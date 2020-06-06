Аркадаг поручил создать "Программу по выходу Туркмении из кризиса" и выяснить причины задержки зарплат

14:55 07.06.2020

5 июня президент Гурбангулы Бердымухамедов провел заседание Кабинета министров Туркменистана по итогам работы за 5 месяцев текущего года, передает госинформагентство ТДХ.

В ходе совещания вице-премьер по экономике и финансам Гарыдгельды Мушшиков доложил Бердымухамедову об экономических успехах, в частности, о росте ВВП на 6,2%, товарооборота – на 19,6%, производства продукции – на 4,7%.

"Своевременно профинансированы заработная плата, пенсии, государственные пособия и студенческие стипендии", – отчитался вице-премьер.

Несмотря на это глава государства выразил озабоченность неблагоприятной ситуацией в мировой экономике, в связи с которой, по мнению Бердымухамедова, снижаются и экономические показатели Туркменистана.

Для выхода из кризиса и достижения докризисных макроэкономических показателей вице-премьеру Мушшикову и главе Центробанка Мердану Аннадурдыеву было поручено разработать "Программу на 2020-2021 годы".

В программе будут предусмотрены "капвложения для развития различных отраслей экономики и поддержки экспорта".

Кроме того, Бердымухамедов в очередной раз поручил переходить на цифровую экономику, производить импортозамещающую продукцию и повышать производство экспортоориентированной, ускорить приватизацию государственных объектов.

Отдельно президент потребовал выяснить причины задержки выплат заработной платы.

Иными словами, по данным вице-премьера Мушшикова, деньги на оплату труда бюджетников выделяются, но, как следует из поручения президента, до работников они доходят с задержками.