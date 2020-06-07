Политическая "реформа" в Казахстане не мешает разгонять мирные митинги, - В.Панфилова

08:16 08.06.2020

Для предотвращения протестных акций в стране объявили о второй волне COVID-19



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



7.06.2020



Министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов объявил об осложнении эпидемической ситуации. Фото с сайта www.gov.kz

Власти Казахстана проводят политическую реформу, меняя законодательство о митингах. Однако попытка активистов собраться на мирную акцию закончилась арестами. В крупнейших городах страны задержали десятки человек, причем многих из них на подходе к площадям. Одновременно объявлено о второй волне коронавируса и усилении мер, чтобы не допустить распространения заражения.

В Казахстане после вступления в силу закона о проведении мирных собраний и снятии карантина из-за эпидемии в крупных городах прошли митинги. В общей сложности в них приняли участие несколько сотен человек. В результате – более сотни задержанных и площади, оцепленные для дезинфекции.



Таков итог первых мирных собраний, к участию в которых призвали две оппозиционные структуры – инициативная группа по созданию Демократической партии во главе с активистом Жанболатом Мамаем и запрещенное движение "Демократический выбор Казахстана" (ДВК) опального банкира Мухтара Аблязова. Их поддержало движения "Оян Казахстан" и др. Повестка митингов – кредитная амнистия, помощь населению в условиях кризиса, освобождение политзаключенных и запрет на продажу земель иностранцам.



Власти признали акции незаконными. Во-первых, массовые мероприятия в условиях карантина запрещены и наказуемы. В частности, министр здравоохранения Елжан Биртанов накануне заявил, что в Казахстане началась вторая волна заражений COVID-19. Во-вторых, митинги не согласованы, настаивают чиновники. Новый закон предусматривает "уведомительный характер" мирных собраний, который вступил в силу 6 июня. Это значит, что именно 6 июня надо было подать заявку на проведение акции на 11 июня. Однако Мамай и его соратники парировали тем, что подали уведомление в мэрию Алма-Аты за 10 дней до акции, которая состоялась 6 июня, сообщило Радио "Азаттык" (казахская служба Радио "Свобода"). Однако власти ее расценили как не соответствующую новому законодательству.



"Ситуация лишний раз свидетельствует об отсутствии полноценного диалога государства с обществом и его институтами, включая оппозицию. Выход местных чиновников и депутатов местных органов власти к протестующим с выяснением, "кто здесь прав и не прав", и призывами разойтись диалогом никак назвать нельзя. Попытки властей предотвратить события путем акцентирования внимания на необходимости соблюдения карантинного режима и нового закона о мирных собраниях, вступившего в силу 6 июня, не сработали", – считает директор аналитического центра "Альтернатива" Андрей Чеботарев. По его словам, с инициаторами проведения акций представителям властей следовало встретиться заранее и обсудить суть поднимаемых этими людьми вопросов и возможных путей их решения. Площадок для такого диалога предостаточно. Главное – проявить для начала необходимую волю и способность сесть за стол переговоров и вести диалог на равных с политическими оппонентами или просто недовольными гражданами.



Научный сотрудник Центра изучения Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения РАН Александр Воробьев сказал "НГ", что проводимая политическая реформа в Казахстане соответствует духу времени: информированность и гражданская активность населения растут. Равно как и социальное недовольство, которое требует выхода наружу. "Власти республики хотели бы, чтобы эта активность не была бесконтрольной и оставалась в определенных политических рамках. Не выходила бы за пределы некоего очерченного круга целей, методов, участвующих политических сил. Это тоже одна из целей реформы", – подчеркнул эксперт.



Второй вводной, по его мнению, вероятно, и объясняются действия властей в отношении выступлений сторонников Аблязова. "Эта сила находится вне приемлемых для властей рамок протестной активности. После проведения реформы для Аблязова мало что изменилось. Однако очевидно, что отвергаемые властями оппозиционеры увидели в происходящем окно возможностей для себя, а для властей сложился цугцванг. Если бы власти не пресекли акцию сторонников Аблязова, то оппозиционеры легализовали бы себя в политическом поле Казахстана – и в дальнейшем, чувствуя себя в безопасности, расширяли бы свою активность. Однако и задержания оппозиционеров на фоне подписания закона о митингах также выставляют власти Казахстана не в лучшем свете, частично дискредитируя реформу как в глазах международного сообщества, так и своего населения", – считает эксперт. Власти, по словам Воробьева, находятся в непростом положении. С одной стороны, важно поддерживать диалог с обществом и работать с растущим недовольством. С другой – углубление реформ и дальнейшая либерализация могут создать ситуацию, похожую на период перестройки в СССР. Начатые генсеком Михаилом Горбачевым скромные поначалу реформы радикализировались, а затем привели к крушению прежней политической системы.