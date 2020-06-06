Как террористы из RAF боролись с неофашизмом и империализмом

15:59 07.06.2020 Красноармейские именины



"Начнем вооруженную борьбу! Создадим "Красную армию"!" - этими словами заканчивалась статья, опубликованная 50 лет назад, 5 июня 1970 года, в западноберлинской подпольной газете Agit 883. Так впервые заявила о себе одна из самых известных террористических организаций XX века - "Фракция Красной армии".



Рожденная разочарованием



Леворадикальная террористическая организация "Фракция Красной армии" (Rote Armee Fraktion, RAF) возникла задолго до того, как обрела столь звучное имя. В многочисленных книгах, посвященных RAF, можно встретить две даты ее "рождения": 2–3 апреля 1968 года (ночь терактов, в организации которых участвовали несколько участников группировки) и 14 мая 1970 года (день первой "боевой операции"). По аналогии с человеком можно сказать, что в 1968 году RAF зародилась, в мае 1970-го появилась на свет, а в июне 1970-го получила имя. Точнее, сама себе его дала. Проправительственные СМИ ФРГ и Западного Берлина группировку называли "бандой Баадера-Майнхоф", а либеральные издания - "группой Баадера-Майнхоф".



Название "Фракция Красной армии" придумал один из основателей группировки - адвокат Хорст Малер. Красная армия для него и его единомышленников была символом победы над фашизмом. Но для многих других жителей Западной Европы это название ассоциировалось с "красной угрозой", с СССР.



С точки зрения самих "красноармейцев", Советский Союз был страной, предавшей революционные идеалы и скатившейся к оппортунизму.



При этом у RAF были неплохие отношения с ГДР, точнее, со "Штази" - Министерством государственной безопасности ГДР. Отдельные детали этих отношений стали известны уже после объединения Германии в 1990 году благодаря открытию архивов госорганов ГДР. Как минимум в непрямом контакте RAF находилась и с КГБ СССР, но обнародованных документов, зафиксировавших эти контакты, крайне мало.



В конце 1960-х годов среди молодежи Федеративной Республики Германия и Западного Берлина, в первую очередь среди студенчества, зрело недовольство правящим режимом и сложившейся в стране ситуацией. Возмущение у политически активных масс вызывало очень многое. Процесс денацификации шел медленно и вяло, о нацистском прошлом власть и старшее поколение старались не вспоминать. Многие представители истеблишмента ФРГ имели нацистское прошлое. ФРГ активно вооружалась, в 1955 году на ее территории появилось американское ядерное оружие. Власти страны поддерживали войну во Вьетнаме, которую вели США. В 1966-м сформировалась большая коалиция ХДС/ХСС и СДПГ, консерваторов и социал-демократов. Единственной оппозиционной партии СвДП принадлежало всего 50 из 518 мест в Бундестаге, так что понятие "парламентская оппозиция" практически утратило смысл. Лидер большой коалиции Курт Георг Кизингер был избран канцлером ФРГ. Он был членом НСДАП с 1933 года, во время войны работал в Министерстве иностранных дел заместителем начальника отдела радиовещания и представителем по связям с Министерством пропаганды. Вице-канцлером был Вилли Брандт, лишенный нацистами немецкого гражданства и находившийся в период правления Гитлера в эмиграции. То, что бывший нацист и бывший враг нацизма пожимали друг другу руки, вызывало у либеральной общественности шок.



Как протестовала немецкая молодежь в 1968 году



Монополия сложилась не только в политике, но и в СМИ. Медиаконцерн Акселя Шпрингера контролировал более 80% рынка ежедневной прессы. Среди газет, издаваемых Шпрингером, были Bild, Die Welt, Hamburger Abendblatt, B.Z., Berliner Morgenpost. Штаб-квартира концерна c 1959 года находилась в Западном Берлине, где были наиболее сильные антиправительственные настроения. А газеты Шпрингера были, наоборот, проправительственными.



На первых порах протест был массовым, но мирным. Поворотной точкой стало убийство студента-филолога Бенно Онезорга. Это произошло 2 июня 1967 года во время жестокого разгона полицией демонстрации против находившегося в Западном Берлине с официальным визитом шаха Ирана Мохаммеда Резы Пехлеви.



3 июня газеты Шпрингера обрушились с руганью на демонстрантов. Berliner Morgenpost называла их "обученными коммунистическими уличными бойцами", Bild - "хулиганами".



Бенно Онезорга застрелил выстрелом в затылок полицейский в штатском Карл Хайнц Куррас. Согласно заявлению берлинской полиции, он был атакован десятком хулиганов с ножами и в целях самообороны вынужден был сделать два предупредительных выстрела. Одна из пуль случайно попала в Онезорга. Но была и другая версия событий. Каменщик Ульрих Янсен рассказал журналу Stern (не входившему в шпрингеровский концерн):



Я видел, как полицейские набросились на этого негодяя в красной рубашке, Бенно Онезорга, и стали избивать его дубинками. Они держали его и били… Выстрел был сделан не в целях самообороны, так как полицейские навалились на него и он не мог защищаться".



По ФРГ и Западному Берлину прокатились многотысячные акции протеста учащихся университетов против полицейского насилия. Протесты продолжались все лето и привели к отставке мэра и начальника полиции Западного Берлина. Полицейский Куррас дважды привлекался к суду за убийство по неосторожности (повторное разбирательство было назначено, так как первый суд не рассмотрел все имеющиеся свидетельства) и в итоге был оправдан за недостатком доказательств.



Много лет спустя вскрылась любопытная подробность. В 2009 году были обнаружены документы, свидетельствующие о том, что полицейский Куррас тайно вступил в ряды Социалистической единой партии Германии (правящей партии ГДР) и работал на Министерство государственной безопасности ГДР ("Штази"). Сразу после убийства Онезорга Куррас получил от "Штази" приказ временно прекратить сотрудничество и уничтожить все записи. Куррас не стал возражать, но сообщил в ответ, что ему нужны деньги на адвоката.



Судья из Западного Берлина, оправдавший полицейского Карла-Хайнца Курраса, не мог знать, что подсудимый – коммунист и агент министерства государственной безопасности ГДР.



В 2012 году журналисты Spiegel совместно с прокуратурой провели расследование, показавшее, что Куррас стрелял не в целях самообороны, а полиция скрывала правду. Они изучили фотографии и видеозаписи, связанные с убийством Онезорга, с использованием технологии улучшения качества изображения. На одной из фотографий Куррас опирается левой рукой на плечо другого полицейского, а правой в этот момент стреляет. Второй полицейский в ходе расследования допрошен не был. Не были допрошены и еще трое сотрудников полиции, продолжавших избивать Онезорга уже после выстрела.



В больнице Моабит, где скончался Онезорг, из его черепа были изъяты фрагменты, расположенные вокруг пулевого отверстия, а в свидетельстве о смерти по настоянию руководства больницы было записано - "травма черепа в результате удара тупым предметом".



Доказательств того, что Куррас действовал по приказу из ГДР, в архивах "Штази" не обнаружилось. Возможно, они существовали, но были уничтожены перед объединением Германии. В 2014 году бывший полицейский скончался.



Неизвестно, как могла бы измениться история ФРГ, если бы о том, что убийца студента работает на спецслужбу ГДР, стало известно в 1967 году.



Но тогда Карл Хайнц Куррас воспринимался как символ капиталистического государства. Писатель Гюнтер Грасс назвал смерть Бенно Онезорга "первым политическим убийством в Федеративной Республике".



Фашистское государство хочет убить нас всех" - так отреагировала на это убийство Гудрун Энслин, будущий идеолог RAF.



Дата убийства Онезорга дала название анархистской группировке "Движение 2 июня", большая часть членов которой в 1980 году влилась в RAF.



Франкфуртские поджигатели



Убийство Бенно Онезорга способствовало радикализации студенческого протеста. В ночь со 2 на 3 апреля 1968 года в двух универмагах во Франкфурте сработали взрывные устройства. Уже 4 апреля за поджог были арестованы: Андреас Баадер, Гудрун Энслин, Торвальд Пролль и Хорст Зенляйн.



Неделю спустя, 11 апреля, было совершено покушение на лидера Социалистического союза немецких студентов Руди Дучке. Разнорабочий Йозеф Бахман выпустил в него три пули. Две попали в голову, одна - в плечо. Дучке перенес тяжелейшую операцию и прожил еще 11 лет, но в итоге скончался от последствий ранений. Бахман был приговорен к семи годам лишения свободы и покончил с собой в тюрьме. В 2009 году в архивах "Штази" были обнаружены документы о контактах Бахмана с неонацистами. О возможных связях самого Бахмана со "Штази" и ГДР ничего не известно, кроме того факта, что в 12-летнем возрасте он вместе с матерью переселился из ГДР в ФРГ.



В покушении на Дучке левые обвинили шпрингеровские СМИ. Поднялась новая волна протеста.



Популярнейшая журналистка Ульрика Майнхоф в своей колонке в одном из майских номеров журнала Konkret написала, что настало время переходить от протеста к сопротивлению.



30 мая 1968 года, несмотря на многотысячные демонстрации, Бундестаг принял законы о чрезвычайном положении. У левых сил они вызвали ассоциацию с Законом о чрезвычайных полномочиях 1933 года, отменившим гражданские свободы и передавшим власть Адольфу Гитлеру. На следующий после принятия законов день более чем в 50 городах ФРГ прошли акции протеста, в которых участвовали 80 тыс. человек.



В октябре 1968 года состоялся суд над "франкфуртскими поджигателями".



На суде Андреас Баадер заявил: "Мы зажгли факел в честь Вьетнама в знак протеста против равнодушного согласия общества потребления с массовыми убийствами мирного населения в этой стране".



Он и остальные подсудимые вели себя вызывающе, перебивали и обзывали судей. "Франкфуртских поджигателей" защищали лучшие адвокаты, зал суда был полон сочувствующими. Всех четверых приговорили к трем годам тюрьмы, но летом 1969 года выпустили на свободу на время рассмотрения апелляции. Оказавшись на воле, они стали новыми политическими звездами, лидерами протеста.



В ноябре 1969 года Баадер и Энслин покинули Западную Германию, проехались по Франции, Швейцарии и Италии и снова тайно вернулись в страну.



Андреас Баадер был снова арестован 4 апреля 1970 года. По официальной версии - во время случайной проверки документов дорожной полицией. На самом деле - по наводке агента-провокатора Федеральной службы защиты конституции Германии (западногерманская спецслужба) Питера Урбаха.



Урбах был причастен к двум несостоявшимся терактам 1969 года. Он снабдил бомбами членов Коммуны 1 (общины леворадикальных активистов в Западном Берлине), арестованных за подготовку покушения на президента США Ричарда Никсона во время его визита в Западный Берлин, а также членов группировки "Тупамарос - Западный Берлин", готовивших взрыв в Еврейском общинном центре. В 1971 году его рассекретили, чтобы Урбах мог дать показания на процессе над членами RAF. После этого он получил документы на новое имя и переселился в США, где скончался в 2011 году.



Первое дело



Гудрун Энслин, оставшаяся на свободе, занялась организацией освобождения товарища. Андреасу Баадеру, находившемуся в тюрьме Тегель, были разрешены встречи с посетителями. Его навещала мать. К нему приходил адвокат Хорст Малер, специализировавшийся на защите участников студенческих протестов. Трижды к арестанту приходила женщина с удостоверением личности на имя доктора Греты Вейтемейер. Это была находившаяся в розыске Энслин. Пять раз с Баадером виделась журналистка Ульрика Майнхоф. Начальник тюрьмы получил письмо от издательства Klaus Vagenbach о том, что Майнхоф вместе с заключенным Баадером работают над книгой о трудновоспитуемых подростках. Ульрика попросила, чтобы Баадеру позволили выйти из тюрьмы на несколько часов для посещения библиотеки и подбора литературы, необходимой для работы над книгой. В просьбе было отказано. Адвокату Малеру удалось отстоять права арестанта - Баадеру был разрешен однократный выход из тюрьмы на два-три часа.



В девять часов утра 14 мая 1970 года два охранника доставили Андреаса Баадера в библиотеку Института социальных исследований. Ульрика Майнхоф уже ждала его там. Вскоре пришли еще две посетительницы, записавшиеся в библиотеку только накануне,- 26-летняя Ингрид Шуберт и 19-летняя Ирен Гергенс. Им сообщили, что читальный зал будет несколько часов недоступен. Девушки сказали, что посидят в фойе и подождут, пока он откроется. Примерно через час Ингрид и Ирен вскочили на ноги, выхватили из дамских сумочек пистолеты и распахнули входную дверь перед мужчиной в лыжной маске, который тоже был вооружен пистолетом. На шум прибежал сотрудник института. Мужчина выстрелил в него и ранил. Затем трое вооруженных людей ворвались в читальный зал, быстро справились с тюремными охранниками и вместе с Баадером и Майнхоф покинули библиотеку через окно. На улице их ждала в угнанной незадолго до этого машине Астрид Пролль, младшая сестра "франкфуртского поджигателя" Торвальда Пролля.



Террористы-недоучки



5 июня 1970 года в подпольном леворадикальном издании Agit 883 появилась написанная Гудрун Энслин статья "Создадим Красную армию!" - первое официальное заявление RAF.



21 июня Андреас Баадер, Гудрун Энслин и Ульрика Майнхоф перешли германо-германскую границу в Берлине, предъявив поддельные паспорта Объединенной Арабской Республики (союза Сирии и Египта в 1958–1971 годах). Из аэропорта Восточного Берлина они вылетели в Дамаск, а оттуда добрались на автомобиле до тренировочного лагеря палестинских боевиков в окрестностях Аммана, столицы Иордании. Группа членов RAF, в числе которых был Хорст Малер, прибыла в тренировочный лагерь ФАТХ двумя неделями раньше.



В лагере члены RAF учились стрелять, бросать гранаты, изучали взрывные устройства и тактику городской герильи. Одной из пройденных тем было ограбление банка.



Военная подготовка у "красноармейцев" не заладилась. У них постоянно возникали споры с палестинцами. Немцам не нравилась скудная еда, они настояли на том, чтобы спальни не делились на мужские и женские.



После того как было ограничено количество боеприпасов, выдаваемых "гостям" для тренировок, "красноармейцы" объявили "забастовку". В ходе "забастовки" женщины из RAF загорали голыми, что шокировало арабов. Многочисленные конфликты закончились удалением немцев из лагеря.



Ханс-Юрген Бекер, вернувшийся в Европу первым, был задержан в аэропорту пограничниками ГДР, допрошен сотрудниками "Штази" по поводу RAF, после чего ему было разрешено вернуться в Западный Берлин.



17 августа 1970 года с сотрудниками "Штази" общалась и Ульрика Майнхоф.



В августе все члены RAF вернулись в Западный Берлин, а в сентябре была проведена первая "экспроприация". "Красноармейцы" вместе с членами других подпольных организаций за один день ограбили три банка. Общая добыча составила 220 тыс. западногерманских марок.



8 октября полиция по наводке арестовала в двух квартирах в Западном Берлине Хорста Малера, Ирен Гергенс, Ингрид Шуберт, Монику Берберих, Бригитту Асдонк.



В ноябре были ограблены мэрии двух городов ФРГ. Добыча - пустые бланки загранпаспортов и удостоверений личности, печати, бутылка коньяка и наличные деньги. В декабре - новая серия арестов. В январе 1971 года были ограблены два банка в Касселе, общая добыча - 114 тыс. марок. Министр внутренних дел Ганс-Дитрих Геншер призвал к розыску и аресту всех членов организации. Террористы и власть как будто играли в шахматы. Газеты Шпрингера называют RAF "врагом общества №1".



Марш вперед



В апреле 1971 года был опубликован манифест "Концепция городской герильи", главным автором которого была Ульрика Майнхоф. В нем впервые говорилось не о "Красной армии", а о "Фракции Красной армии".



На протяжении всего 1971 года полиция проводила аресты членов RAF, порой сопровождавшиеся перестрелками. Убитые и раненые были с обеих сторон. Члены группировки продолжали совершать налеты на банки.



Согласно данным опроса общественного мнения, проведенного Институтом демоскопии в Алленсбахе и опубликованного в июле 1971-го, примерно каждый четвертый житель Западной Германии в возрасте до 30 лет испытывал к RAF "определенную долю симпатии", а 5% опрошенных заявили, что согласились бы предоставить убежище разыскиваемым членам группировки.



В январе 1972 года журнал Spiegel опубликовал письмо писателя Генриха Белля, в котором тот назвал действия "группы Баадера-Майнхоф" "войной шести человек против шестидесяти миллионов", а освещение событий, связанных с RAF, шпрингеровской прессой - "откровенным фашизмом". После этого сам Белль стал для шпрингеровских СМИ "врагом хуже Ульрики Майнхоф".



В том же месяце власти ФРГ приняли так называемый указ о радикалах, известный также как "запрет на профессии".



В мае 1972 года RAF провела так называемое майское наступление. По всей ФРГ происходили взрывы: в штабах армии США во Франкфурте (убит офицер, ранены 13 солдат) и Гейдельберге (убиты 3 солдата), в полицейском управлении Аугсбурга (ранены 5 человек) и на автостоянке полицейского управления Мюнхена, в здании концерна Шпрингера в Гамбурге (ранены 13 рабочих). Также был взорван автомобиль судьи Будденберга, в котором в этот момент оказался не судья, а его жена (она была ранена).



"Майское наступление" "красноармейцев". 15 мая 1972 года. Взорван автомобиль судьи Будденберга, тяжело ранена его жена. Судьи в этот момент в машине не было



После взрывов RAF посылала в СМИ свои декларации с объяснениями и требованиями. После взрыва во Франкфурте: "Мы требуем немедленного прекращения бомбардировочной блокады Северного Вьетнама. Мы требуем немедленного прекращения бомбардировок Северного Вьетнама. Мы требуем вывода американских войск из Индокитая. Имейте смелость сражаться - имейте смелость побеждать. Устроим два, три, много Вьетнамов!" В декларации, обнародованной после взрывов в полицейских участках, сообщалось, что это ответ на убийство в Аугсбурге мюнхенскими детективами и аугсбургскими полицейскими леворадикального боевика Томаса Вайсбеккера. После взрыва машины судьи Будденберга в новой декларации говорилось, что "судья-свинья" распорядился перевести раненого члена RAF Манфреда Грасхофа из больницы в следственный изолятор.



Суды



В мае-июне 1971 года состоялся суд над Хорстом Малером, Ингрид Шуберт и Ирен Гергенс, обвинявшимися в организации побега Баадера. Малер был оправдан, но оставлен под стражей в связи с предъявлением других обвинений. Шуберт была приговорена к шести годам тюрьмы, Гергенс - к четырем годам колонии для молодых преступников.



В июне 1972 года были арестованы ключевые участники RAF. Андреас Баадер, Хольгер Майнс и Ян Карл Распе - во Франкфурте в ходе операции с участием 300 полицейских и танка. Баадер при задержании был ранен. Гудрун Энслин арестовали в бутике в Гамбурге, после того как продавец заметил в ее сумочке пистолет и позвонил в полицию. Ульрику Майнхоф - в Ганновере по наводке хозяина квартиры, в которой она скрывалась.



К концу года за решеткой оказались 40 членов RAF. Находясь в заключении, они неоднократно объявляли коллективные голодовки. 9 ноября 1974 года в ходе одной из голодовок скончался Хольгер Майнс. В момент смерти он весил 33 кг.



Кровавая осень 1977-го



Когда большинство ключевых членов организации были арестованы, на смену им пришло так называемое второе поколение "Фракции Красной армии". Оно стало добиваться освобождения представителей первого поколения методами политического террора. Пик конфронтации RAF c государством пришелся на осень 1977 года. События этого времени получили потом название "Немецкая осень".



24 апреля 1975 года 6 террористов, назвавших себя "подразделением имени Хольгера Майнса", захватили посольство ФРГ в Стокгольме и взяли в заложники 12 человек. Угрожая убить заложников, они требовали освобождения 26 членов RAF. В результате операции по освобождению посольства погибли два заложника и два террориста, были ранены десять сотрудников посольства и четверо террористов. Один из двух погибших террористов умер уже в немецкой тюрьме, куда он был доставлен, несмотря на ранения. Его звали Зигфрид Хауснер.



В 1974 году Ульрика Майнхоф была приговорена к восьми годам тюрьмы, после чего стала обвиняемой на так называемом Большом процессе RAF, начавшемся 13 января 1976 года. Вместе с Баадером, Энслин и Распе она обвинялась в 4 убийствах, 54 покушениях на убийство и создании преступной организации. 9 мая 1976 года Майнхоф была найдена повешенной в своей камере. По официальной версии, это было самоубийство, некоторые члены "Фракции Красной армии" считали, что это было убийство, устроенное властями.



После смерти Майнхоф в Западном Берлине прошла демонстрация протеста, в которой приняли участие около 8 тыс. человек.



Почему разрыв между Восточной Германией и Западной так и не преодолен



В июне 1976 года западногерманская полиция получает право стрелять на поражение при задержании подозреваемых в терроризме.



28 апреля 1977 года Энслин, Распе и Баадер были приговорены к пожизненному заключению плюс 15 лет лишения свободы (такой приговор гарантировал невозможность освобождения).



Находящиеся на свободе члены RAF ответили на это волной террора. Еще до вынесения приговора основателям группировки, 7 апреля, "подразделение имени Ульрики Майнхоф" расстреляло машину федерального прокурора Зигфрида Бубака, выступавшего обвинителем на первом процессе над Майнхоф. Прокурор, его шофер и телохранитель были убиты.



30 июля была предпринята попытка похищения председателя совета директоров Dresdner Bank Юргена Понто, закончившаяся его убийством.



5 сентября был взят в заложники председатель Союза работодателей ФРГ Ханс-Мартин Шлейер, в прошлом член НСДАП, унтерштурмфюрер СС и видный деятель национал-социалистического студенческого движения. При захвате Шлейера были убиты его шофер и трое полицейских. Условия его освобождения были таковы: освобождение из тюрем 11 членов RAF, выкуп в размере 100 тыс. марок и предоставление самолета для вылета освобожденных в любую страну по их выбору. Властям была передана видеозапись, на которой Шлейер просил канцлера ФРГ Гельмута Шмидта об освобождении осужденных. На записи за спиной у Шлейера видна надпись "Подразделение имени Зигфрида Хауснера". Правительство ФРГ отказалось идти на уступки террористам.



13 октября четверо террористов из Народного фронта освобождения Палестины захватили самолет авиакомпании Lufthansa, на борту которого находились 86 пассажиров и 5 членов экипажа. Террористы потребовали освободить 11 членов RAF, названных группой, захватившей Шлейера, а также двух палестинских террористов, находившихся в турецких тюрьмах. Плюс выкуп - $15 млн. Самолет был посажен в аэропорту Могадишо, столице Сомали. Там его в ночь с 17 на 18 октября взял штурмом отряд западногерманского спецподразделения по борьбе с терроризмом. Трое из четверых захватчиков самолета были убиты, одна из террористок ранена (Сухалия Андравес провела год в сомалийской тюрьме, три года - в немецкой, сейчас живет с семьей в Осло). В перестрелке получили ранения боец спецподразделения, трое пассажиров и стюардесса.



Вскоре после сообщения об освобождении самолета поступило еще одно сообщение - о групповом самоубийстве в тюрьме Штаммхайм, где содержались члены RAF. Андрес Баадер и Ян Карл Распе застрелились из пистолетов, тайно пронесенных в тюрьму их адвокатами, Гудрун Энслин повесилась. Ирмгард Меллер пыталась зарезаться столовым ножом, но выжила. Так звучала официальная версия. Многие члены RAF и их знакомые выражали сомнение в ее правдивости. Такого же мнения придерживались и историки, писавшие об организации. В 1992 году Ирмгард Меллер в интервью журналу Spiegel заявила, что ее товарищи были убиты, а ее пытались убить, но не тюремные охранники, а какая-то спецгруппа. По словам Меллер, она проснулась от шума, на нее напали, нанесли четыре удара ножом в грудь, потом она услышала слова "Баадер и Энслин мертвы" и потеряла сознание. В себя пришла в тюремной больнице три дня спустя.



На следующий день после смерти Баадера, Энслин и Распе стало известно, что найден труп похищенного Шлейера.



Месяцем позже в тюрьме Штаммхайм повесилась Ингрид Шуберт.



Нет у "Красной армии" конца



После гибели верхушки "первого поколения" RAF и ареста в 1982 году руководителя "второго поколения" Бригитты Монхаупт наступило время "третьего поколения".



Идеология террористов новой волны была изложена в опубликованном в мае 1982 года манифесте "Герилья, сопротивление и антиимпериалистический фронт".



Одна из главных мыслей документа - необходимость бороться с империализмом "широким фронтом": легально, полулегально и методами городской партизанской борьбы. На практике же "широким фронтом" стали взрывы, политические убийства, сотрудничество с левыми радикалами других западноевропейских стран.



Только за первую половину 1985 года было совершено 111 поджогов и 39 взрывов. 1 февраля 1985 года был застрелен председатель совета директоров концерна MTU Эрнст Циммерман. Среди продукции концерна - двигатели для танков и военных самолетов. 8 августа "красноармейцы" похитили и убили американского солдата, с помощью его удостоверения проникли на военную базу во Франкфурте и взорвали там бомбу (ущерб оценивался в 1 млн марок, убиты военнослужащий и гражданская сотрудница). 9 июля 1986 года застрелены ядерный физик, член совета директоров, руководитель отдела исследований и технологии Siemens AG Карл Хайнц Бекуртс и его шофер. Бекуртс играл важную роль в разработке программы "Стратегическая оборонная инициатива" ("Звездные войны"). 10 сентября убит высокопоставленный дипломат Герольд фон Браунмюль. Его обвиняли в объединении Западной Европы в единый империалистический блок, дестабилизации стран соцлагеря и подавлении антиимпериалистических стремлений в странах третьего мира.



30 ноября 1989 года был убит председатель правления Deutsche Bank Альфред Херрхаузен. Для взрыва использовалось технически очень сложное устройство, что вызывает подозрение о причастности к убийству спецслужбы - восточногерманской "Штази".



Но Берлинская стена к тому времени уже рухнула. "Штази" и ГДР доживали последние дни. Объединение Германии нанесло мощный удар по позициям "Фракции Красной армии". В 1980–1982 годах "Штази" организовала переезд в ГДР десяти членов RAF, находившихся в розыске, предоставила им жилье, автомобили, рабочие места, документы на новые имена. Но иногда случалось, что жители ГДР, ездившие на Запад, узнавали на плакатах о розыске своих знакомых, соседей или коллег. Нескольким из узнанных "красноармейцев" "Штази" пришлось менять имена и документы еще раз.



В 1990 году террористы из RAF, жившие в ГДР под чужими именами, были арестованы и преданы суду.



Но теракты продолжались. 1991 год: обстрел посольства США в Бонне, убийство Детлева Карстена Роведдера, руководившего Попечительским советом по управлению собственностью ГДР (эта организация занималась приватизацией государственных предприятий).



В начале 1992 года министр иностранных дел Германии Клаус Кинкель выступил с инициативой смягчения режима заключения и освобождения членов RAF. В последующие годы сообщения об аресте "красноармейцев" появлялись все реже, а об освобождении - все чаще.



"Фракция Красной армии" официально просуществовала до 1998 года, когда было объявлено о ее роспуске.



Алексей Алексеев Источник - Коммерсант

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