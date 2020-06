Bloomberg: участники ОПЕК+ пробуют новую стратегию, чтобы перевернуть кривую цен на нефть

14:29 07.06.2020

На первый взгляд новый план ничем не отличается от прежней стратегии ОПЕК, предполагающей сокращение добычи, комментирует автор вчерашнее решение группы сокращать добычу до конца июля. Однако автор видит, что Саудовская Аравия, Россия и их союзники делают выбор в пользу более замысловатого подхода.

Хавьер Блас (Javier Blas)

Bloomberg, США



Саудовская Аравия и ее союзники намереваются перевести рынок нефти в состояние бэквордации.

Такая смена стратегии может оказать существенное влияние на хеджирование американскими сланцевыми компаниями.

На первый взгляд новый план ничем не отличается от прежней стратегии ОПЕК, предполагающей сокращение добычи. Когда этот картель и его союзники встретятся в субботу, 6 июня, они должны будут согласовать продление периода сокращения добычи еще на один месяц, то есть до конца июля, в попытке добиться роста цен.

Но, если присмотреться, можно увидеть едва заметные изменения, которые указывают на то, что Саудовская Аравия, Россия и их союзники по ОПЕК+ делают выбор в пользу более замысловатого подхода: они пытаются перевернуть кривую цен на нефть вверх ногами. Во многих смыслах картель заимствует этот сценарий у ведущих центробанков мира, руководство которых часто сосредотачивается на взаимосвязях между долгосрочными и краткосрочными процентными ставками.

Этот альянс, куда входят 23 нефтедобывающие страны, традиционно концентрировался на сокращении запасов нефти. Теперь же он стал обращать пристальное внимание не только на объемы запасов, но и на форму кривой цен на нефть, вырабатывая такой курс, который позволит влиять на цены в краткосрочной перспективе относительно цен в более далекой перспективе.



Задумка ОПЕК+ заключается в том, чтобы сделать спотовые цены выше цен форвардных контрактов - трейдеры называют такую тактику бэквордацией, как объяснил один из делегатов. Другими словами, ОПЕК хочет, чтобы нефть с немедленной поставкой пользовалась более высоким спросом по сравнению с нефтью с поставкой через несколько месяцев или лет, поскольку это заставит нефтепереработчиков и трейдеров доставать нефть из запасов.



"Это ознаменовало собой уход от прежних целей, которые предполагали сокращение запасов", - сообщила брокерская компания Eagle Commodities Brokers в своем сообщении для клиентов.



Эта смена стратегии, о которой первым сообщило агентство Bloomberg в пятницу, 5 июня, может оказать существенное влияние на американских сланцевых производителей, извлекющих прибыль из более высоких цен на долгосрочные контракты, которые они используют для хеджирования своей будущей добычи. Хотя цена на нефть West Texas Intermediate с поставкой в ближайший месяц держится на уровне чуть ниже 40 долларов за баррель, нефть этой марки с поставкой в 2021 году торгуется по более высокой цене. Цена на нефть WTI с поставкой в 2022 году составляет 42,50 доллара за баррель.



Кривая цены на нефть марки Brent пребывает в состоянии контанго - рыночный термин, обозначающий такую ситуацию, в которой цена на нефть с поставкой в будущем выше цены на нефть с немедленной поставкой, - хотя ранее на этой неделе эта кривая ненадолго скатилась в бэквордацию. Разница в цене на контракты с немедленной поставкой и поставкой через шесть месяцев остается в состоянии контанго, хотя за последние два месяца эта разница заметно уменьшилась.



Контролировать форму этой кривой трудно, и это потребует от ОПЕК+ постоянно вносить коррективы в объемы добычи, быстро реагируя на изменения в спросе и предложении. Однако уже сейчас заметны признаки того, что ОПЕК+ выбирает более гибкий курс, продлевая период сокращений добычи всего на один месяц вместо того, чтобы согласовать сокращения на более длительный срок.

"Мы ожидаем, что такая стратегия позволит ограничить рост цен до конца года и цены на нефть с долгой поставкой, что поможет достичь состояния бэквордации", - отметил аналитик Goldman Sachs Group Дэмиен Курвалин (Damien Courvalin) в сообщении для клиентов.



Для альянса ОПЕК+ идеальным станет такой сценарий, при котором форма кривой цен изменится с текущего контанго, когда цены на нефть с немедленной поставкой ниже цен на нефть с поставкой в будущем, на умеренную бэквордацию, когда спотовые цены будут немного выше форвардных цен. Для картеля предпочтительным станет вариант легкой бэквордации - примерно 20-30 центов на каждый баррель в месяц. Сейчас нефть марки WTI находится в состоянии мягкого контанго - около 15-20 центов на баррель в месяц.

"Мы считаем, что ОПЕК продолжает концентрироваться на устойчивом повышении доходов за счет сочетания более высоких цен и более высокой доли рынка, - отметил Курвалин из Goldman Sachs. - Это подтверждает нашу точку зрения о том, что ОПЕК будет стремиться к бэквордации, а не только к высокой цене".



Оригинал публикации: OPEC+ Tries Novel Strategy to Turn Oil Price Curve Upside Down

Опубликовано 06/06/2020