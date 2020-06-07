 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 08.06.2020
09:34  Почему "экс-советские" в Центральной Азии стреляют друг в друга, - И.Джорбенадзе
09:07  ЕлбасаЛэнд. "Я добьюсь, чтобы здесь ни одного русского не осталось!" - В.Карюков
08:44  Амеры на севере Сирии ловко стравливают курдов с арабскими племенами (шайтат и пр.)
08:41  Абрамович купил за $120 млн картину Мунка "Крик" и пищит от удовольствия
08:40  Мир на грани большой войны за сокровища Средиземного моря, - А.Орловский
08:28  Хлопок заколосится снопами... В Фергане назначают экспериментальных "хокимов-предпринимателей-реформаторов"
08:25  Ташкентскую Dream City не раскупают даже в рассрочку (на правах антирекламы)

08:16  Политическая "реформа" в Казахстане не мешает разгонять мирные митинги, - В.Панфилова
08:14  Пекин ухитрился сплотить своих врагов. Создан антикитайский межпарламентский союз
01:24  Крах Амер-империи: Президент в бункере, а великая нация без будущего, - М.Снайдер
01:22  "Бесогон" Никиты Михалкова. Про "умный город" и прочую дурь
00:16  В Катаре готовят новый раунд афгано-талибанских переговоров
00:13  Срок продления ретрансляции российских каналов "убьет" кыргызский ТВ-рынок
00:08  О партии "Ак жол", геноциде казахов, "отце нации" и плутоватой статистике, - Ж.Байхожа
00:03  Протесты: Made in the USA, - La Jornada
Воскресенье, 07.06.2020
15:59  Как террористы из RAF боролись с неофашизмом и империализмом
15:40  Как начиналась гражданская война в Таджикистане, - вспоминает прокурор Русаков
14:55  Аркадаг поручил создать "Программу по выходу Туркмении из кризиса" и выяснить причины задержки зарплат
14:42  В Туркмении новый министр спорта и молодеж-политики - Гулмурад Агамурадов
14:37  В Усть-Каменогорске вышла книга о замечательной казачьей поэтессе Таисии Баженовой
14:29  Bloomberg: участники ОПЕК+ пробуют новую стратегию, чтобы перевернуть кривую цен на нефть
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Пекин ухитрился сплотить своих врагов. Создан антикитайский межпарламентский союз
08:14 08.06.2020

Владимир Скосырев
7.06.2020

Законодатели из восьми государств и ЕС сформировали коалицию для противодействия Китаю. Сенатор США Марко Рубио заявил, что рост мощи Китая – вызов всему миру. Задача нового альянса – координировать ответ Запада на него. Авторы воззвания говорят, что их надежды на либерализацию КНР рухнули. Поэтому нужно защищать международное право, права человека, честную торговлю и укреплять безопасность. Союз возник на фоне холодной войны между США и Китаем и может стать для Вашингтона новым орудием давления на Пекин.

Рубио и его единомышленники разочарованы. В течение 40 лет они ждали: Китай богатеет, значит, он и политически станет открытым. "Предположения, на которых базировалось наше сближение с Пекином, теперь не отвечают реальности", – говорится в воззвании.
Оно предъявляет Китаю целый ряд претензий. Пекин скрыл масштаб заражения коронавирусом, покушается на автономный статус Гонконга, использует технологическую фирму Huawei для шпионажа за западными сетями связи, посадил в лагеря уйгур в Синьцзян-Уйгурском автономном районе страны.

В новую группировку вошли депутаты парламентов от США, Канады, Японии, Норвегии, Германии, Швеции, Австралии, Соединенного Королевства, а также Евросоюза. "Когда страны отстаивали свои ценности и права человека в одиночку, за это им приходилось иногда платить огромную цену. Ни одна страна не должна нести это бремя только на своих плечах", – говорится в документе. Парламентарии выражают уверенность, что сумеют создать общую базу взаимодействия, которая поможет преодолеть межпартийные разногласия. Газета Guardian cообщает, что от Британии группу в альянсе возглавят член Палаты лордов от Лейбористской партии Хелена Кенеди и бывший председатель Консервативной партии Йен Данкен-Смит. От коалиции в Лондоне ждут серьезной подмоги. Ведь премьер-министр Борис Джонсон, несмотря на его желание сохранить для британских компаний доступ на необъятный китайский рынок, сделал жест, вызвавший раздражение в Пекине. Он пообещал облегчить условия въезда и натурализации в Соединенном Королевстве примерно для 3 млн гонконгцев. Это, как объясняют в Лондоне, его моральный долг перед жителями бывшей колонии. Ведь, передавая ее под управление КНР, Британия взяла на себя гарантии, что демократические права ее жителей будут соблюдаться в течение 50 лет. Но Пекин только что одобрил закон о национальной безопасности для Гонконга, который, как опасаются, сведет гарантии на нет.

Трудно представить, что инициатива парламентариев не получила "добро" от соответствующих правительств. Во всяком случае, она вписывается в пропагандистскую кампанию против Китая, развернутую в США. Тон ей задает госсекретарь США Майкл Помпео. Он заявил, что Коммунистическая партия Китая беззастенчиво эксплуатирует трагическую гибель афроамериканца Джорджа Флойда, чтобы оправдать свое авторитарное правление. "Как и в случае с другими диктатурами в истории, никакая ложь не непристойна, если она служит удовлетворению жажды партии к власти. Такая смехотворная пропаганда никого не введет в заблуждение", – подчеркнул госсекретарь.

К атаке на КНР присоединился бывший спикер Палаты представителей Конгресса США Ньют Гингрич. Он пишет в журнале Newsweek, что "генеральный секретарь Си Цзиньпин и Коммунистическая партия Китая строят мир нового типа, который угрожает выживанию нашей свободной и суверенной страны".
Вряд ли можно считать случайным, что на канале YouTube возник знаменитый футболист Хао Хайдун, которого в 1990–2000-х годах знали все китайские болельщики. Хао, живущий в эмиграции, сначала зачитал манифест о создании "Федерального государства Нового Китая". А потом призвал к смещению Компартии от власти. Представителя МИД Китая репортеры попросили прокомментировать слова Хао. Дипломат сказал, что таких абсурдных заявлений он не комментирует. YouTube запрещен в Китае, слова футболиста, по данным CNN, быстро распространились в социальных сетях.
В беседе с "НГ" ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин отметил: "Не стоит ставить знак равенства между холодной войной Запада против Советского Союза и его нынешним противоборством с Китаем. СССР и социалистический лагерь поддерживали экономические связи с капиталистическим миром, но очень ограниченные и дозированные. Китай же является для Евросоюза вторым по значению экономическим партнером, а для таких стран, как Япония, Южная Корея, Австралия, – главным экономическим партнером. Это сильно сужает поле для создания антикитайского фронта и давления на Китай. В парламентах по большей части сидят демагоги, которые особой ответственности за свои решения не несут. Но решения, которые стоят денег, будут принимать правительства. Гигантские масштабы экономической взаимозависимости с Китаем будут их сильно сковывать. Это будет гораздо сложнее, чем в свое время действовать против СССР".

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1591593240
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Конституционный закон Республики Казахстан от 2 июня 2020 года №339-VІ ЗРК
- Закон Республики Казахстан от 2 июня 2020 года №340-VI ЗРК
- Премьер-Министр РК А. Мамин провел заседание Государственной комиссии по модернизации экономики
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 мая 2020 года №336
- Казахстан: Операция "Декоммунизация"?
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 2 июня 2020 года №342
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 июня 2020 года №344
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 июня 2020 года №350
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  