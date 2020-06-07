Пекин ухитрился сплотить своих врагов. Создан антикитайский межпарламентский союз

08:14 08.06.2020

Владимир Скосырев

7.06.2020



Законодатели из восьми государств и ЕС сформировали коалицию для противодействия Китаю. Сенатор США Марко Рубио заявил, что рост мощи Китая – вызов всему миру. Задача нового альянса – координировать ответ Запада на него. Авторы воззвания говорят, что их надежды на либерализацию КНР рухнули. Поэтому нужно защищать международное право, права человека, честную торговлю и укреплять безопасность. Союз возник на фоне холодной войны между США и Китаем и может стать для Вашингтона новым орудием давления на Пекин.



Рубио и его единомышленники разочарованы. В течение 40 лет они ждали: Китай богатеет, значит, он и политически станет открытым. "Предположения, на которых базировалось наше сближение с Пекином, теперь не отвечают реальности", – говорится в воззвании.

Оно предъявляет Китаю целый ряд претензий. Пекин скрыл масштаб заражения коронавирусом, покушается на автономный статус Гонконга, использует технологическую фирму Huawei для шпионажа за западными сетями связи, посадил в лагеря уйгур в Синьцзян-Уйгурском автономном районе страны.



В новую группировку вошли депутаты парламентов от США, Канады, Японии, Норвегии, Германии, Швеции, Австралии, Соединенного Королевства, а также Евросоюза. "Когда страны отстаивали свои ценности и права человека в одиночку, за это им приходилось иногда платить огромную цену. Ни одна страна не должна нести это бремя только на своих плечах", – говорится в документе. Парламентарии выражают уверенность, что сумеют создать общую базу взаимодействия, которая поможет преодолеть межпартийные разногласия. Газета Guardian cообщает, что от Британии группу в альянсе возглавят член Палаты лордов от Лейбористской партии Хелена Кенеди и бывший председатель Консервативной партии Йен Данкен-Смит. От коалиции в Лондоне ждут серьезной подмоги. Ведь премьер-министр Борис Джонсон, несмотря на его желание сохранить для британских компаний доступ на необъятный китайский рынок, сделал жест, вызвавший раздражение в Пекине. Он пообещал облегчить условия въезда и натурализации в Соединенном Королевстве примерно для 3 млн гонконгцев. Это, как объясняют в Лондоне, его моральный долг перед жителями бывшей колонии. Ведь, передавая ее под управление КНР, Британия взяла на себя гарантии, что демократические права ее жителей будут соблюдаться в течение 50 лет. Но Пекин только что одобрил закон о национальной безопасности для Гонконга, который, как опасаются, сведет гарантии на нет.



Трудно представить, что инициатива парламентариев не получила "добро" от соответствующих правительств. Во всяком случае, она вписывается в пропагандистскую кампанию против Китая, развернутую в США. Тон ей задает госсекретарь США Майкл Помпео. Он заявил, что Коммунистическая партия Китая беззастенчиво эксплуатирует трагическую гибель афроамериканца Джорджа Флойда, чтобы оправдать свое авторитарное правление. "Как и в случае с другими диктатурами в истории, никакая ложь не непристойна, если она служит удовлетворению жажды партии к власти. Такая смехотворная пропаганда никого не введет в заблуждение", – подчеркнул госсекретарь.



К атаке на КНР присоединился бывший спикер Палаты представителей Конгресса США Ньют Гингрич. Он пишет в журнале Newsweek, что "генеральный секретарь Си Цзиньпин и Коммунистическая партия Китая строят мир нового типа, который угрожает выживанию нашей свободной и суверенной страны".

Вряд ли можно считать случайным, что на канале YouTube возник знаменитый футболист Хао Хайдун, которого в 1990–2000-х годах знали все китайские болельщики. Хао, живущий в эмиграции, сначала зачитал манифест о создании "Федерального государства Нового Китая". А потом призвал к смещению Компартии от власти. Представителя МИД Китая репортеры попросили прокомментировать слова Хао. Дипломат сказал, что таких абсурдных заявлений он не комментирует. YouTube запрещен в Китае, слова футболиста, по данным CNN, быстро распространились в социальных сетях.

В беседе с "НГ" ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин отметил: "Не стоит ставить знак равенства между холодной войной Запада против Советского Союза и его нынешним противоборством с Китаем. СССР и социалистический лагерь поддерживали экономические связи с капиталистическим миром, но очень ограниченные и дозированные. Китай же является для Евросоюза вторым по значению экономическим партнером, а для таких стран, как Япония, Южная Корея, Австралия, – главным экономическим партнером. Это сильно сужает поле для создания антикитайского фронта и давления на Китай. В парламентах по большей части сидят демагоги, которые особой ответственности за свои решения не несут. Но решения, которые стоят денег, будут принимать правительства. Гигантские масштабы экономической взаимозависимости с Китаем будут их сильно сковывать. Это будет гораздо сложнее, чем в свое время действовать против СССР".