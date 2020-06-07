 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 08.06.2020
09:34  Почему "экс-советские" в Центральной Азии стреляют друг в друга, - И.Джорбенадзе
09:07  ЕлбасаЛэнд. "Я добьюсь, чтобы здесь ни одного русского не осталось!" - В.Карюков
08:44  Амеры на севере Сирии ловко стравливают курдов с арабскими племенами (шайтат и пр.)
08:41  Абрамович купил за $120 млн картину Мунка "Крик" и пищит от удовольствия
08:40  Мир на грани большой войны за сокровища Средиземного моря, - А.Орловский
08:28  Хлопок заколосится снопами... В Фергане назначают экспериментальных "хокимов-предпринимателей-реформаторов"
08:25  Ташкентскую Dream City не раскупают даже в рассрочку (на правах антирекламы)

08:16  Политическая "реформа" в Казахстане не мешает разгонять мирные митинги, - В.Панфилова
08:14  Пекин ухитрился сплотить своих врагов. Создан антикитайский межпарламентский союз
01:24  Крах Амер-империи: Президент в бункере, а великая нация без будущего, - М.Снайдер
01:22  "Бесогон" Никиты Михалкова. Про "умный город" и прочую дурь
00:16  В Катаре готовят новый раунд афгано-талибанских переговоров
00:13  Срок продления ретрансляции российских каналов "убьет" кыргызский ТВ-рынок
00:08  О партии "Ак жол", геноциде казахов, "отце нации" и плутоватой статистике, - Ж.Байхожа
00:03  Протесты: Made in the USA, - La Jornada
Воскресенье, 07.06.2020
15:59  Как террористы из RAF боролись с неофашизмом и империализмом
15:40  Как начиналась гражданская война в Таджикистане, - вспоминает прокурор Русаков
14:55  Аркадаг поручил создать "Программу по выходу Туркмении из кризиса" и выяснить причины задержки зарплат
14:42  В Туркмении новый министр спорта и молодеж-политики - Гулмурад Агамурадов
14:37  В Усть-Каменогорске вышла книга о замечательной казачьей поэтессе Таисии Баженовой
14:29  Bloomberg: участники ОПЕК+ пробуют новую стратегию, чтобы перевернуть кривую цен на нефть
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Абрамович купил за $120 млн картину Мунка "Крик" и пищит от удовольствия
08:41 08.06.2020

Источник: Абрамович купил картину Мунка "Крик" за $120 млн

Роман Абрамович купил за $120 млн картину Эдварда Мунка "Крик" - одно из главных произведений живописи ХХ века. Об этом сообщается в Telegram-канале Sothebyʼs Life.
Самое известное полотно в стиле экспрессионизма было выставлено на аукционе Sothebyʼs. Отмечается, что торги проходили 2 мая в Нью-Йорке, Абрамович в них участвовал по телефону.

Норвежский художник Эдвард Мунк создал четыре версии "Крика". Работа, приобретенная Абрамовичем, хранилась у частных коллекционеров. По данным СМИ, деньги миллиардера, заплаченные за картину, пойдут на строительство музея, центра искусств и отеля в Норвегии.
Ранее также сообщалось, что Абрамович после получения гражданства Израиля купил один из самых дорогих особняков в стране стоимостью $64 млн.

Источник - rosbalt.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1591594860
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Конституционный закон Республики Казахстан от 2 июня 2020 года №339-VІ ЗРК
- Закон Республики Казахстан от 2 июня 2020 года №340-VI ЗРК
- Премьер-Министр РК А. Мамин провел заседание Государственной комиссии по модернизации экономики
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 мая 2020 года №336
- Казахстан: Операция "Декоммунизация"?
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 2 июня 2020 года №342
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 июня 2020 года №344
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 июня 2020 года №350
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  