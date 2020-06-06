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В Усть-Каменогорске вышла книга о замечательной казачьей поэтессе Таисии БаженовойВ Усть-Каменогорске вышла книга о замечательной казачьей поэтессе Таисии Баженовой
14:37 07.06.2020

Книга о казачьей поэтессе

Максим Ивлев,
представитель Союза Православных Граждан Казахстана в Санкт-Петербурге, член Союза журналистов России.

Ольга Тарлыкова, сотрудница Восточно-Казахстанского областного историко-краеведческого музея выпустила недавно в свет новую книгу о своей землячке, замечательной поэтессе, журналистке и писательнице Русского Зарубежья, сибирской казачке Таисии Анатольевне Баженовой (1899-1978).

Книга "Мы Родину иконой пронесли…" вышла в Усть-Каменогорске, в издательстве "Медиа-Альянс" и прекрасно оформлена множеством иллюстраций и фотографий, дополняющих текст.

Судьба и творчество Таисии Баженовой, уроженки приграничного городка Зайсана и дочери полковника Сибирского казачьего войска до сих пор весьма мало известно на Родине, несмотря на ее большое творческое наследие – стихи, очерки, эссе и различные статьи в эмигрантских газетах и журналах. И тем более так важен вклад Ольги Михайловны Тарлыковой, которая собрала уникальные материалы о жизни и творчестве этой белой казачьей поэтессы, ее поэзию и прозу, возвратила это наследие на Родину и опубликовала их в одном труде.

Читая эту книгу, как бы проходишь весь жизненный путь поэтессы, начиная от безоблачного детства в Усть-Каменогорске и Джаркенте, юности в Омске, события Гражданской войны, проносясь с ней в беженских поездах через скованную морозами Сибирь, попадая в китайский Харбин 20-х годов, а затем в американский Сан-Франциско.

Первое стихотворение Баженовой вышло в январе 1918 года в омской газете "Вечерняя Заря", там же, в Омске, началась ее творческая биография, а в 1919 году вышел первый и, к сожалению, единственный сборник ее стихотворений - "Песни Сибирячки". Литературное творчество продолжилось затем в Харбине и Сан-Франциско. Она много печаталась в харбинских газетах и журналах, попав в США стала штатным сотрудником газет "Русская Жизнь" и "Новая Заря", продолжала писать заметки и статьи в харбинскую газету "Русское Слово", журнал "Рубеж", сборник "Сибирский Казак", публиковалась в "Калифорнийском Сборнике", "Вратах", "Земле Колумба", "Вестнике Общества Русских Ветеранов Великой Войны" и парижской газете "Возрождение".

Нынешнему читателю стоит почитать стихи, статьи и очерки Таисии Баженовой!

Помимо собственных воспоминаний о жизни в России и Гражданской войне в Сибири, Баженова весьма интересно и увлекательно пишет об американской жизни и нравах, о событиях в культурной жизни русской колонии и голливудских фильмах той поры. Особое место занимают ее статьи об освоении Русской Калифорнии в XIX столетии – русских охотниках и первопроходцах, противостоянии их с испанцами и русском форпосте на тихоокеанском побережье - Форте-Росс. Ностальгия по оставленной Родине, заставляла Баженову искать следы присутствия ее соотечественников в такой, казалось бы, далекой от России Калифорнии.

Поэтому огромное спасибо автору и составителю этой книги – Ольге Михайловне Тарлыковой, за возвращение имени и творчества нашей землячки, выдающейся казачьей поэтессы Таисии Баженовой на Родину! Единственное, что удручает – это чрезвычайно малый тираж этой книги. Но будем надеяться, что это только первый шаг и все еще впереди…

Источник - spgkz.kz
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