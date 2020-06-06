В Туркмении новый министр спорта и молодеж-политики - Гулмурад Агамурадов

14:42 07.06.2020

Президент освободил Даянча Гулгельдыева от должности министра спорта и молодежной политики

В ходе состоявшегося 5 июня заседания Кабинета министров президент Курбанкули Бердымухаммедов высказал серьезныхе нарекания в адрес министра спорта и молодежной политики Даянча Гулгельдыева, посчитав неудовлетворительным руководство вверенной ему структурой. В частности, было отмечено, что несмотря на наличие в стране солидной спортивной базы, до сих пор подготовке спортсменов уделяется недостаточно внимания, а также не решаются многие вопросы, касающиеся молодежной политики, особенно в велаятах, сообщает ТДХ.

Кроме того, сказал президент, несмотря на аномально жаркие погодные условия, спортивные мероприятия проводятся на открытых площадках, что, конечно, может негативно отразиться на здоровье спортсменов.

За серьезные недостатки, допущенные в работе, а также с учетом неоднократных выговоров Даянч Гулгельдыев освобожден от занимаемой должности.

Временное исполнение обязанностей министра возложено на Гулмурада Агамурадова, занимающего должность заместителя министра.

Министерство спорта и молодежной политики Туркменистана было образовано в январе 2018 года на базе упраздненного Государственного комитета по спорту "в целях кардинального преобразования спортивной сферы, координации деятельности в области спорта и молодежной политики, а также воспитания патриотичной, с широким кругозором, трудолюбивой, высококультурной молодежи".

В соответствии с указом президента, министром спорта и молодежной политики Туркменистана был назначен Д. Гулгельдыев, ранее занимавший пост председателя Исполнительного комитета V Азиатских игр в помещениях и по боевым искусствам "Ашхабад-2017", проходивших в сентябре 2017 года в Туркменистане. В декабре 2017 г. он также был назначен генеральным директором управления Олимпийским городком г. Ашхабада.