить "в поле" войско, по численности и боеспособности превосходящее не только дружины местных феодалов, но и короля.



Оставалось добиться только публичного признания для себя официального статуса экстерриториальности. Чтобы легально существовать помимо (!) феодальных политических и экономических отношений. В том числе с правом чеканить собственную монету и самостоятельно устанавливать правила игры. И они этого добились. В качестве примера успеха можно почитать историю возникновения Ганзейского союза, Ланской коммуны или Венецианской республики.



Сейчас в США происходит точно то же самое, только в роли средневековых городов выступают ТНК. Но суть процесса остается неизменной. Новые, разве что в значительной степени сетецентричные благодаря успешно проведенной оффшоризации, "города" транснациональных корпорации бьются за право официально считаться равными в общественных правах и территориальном статусе с государством, как институтом. По крайней мере, в политико-экономическом пространстве западного мира.



Для победы им критично необходимо разрушить монополию государства на верховенство власти в массовом общественном представлении. Для этого государство должно публично расписаться в своем системном и организационном бессилии в решении общенациональных и общесоциальных вопросов. Прежде всего, в обеспечении условий для нормальной, безопасной и обеспеченной, жизни.



Инцидент в Миннеаполисе просто удачно подвернулся под руку, что называется, в нужном месте в нужное время. Белый варварски убил беззащитного негра, который систематически употреблял наркотики, и до этого пять раз был осужден, в том числе за грабеж - приставил ружье к животу беременной белой женщины. Что в действительности там дело обстоит очень сильно иначе, например, что Джордж Флойд умер намного позднее, уже в больнице, и не от последствий удушения, а от официально доказанного сердечного приступа, сейчас уже не волнует никого.



Для толпы, штурмовавшей резиденцию Бориса Джонсона, он вообще остался просто узнаваемым брендом, легитимизирующим сам протест, как таковой. Бунт давно перешел в протест "возмущенных честных граждан" против бесчеловечной и прогнившей государственной системы, как таковой. Системы, которую следует полностью сломать.



Причем, их там практически нисколько не интересует ответ на вопрос - что же должно прийти ей на смену. Так далеко и сложно толпа думать не способна органически. Вандалить, грабить, самоутверждаться на любом под руку подвернувшемся, крушить все, что не получается утащить - значительно проще, удобнее и доступнее для понимания.



Сможет ли государственный институт устоять или потомки в учебниках истории будут читать про 20-е годы ХХI века как период корпоративной революции (по аналогии с феодальной, буржуазной или социалистической) сейчас зависит от Трампа и способностей той группировки американской правящей элиты, которую он представляет и олицетворяет собой.



Пока положение балансирует в точке неустойчивого равновесия. Причем Трамп над ним контроль постепенно теряет. Бунтом охвачены все штаты. Половина из них отказываются привлекать национальную гвардию. Армия помогать президенту наводить порядок отказалась. По крайней мере на уровне Пентагона.



Хотя еще два дня назад президент США весомо ссылался на право, согласно "Закона о восстании" от 1807 года, применить против бунтующих пехоту, танки и десантников. Однако сегодня он объясняет, почему вводить войска передумал.



Хотя и начал отвод армейских частей из сопредельных территорий. В частности, до сентября текущего года из Германии домой должны вернуться 9,5 тыс. из размещенных там 34,5 тыс. американского военного контингента. Вероятно, с целью накопить сил для решительных действий по стабилизации власти перед выборами.



Но это пока не означает уверенной победы корпораций. Они располагают значительными ресурсами и серьезным влиянием. Однако в то же время они вынуждены действовать скрытно. К тому же никакого единого генерального штаба командующего и четко управляющего протестом у них тоже нет. Что оставляет официальной власти достаточно серьезный шанс на успех.



Другой вопрос, что это все - огромная и сложная партия, где стороны делают как сильные ходы, так и совершают ошибки. Сейчас мы наблюдаем лишь ее дебют, лимит ходов которого еще не выбран. Так что с долгосрочными оценками пока придется погодить. Но что это новая реинкарнация конфликта городов с системой феодализма - уже можно говорить абсолютно точно. Источник - REGNUM

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