Абрамович купил за $120 млн картину Мунка "Крик" и пищит от удовольствия

08:41 08.06.2020

Источник: Абрамович купил картину Мунка "Крик" за $120 млн



Роман Абрамович купил за $120 млн картину Эдварда Мунка "Крик" - одно из главных произведений живописи ХХ века. Об этом сообщается в Telegram-канале Sothebyʼs Life.

Самое известное полотно в стиле экспрессионизма было выставлено на аукционе Sothebyʼs. Отмечается, что торги проходили 2 мая в Нью-Йорке, Абрамович в них участвовал по телефону.



Норвежский художник Эдвард Мунк создал четыре версии "Крика". Работа, приобретенная Абрамовичем, хранилась у частных коллекционеров. По данным СМИ, деньги миллиардера, заплаченные за картину, пойдут на строительство музея, центра искусств и отеля в Норвегии.

Ранее также сообщалось, что Абрамович после получения гражданства Израиля купил один из самых дорогих особняков в стране стоимостью $64 млн.