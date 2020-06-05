Протесты: Made in the USA, - La Jornada

00:03 08.06.2020

Попытки связать общественные волнения и протесты в Миннеаполисе и десятке других городов с Латинской Америкой подтверждают желание США объяснить все происходящее не внутренними противоречиями, а внешними причинами, уверены авторы. А Трамп открыто использует расизм и ксенофобию, чтобы укрепить свою власть.

Протесты: сделано в США (La Jornada, Мексика)

"Я не могу дышать". Протесты в США - 2020



Мигель Тинкер Салас (Miguel Tinker Salas), Априль Майес (April Mayes)

Многие политологи и журналисты, которые освещают события в Латинской Америке, заявляли, что протесты, вызванные убийством Джорджа Флойда (George Floyd), в Миннеаполисе и других городах - это пример так называемой латиноамериканизации США.

Другие отмечали, что такие события вызывают чувство, будто бы они находятся в Каракасе, Мехико или Порт-о-Пренсе. Такие сравнения кажутся нелепыми, ведь они основаны на старых социальных и расовых стереотипах, согласно которым Латинская Америка - это дестабилизированный регион, а США - образец порядка, развития и демократии для всего мира. Другими словами, худшее, что может произойти с США, - это стать похожими на Латинскую Америку.

Правда в том, что кризис, который сейчас переживают Соединенные Штаты, пришел не с юга. Скорее всего, это непосредственный результат более 400 лет расизма и дискриминации, которые даже после отмены рабства в 1865 году сохранились в органах власти и в американском обществе. Во многом благодаря законам Джима Кроу о расовой сегрегации, существовавшим до конца 70-х годов. Именно структурный расизм в системе правосудия США позволяет полицейским раз за разом безнаказанно убивать афро- и латиноамериканцев. Именно поэтому в США, в одной из так называемых развитых стран, больше всего арестованных и заключенных людей, не принадлежащих к белой расе.



Джордж Флойд - не первая жертва этого наследия и, к сожалению, не последняя. Он стал одним из многих американцев, африканского происхождения, убитых полицейскими, как, например, Бреонна Тейлор (Breonna Taylor), Ботэм Джин (Botham Jean), Фредди Грей (Freddie Gray), Тамир Райс (Tamir Rice), Майкл Браун (Michael Brown), Эрик Гарнер (Eric Garner), Лакуан Макдональд (Laquan McDonald), Филандо Кастил (Philando Castile) и Оскар Грант (Oscar Grant). Это лишь несколько примеров самых недавних случаев. В каждом из этих убийств полицейские остались безнаказанными. Сюда же можно добавить Ахмауда Арбери (Ahmaud Arbery), которого белые убили посреди бела дня, и Кристиана Купера (Christian Cooper), получавшего угрозы о расправе со стороны полиции от Эми Купер (Amy Cooper), белой женщины, придерживающейся либеральных взглядов. Становится ясно, как структурный расизм переплетается с бытовым.

Смерть Джорджа Флойда стала искрой, из-за которой начался пожар, но были и другие причины.



Ярость, которая выплеснулась на улицы США, представляет отчаяние, накопившееся за три месяца карантина, чувства более 40 миллионов безработных (каждый четвертый), непропорционально большую долю из которых составляют афро- и латиноамериканцы. В связи с пандемией правительство ввело понятие "работника системообразующего предприятия", чтобы обеспечить работу сельского хозяйства, но при этом оно не обеспечивает охрану труда и повышение зарплат, а по-прежнему депортирует незаконных мигрантов.



Многие сельскохозяйственные работники и сотрудники предприятий по мясопереработке, в большинстве своем афро- и латиноамериканцы, заразились covid-19. Большое количество афро- и латиноамериканцев умерли от covid-19, еще раз доказав существование экономических и социальных различий в жизни населения и отсутствие равного доступа к медицинским услугам. Еще одна причина, из-за которой начались протесты, - это острый дефицит среди афро- и латиноамериканского населения и неравенство, которые царят в стране. У 40% населения нет накоплений, которые помогли бы пережить экономический кризис, а всего восемь человек контролируют половину мирового благосостояния.

В США общественные волнения происходят не впервые. Вспомните массовые протесты, вдохновившие движение афроамериканцев и чикано за их гражданские права в 50-60-е годы, движения, выступавшие против войны во Вьетнаме, и постоянные акции в защиту прав женщин и ЛГБТ-сообщества. Есть и другие прецеденты, например, массовые беспорядки в Лос-Анджелесе в 1992 году после того, как были освобождены полицейские, жестоко избившие Родни Кинга (Rodney King).



Хотя в американском обществе всегда существовали культурные и общественные разногласия, сейчас президент Дональд Трамп открыто использует расизм и ксенофобию, чтобы укрепить свою власть. Конечно, Никсон, Рейган, Клинтон и Буш тоже негласно использовали расизм, чтобы добиться политических целей, но Трамп это делает совершенно беззастенчиво, отказываясь критиковать расистские группировки, которые открыто разжигают ненависть, как это произошло в Шарлотсвилле в 2017 году.



Трамп поощряет насилие. На прошлой неделе он написал в Твиттере: "Когда начинается разграбление, пусть начинается и стрельба". Он повторил фразу начальника полиции-расиста с юга страны 70-х годов. Как и прежде Трамп попытается воспользоваться недавними событиями, чтобы укрепить свои позиции, и поставит на то, что белое население будет голосовать за него из страха. Таким образом, он обеспечит себе переизбрание в 2020 году. Но пока неясно, смогут ли демократы выполнить политические требования людей, вышедших на улицы на прошлой неделе.



Попытки связать общественные волнения и протесты в Миннеаполисе и десятке других городов с Латинской Америкой подтверждают желание США объяснить все происходящее не внутренними противоречиями, а внешними причинами. Давайте проясним: события, потрясшие США на прошлой неделе, никак не связаны с Латинской Америкой.

Мигель Тинкер Салас и Априль Майес, историки, Колледж Помона



Оригинал публикации: Protestas: Made in the USA

Опубликовано 05/06/2020