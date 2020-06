Крах Амер-империи: Президент в бункере, а великая нация без будущего, - М.Снайдер

01:24 08.06.2020 Крах империи: Президент в бункере, а великая нация без будущего

Власть не раз предупреждали о том, что может произойти, но она не слышала



Майкл Снайдер



В течение очень долгого времени многие из нас громко предупреждали американский народ, что грядет это. Мейнстримовские СМИ и многие наши национальные лидеры на протяжении многих лет ежедневно раздували пламя ненависти, гнева, разочарования и раздора, и было лишь вопросом времени, когда мы станем свидетелями вспышки насилия такого масштаба. За последнюю неделю мы наблюдали протесты, по меньшей мере, в 145 различных городах США, и сообщения о беспорядках, грабежах и насилии приходят так быстро, что за всеми ними в буквальном смысле невозможно угнаться. До настоящего времени, по крайней мере, в 40 городах США введен комендантский час, по крайней мере, в 15 штатах была поднята Национальная гвардия, и по крайней мере 4100 человек были арестованы. В ночь на воскресенье насилие в Вашингтоне, округ Колумбия, стало настолько тревожным, что президента Трампа спешно эвакуировали в секретный бункер под Белым домом…:



"Как сообщается, агенты Секретной службы в срочном порядке отправили Трампа в президентский центр по чрезвычайным операциям (Presidential Emergency Operations Center, PEOC) - который использовался после терактов 11 сентября и оборудован секретными туннелями.



Газета "Нью-Йорк Таймс" сообщила, что Трампа переместили в бункер до того, как более шестидесяти агентов Секретной службы получили ранения во время шестой ночи насилия, вызванного смертью Джорджа Флойда.



Центр расположен под Восточным крылом Белого дома, но его точное местонахождение держится в секрете".



По мне, абсолютным безумием является то, что мятежникам позволили наносить ранения одному сотруднику Секретной службы за другим.



Это просто показывает, насколько все изменилось. Когда я много лет назад работал в округе Колумбия, к Белому дому относились с огромным уважением, и все понимали, что с любым, кто попытается связываться с Белым домом, обращаться будут жестоко.



В те дни любой, кто напал на агента Секретной службы, глубоко-глубоко сожалел о содеянном.



Но теперь мы, по-видимому, позволяем, чтобы агентов нашей Секретной службы "били ногами, кулаками и поливали телесными жидкостями"…:



"В течение субботы и раннего воскресенья более 60 офицеров Униформированного подразделения Секретной службы* (Secret Service Uniformed Division Officers) и специальных агентов получили многочисленные ранения в результате попадания в них кирпичей, камней, бутылок, фейерверков и других предметов.



"Сотрудники секретной службы также подвергались физическому насилию, когда их пинали, били и подвергали воздействию жидкостей организма", - сказали в ведомстве. В общей сложности 11 раненых были доставлены в местную больницу и получили лечение от травм, не угрожающих жизни".



Что происходит с этой страной?



В дополнение к этим отвратительным действиям "мирные протестующие" в округе Колумбия решили, что было бы действительно хорошей идеей изуродовать Мемориал Линкольна и Национальный мемориал Второй мировой войны. "Знаменитый Мемориал Линкольна в Вашингтоне, округ Колумбия, и Национальный мемориал Второй мировой войны являются достопримечательностями столицы страны; во время их подвергли вандализму и испортили граффити.



"После демонстраций в окрестностях Национального торгового центра (National Mall) проявились многочисленные случаи вандализма", - говорится в сообщении Службы национальных парков Национального торгового центра, опубликованном в воскресенье в твиттере с изображением фотографий памятников, покрытых граффити".



Это уже не про Джорджа Флойда.



В этот момент протесты подхватили радикальные левые, которые стремятся использовать этот кризис как возможность для поощрения насилия.



А другие просто пользуются тем прикрытием, которые эти протесты предоставляют, для совершения преступлений, которые они не могут совершить в обычной ситуации. Например, грабежи, свидетелями которых мы были в Нью-Йорке, были беспрецедентными. "В Нью-Йорке, несмотря на столкновения в Нижнем Манхэттене, полиция, похоже, оставила большую часть острова мародерам, которые разграбили часть самой дорогостоящей торговой недвижимости на планете - Best Buy, North Face, Coach, Kate Spade, Apple.



Мятежники на Юнион-сквер подожгли коробки возле книжного магазина Strand. На видео было запечатлено, как они разбивают окна аптеки Walgreens и грабят магазин GameStop".



А в Чикаго мародеры нападали на магазин за магазином "среди бела дня"…:



"В Чикаго было много мародерства среди бела дня. Поездка от The Loop** до "Южной стороны" показала, что почти в каждом квартале есть хотя бы один разбитый бизнес. А один избитый полицейский плакался изданию The Daily Beast: "Это не протестующие, они оппортунисты. Они просто разрушают и грабят, потому что это круто".



Разве не похоже это на то, о чем я предупреждал своих читателей годами? Я бесконечно предупреждал, что это грядет, и теперь это пришло.



И даже, несмотря на то, что мятежники со злостью атаковали и подвергли вандализму штаб-квартиру CNN, а CNN и другие мейнстримовские СМИ продолжают извиняться за свое поведение. На днях Дон Лемон из CNN фактически предположил, что эти беспорядки могут быть "своего рода механизмом перестройки в нашей стране"…:



"Мы не знаем, что сейчас происходит в этой стране", - сказал Лемон. "Возможно, это какой-то механизм перестройки в нашей стране или какие-то изменения в нашей стране, чтобы мы могли справиться с тем, с чем нам надо справиться в этой стране, когда справа мы смотрим на картину пожаров и слева - на картину того, что осталось после мародерства".



Он продолжил плакаться, но сказал, что это может указывать на тех, у кого "нет другого выбора" и кому "нечего терять".



"На самом деле на это очень грустно смотреть", - сказал он. "И это указатель, указывающий на боль и печаль в этой стране - на людей, которые чувствуют, что у них нет другой альтернативы, кроме демонстрации такого поведения в нашей стране, что у них иного выбора нет. Когда тебе нечего терять, тебе нечего терять".



Нет, наша страна не "перестраивается".



На самом деле происходит то, что наша страна буквально разваливается по швам, и многие из нас в течение многих, многих лет предупреждали, что это произойдет.



Конечно, эти беспорядки происходят в то время, когда наша страна и без того сталкивается с огромной глобальной пандемией и историческим экономическим крахом. Следующее - цитата из Сиэтл Таймс:



"В Америке была волна сжигания городов после расового убийства в 1968 году. В 1918 году Америка страдала от пандемии, в результате которой погибло больше людей, чем 102?000 человек, умерших от коронавируса. Америка страдала от Великой депрессии в 1930-х годах и была подавлена Великой рецессией всего десять лет назад. Америка никогда не переживала такого рода мятежей в одно и то же время. Это больше, чем может выдержать система, и люди скорбят о стране".



Поскольку я предупреждал своих читателей больше раз, чем мог бы сосчитать, мы вступили во время "идеального шторма", и глобальные события будут по-прежнему ускоряться.



Как только вы думаете, что один кризис прошел, случится что-то еще. Мы будем свидетелями одного крупного события, следующего за другим, и все, что можно потрясти, будет потрясено.



Тот, кого эти массовые беспорядки удивили, был невнимателен. Нас предупреждали и предупреждали о том, что это произойдет, но большая часть страны не хотела этого слушать.



Сейчас же, когда экономика рухнула, когда землю захлестнула смертельная пандемия, и в большинстве наших крупных городов вспыхнули беспорядки, надеюсь, больше людей начнут прислушиваться.



Ибо правда состоит в том, что для Америки время уходит, и у нашей некогда великой нации не будет будущего, если мы продолжим идти нынешним курсом.



Автор: Майкл Снайдер - Michael Snyder - американский журналист, политический активист и писатель.



Публикуется с разрешения издателя.



Copyright © The Most Important News



*Личный состав несет службу в форме и на транспортных средствах, сильно напоминающих полицейские, но имеющих идентификацию ведомственной принадлежности к Секретной службе.



** Яркий район с разнообразными ресторанами, магазинами, театрами, парками и высотными зданиями, в том числе 108-этажным небоскребом Уиллис-Тауэр. В Миллениум-парке находится знаменитая скульптура "Облачные врата". В Грант-парке расположен большой Букингемский фонтан в стиле рококо, а также знаменитый Чикагский институт искусств. В парке проходят ежегодные фестивали. Источник - СвободнаяПресса

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1591568640

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Указ Президента Республики Казахстан от 27 мая 2020 года №341

- Указ Президента Республики Казахстан от 2 июня 2020 года №342

- Распоряжение Президента Республики Казахстан от 25 мая 2020 года №108

- Сенаторы приняли поправки по вопросам совершенcтвования судебной системы

- А. Мамин: привлечение инвестиций - один из ключевых драйверов восстановления экономического роста

- Премьер-Министр РК А. Мамин провел заседание Госкомиссии по восстановлению экономического роста

- Кадровые перестановки

- Акиматам ряда регионов поручено усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований

- Праймериз Nur Otan начнутся 17 августа