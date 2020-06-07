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Амеры на севере Сирии ловко стравливают курдов с арабскими племенами (шайтат и пр.)
08:44 08.06.2020

Борьба с отступниками: в Сирии началась странная военная спецоперация
С 5 июня 2020 года на востоке Сирии в провинции Дейр-Эз-Зор проходит масштабная операция курдских вооруженных формирований под командованием США против спящих ячеек "ИГИЛ".
Подробности "Русской Весне" рассказал военный источник.
По сообщениям участников кампания по поиску и уничтожению боевиков ИГИЛ проходит успешно, и уже удалось захватить более 20 террористов. В тоже время ряд особенностей проведения операции вызывает сильные сомнения в ее истинном предназначении.
Как уже не раз говорилось ранее кампания проходит в одном из районов проживания арабского племени "Шайтат", которое на протяжении многих лет самостоятельно уничтожало террористов на своей территории и никогда бы не допустило появление каких-либо спящих ячеек террористов на своей территории.
Так же интересной особенностью является то, что большая часть арабской общины, за исключением продавшихся США шейхов, выступила против сотрудничества с американцами в Сирии. При этом "отступники" создали подпольную организацию "Сыны Шайтата", выступившую против своего продажного руководства, членов "Сирийских демократических сил" и руководящих ими представителей США.
Подобное поведение арабов крайне не устроило американцев, осуществляющих попытки взять все население восточных районов Сирии под свой контроль. Не исключено, что военная операция против ИГИЛ ни что иное как прикрытие для террора оппозиционно настроенных членов племени "Шайтат".
В пользу этого говорит начало операции странным образом совпавшего с началом активных действий подполья "Сыны Шайтата". Так же интересным является и то, что "Сирийские демократические силы" берут в плен террористов ИГИЛ, при этом нет ни одного сообщения о реальных боестолкновениях, с бандитами, ни одного фото или видео кадра уничтоженных боевиков. Что очень странно. ИГИЛ славится как одна из самых кровожадных и фанатичных группировок. Нередки случаи, когда небольшие группы боевиков нападали на значительно превосходящие их военные силы. В условиях, когда их гибель или захват в плен неизбежны, трудно поверить, что они не оказывали никакого сопротивления или позволили захватить себя. А тут целых 20 членов террористической организации попали в плен. Очень не похоже на ИГИЛ*.
Также странным выглядит то, что нет ни одного свидетельства захваченного у ИГИЛ оружия и военного имущества. Трудно поверить, что члены "Исламского государства" осуществляют свою деятельность, на территориях, контролируемых США без оружия. Особенно это странно, на фоне проведения аналогичных операций сирийских войск. Во время рейдов в районе пустыня "Бадия" на западном берегу реки Евфрат ими обнаруживают огромные тайники с оружием, боеприпасами и другим военным имуществом террористов.
В свою очередь "Сирийские демократические силы" не обнаруживают ни чего, не захватывают ни каких трофеев. Это очень не похоже на членов ИГИЛ.
Обычно с местом где прячутся ИГИЛ находится и тайник с их военным инвентарем. Ну и конечно не стоит забывать кто является основным спонсором и организатором снабжения "Исламского государства", кто стоит за созданием террористической группировки, кто ее поддерживал все эти годы, исправно снабжая террористов оружием, техникой, военным имуществом и людьми. Правильно. Те же, кто исправно снабжает оружием, техникой, военным имуществом "Сирийские демократические силы".
При этом данные "странности" видят простые жители востока Сирии, а также члены немногочисленных арабских формирований, входящих в состав "Сирийских демократических сил". И многим подобное крайне не нравится.
7 июня стали поступать сообщения, о том, что 11 человек, состоящих в арабских подразделениях проамериканских формирований, покинули свои подразделения. Некоторые связывают этот демарш с проводимой "Сирийскими демократическими силами" операцией на востоке Сирии.
По их мнению, ее цель не борьба с террористами, а против оппозиционного настроенного арабского населения, в том числе организации "Сыны Шайтата", выступающих за активное сотрудничество с официальным Дамаском. И задержанные в ходе кампании "Сирийских демократических сил" 20 террористов ИГИЛ, на самом деле могут оказаться не членами "ИГИЛ", а арабскими противниками власти США на востоке Сирии.

Источник - rusvesna.su
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