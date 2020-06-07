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Мир на грани большой войны за сокровища Средиземного моря, - А.Орловский
08:40 08.06.2020

ОРЛОВСКИЙ Антон
7.06.2020

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган возомнил, что может совершать любые политические шаги и оставаться безнаказанным. У него были хорошие учителя - США. В последние месяцы Эрдоган реализует хитрый план по захвату природных ресурсов Ливии и Средиземного моря.
Уже не секрет, что Анкара на протяжении долгого времени сотрудничает с т. н. Правительством национального согласия (ПНС) Ливии, оккупировавшим территории североафриканского государства. Турция отправляет в североафриканскую страну наемников и военную технику. В планах "зажать в тисках" Грецию.
При этом Турция не скрывает своих намерений. Не так давно турецкая правительственная газета опубликовала заявку на получение лицензии на разведку и добычу углеводородов вблизи греческих островов.
Также Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с главой ПНС Файезом Сарраджем и заявил, что стороны планируют проводить исследования и разработки нефтегазовых месторождений в Средиземном море.

В Греции такую позицию Анкары и ПНС приняли в штыки. Там ответили, что не исключают военного столкновения.
"Поведение Турции в последнее время довольно агрессивно.
Я считаю, что единственный способ для Греции справиться с таким поведением, которое в целом имеет тенденцию к агрессии, это, с одной стороны, использовать все свое дипломатическое оружие, а с другой стороны - обеспечить увеличение сдерживающей силы вооруженных сил", - сказал министр обороны Греции Никос Панайотопулос.
Важно отметить, что Греция уже обратилась за помощью к другим европейским странам. Евросоюз может встать на сторону греков, и это приведет к эскалации конфликта между сторонами. Всему виной алчность Эрдогана.

Источник - rusvesna.su
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