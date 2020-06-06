 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Бесогон" Никиты Михалкова. Про "умный город" и прочую дурь
01:22 08.06.2020

В новом выпуске авторской программы "БесогонТВ" Никита Михалков предлагает поговорить о том, к чему могут привести новомодные программы развития образования и социального устройства, предлагаемые нам под масками "самые прогрессивные" и "инновационные".

Почему Герман Греф так интересуется образованием, и как именно "образовательные платформы" должны полностью изменить принципы обучения школьников и студентов?

На какую философскую концепцию опираются строители "Умного города", и в чем ее опасность?

И как со всем этим связан принятый Госдумой и Советом Федерации законопроект о создании единого федерального регистра?

06.06.20 НАД ПРОПАСТЬЮ ВО ЛЖИ. №179


Источник - besogontv.ru
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