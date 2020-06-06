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Срок продления ретрансляции российских каналов "убьет" кыргызский ТВ-рынок
00:13 08.06.2020

6 июня 2020, Бишкек - Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Представительство Интерньюс в Кыргызстане направило обращение в адрес председателя комитета Жогорку Кенеша по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению Гулкан Молдобековой с просьбой предоставить возможность участия представителей медиаиндустрии при рассмотрении поправок в Закон "О телевидении и радиовещании". Одна из них, напомним, касается пролонгации сроков ретрансляции российских телеканалов "Первый канал. Всемирная сеть" ("ОРТ") и "РТР-Планета" до 2023 года.
Предлагаемый законопроект перечеркивает все усилия по построению в республике сильного ТВ-рынка и производству качественного контента на государственном языке, которые зависят от адекватных рекламных бюджетов и справедливых конкурентных рыночных отношений.
"Обращаем внимание депутатов на имиджевые последствия для КР после принятия подобных законодательных инициатив. Реализация предлагаемых норм в части "вредоносности контента" требует наличия серьезной научной (психологической, педагогической, лингвистической) и технической базы, которая, к сожалению, отсутствует в отраслевом министерстве и стране в целом", - подчеркивают в Интерньюс.
Отсутствие критериев определения "вредоносности контента" может послужить негативной практикой в ограничении свободы слова.
Институт медиа полиси присоединяется к медиасообществу и направил подробный анализ предлагаемого законопроекта в парламентский комитет. Медиаэксперты считают, что принятие изменений в представленной редакции нарушает принципы равенства и справедливости для кыргызских производителей информационной продукции.
Продление наилучших условий для иностранных каналов недопустимо, поскольку это приведет к необратимому разрушению отечественной медиаиндустрии, и, соответственно, в целом будет нанесен урон экономике республики.
Институт медиа полиси
В организации отмечают, что проект документа нуждается в тщательной проработке, исследовании экономических затрат из государственного бюджета и проведении анализа регулятивного воздействия, поскольку затрагивает интересы предпринимателей в сфере телевещания.
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С обращением также выступил Индустриальный медиакомитет, объединяющий основных телевещателей Кыргызстана.
"Период чрезвычайного положения, введенного в связи с пандемией COVID-19, оказал негативное влияние на финансовую емкость рекламного рынка страны и осложнил вопросы работы и выживания отечественных СМИ. Так, мы наблюдаем значительное снижение объема рынка, который на данном этапе, по оценкам экспертов, составит не более $3 миллионов за этот год, тогда как за 2019-й он оценивался в $6 миллионов. На эти деньги осуществляют свою деятельность более 50 телеканалов, и указанного бюджета будет недостаточно для выживания всех каналов, вещающих на территории КР. Более того, столь значительное падение бюджетов приведет к ухудшению качества отечественных СМИ в целом", - заметили представители медиакомитета.
Обратившиеся добавили, что распространение программ российских телерадиоорганизаций по заключенному договору возможно лишь на платной основе.

Источник - 24.kg,
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