В Катаре готовят новый раунд афгано-талибанских переговоров

00:16 08.06.2020

Внутриафганские переговоры могут пройти в Катаре



Источники, близкие к движению "Талибан" (запрещено в РФ), сообщили, что на основе первоначальных договоренностей внутриафганские переговоры будут проводиться в Дохе. Источники не называют время переговоров, но говорят, что было достигнуто соглашение об освобождении 5 тыс. заключенных талибов из-под стражи афганского правительства до начала переговоров, передает TOLO News.



Афганское правительство сообщило, что на сегодняшний день освобождено 2710 заключенных-талибов. "Талибан" со своей стороны освободил 458 заключенных, которые, по утверждению движения, являются членами правительственных сил.

Афганское правительство заявило, что оно готово направить свою делегацию на внутриафганские переговоры. "Афганское правительство предприняло важные шаги в этом процессе. Переговорная группа афганского правительства готова вступить в переговоры, и у нас есть твердый национальный консенсус в отношении мирного процесса",- сказал пресс-секретарь президента Седик Седикки.

Напомним, 29 февраля США и движение "Талибан" подписали соглашение о начале мирного процесса в Афганистане. Через несколько дней представители талибов объявили о возобновлении наступательных операций против сил безопасности Афганистана.

В середине мая стало известно о нападениях боевиков на похороны полицейского в провинции Нангархар и на роддом в Кабуле, которым управляет международная организация "Врачи без границ". Первый теракт унес жизни 24 человек, второй - 16. "Талибан" отрицал причастность к обеим атакам.