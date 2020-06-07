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Хлопок заколосится снопами... В Фергане назначают экспериментальных "хокимов-предпринимателей-реформаторов"
08:28 08.06.2020

Назначение главы кластера хокимом - эксперимент
Хокимом Ташлакского района Ферганской области стал руководитель хлопково-текстильного кластера этого же района Абдукаххор Джурабаев. Сообщается, что это экспериментальное решение. Может ли оно привести к конфликту интересов?

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на совещании в Ферганской области 6 июня дал указание освободить от должности хокима Ташлакского района Шухрата Абдусаломова за недостатки в работе (он работал на этом посту с марта 2018 года).
Новым главой Ташлакского района стал Абдукаххор Абдувахидович Джурабаев - руководитель хлопково-текстильного кластера Expo Kollor Prin Teks этого же района, сообщила пресс-служба областной администрации.
О компании Expo Kollor Prin Teks

Согласно Единому государственному регистру предприятий и организаций, ООО Expo Kollor Prin Teks зарегистрировано в июне 2007 года (по другим данным - 2006 года). Основной вид деятельности - подготовка и прядение хлопковых волокон, уставной капитал - 4,315 млрд сумов, осуществляет деятельность на 5120 га земельной площади. На сайте Госкомстата компания с таким названием указана как совместное предприятие Узбекистана, Швейцарии и Великобритании.
Руководителем компании записан Абдукаххор Абдувахидович Джурабаев. Учредители: Абдулазиз Абдувахидович Джурабаев - 95,7%, Муножатхон Маъмуржоновна Джурабаева - 3,6% и Муйдинжон Пулатович Исмаилов - 0,7%.
Абдулазиз и Абдукаххор Джурабаевы являются братьями Абдурашида Джурабаева, подтвердили источники в правительстве. Он с сентября 2019 года занимает должность заместителя советника президента, ранее работал заведующим секретариата правительства по вопросам молодежной политики, культуры, духовности, СМИ, творческих и общественных организаций, а также был депутатом и председателем Комитета по вопросам информации и коммуникационных технологий Законодательной палаты.
Возможен ли конфликт интересов?
Как сообщает УзА, руководитель кластера в качестве эксперимента впервые в Узбекистане становится хокимом. Президент дал четкие задачи по социально-экономическому развитию района на основе идеи "предприниматель-реформатор", отмечает агентство.

В то же время назначение хокимом района Абдукаххора Джурабаева, который сохраняет должность руководителя кластера, противоречит законодательству. Согласно закону "О государственной власти на местах", хоким, его заместители, другие работники хокимията и должностные лица органов государственной власти на местах не могут занимать другую оплачиваемую должность. Кроме того, работникам государственной власти и управления запрещено заниматься предпринимательской деятельностью.
В соответствии со статьей 3 закона "О противодействие коррупции" под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) влияет или может повлиять на надлежащее исполнение лицом должностных или служебных обязанностей и при которой возникает либо может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью и правами и законными интересами граждан, организаций, общества или государства.

Согласно статье 17 законопроекта о государственной службе (реформирование госслужбы обсуждается с 2012 года, сам закон должны были принять в сентябре 2017 года), под личной заинтересованностью государственных гражданских служащих понимается непосредственную возможность получения любой материальной или нематериальной (не имущественной) выгоды или преимущества для них лично или для их близких родственников, а также иных лиц, с которыми они имеют близкие или деловые отношения.

Несмотря на то, что закон о государственной службе еще не принят, описанная ситуация не исключает наличия конфликта интересов.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - gazeta.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1591594080
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