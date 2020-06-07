ЕлбасаЛэнд. "Я добьюсь, чтобы здесь ни одного русского не осталось!" - В.Карюков

09:07 08.06.2020

"Мы здесь чужие, и все руководящие посты для неказахов закрыты"



Виталий Карюков



Во времена СССР русские вместе с другими европейскими народами составляли в Казахстане абсолютное большинство - до 70%. Причем до конца 1980-х численность русских в республике неизменно продолжала расти. Однако на 1 января 2020 года при общем населении в стране 18.632.169 человек на этнических русских пришлось уже всего лишь 18,85% населения.

Это стало результатом вот уже более 30 лет набирающего силу и крепнущего в Казахстане процесса выживания из республики русскоязычного и исконно русского населения. И процесс этот продолжается по сей день. Так, в прошлом году из 35 тысяч, выехавших из республики навсегда, на ПМЖ (преимущественно в Россию) уехало 25.000 этнических русских.

Кстати, как это ни странно, ситуация с коронавирусом в Казахстане намного лучше, чем в других странах мира. Так, всего на 7000 инфицированных COVID-19 умерло только 35 человек. Причину такой отчасти благоприятной обстановки объяснила недавно Айжан Есмагамбетова, занимающая пост главного санитарного врача республики. Она пояснила, что если во всем мире вспышка коронавируса началась в феврале, то в Казахстане это произошло на месяц позже. И за это время были подготовлены стационары и медперсонал.



Но истинной причиной все же можно считать то, что разработанная и налаженная еще советскими (в основном, русскими) специалистами сфера медицины не была разрушена в постсоветское время алчными чиновниками, как это произошло, например, у нас в России. Но русскоязычные профессионалы бегут из страны, где их откровенно выдавливают. И если при Назарбаеве политика в отношении русских была более или менее толерантной, то сейчас, когда Нурсултан Абишевич покинул свой пост, гонения на россиян приняли характер истерии.



Но самое отвратительное при этом то, что сами казахи (не все, конечно) считают: если бегство русских принимает массовый характер, то "они просто недостойны дружбы казахского народа". Вот такая "непогрешимая" логика: те, кто уезжают - это, дескать, "плохие" русские, а те, кто остается и готов терпеть притеснения титульной нации, - они, мол, "хорошие". Некоторые считают, что русские уезжают всего лишь из-за плохой экологии - не более того. А главное, в Казахстане набирает силу и другой неприятный процесс - переименование топонимов исконно русских земель (городов, рек, деревень, областей и т. д.) с присвоением им казахских названий.

"В нашей стране всегда были русские, разделявшие боль и страдания казахов, а также их радости, - пишет в Фейсбуке главный редактор сайта „Алтынорда" Серик Малеев. - Как были и те, кто их охранял со сторожевых вышек. Но первых всегда было больше". Это свое мнение журналист выразил, в частности, по поводу переименования города Павлодар, утверждая, что "русские Казахстана поддерживают" это переименование. А их кто-нибудь спрашивал? Вообще, добивается это так называемый "народ", а именно всевозможные активисты, националисты (оралманы), "общественники", местные акиматы, неправительственные организации и т. п.



Вспоминают вообще дикую историю о том, как переименовывали город Семипалатинск, который был основан еще в 1718 году царским воеводой Василием Чередовым и назван Семипалатинской крепостью. Собрались жители города в купе с депутатами. И вдруг слово взял какой-то аксакал, который заявил: "Моему прадеду прадед рассказывал, что здесь был город Семей и ему тысяча лет". Словом, вопрос был решен "единогласно".



Точно так же внезапно прошло переименование города Зыряновск, которое его жители просто "проспали" - никто не ожидал такой космической скорости смены названия. А основан он был в 1791 году Герасимом Зыряновым. Конечно, надо сохранять историю, но только казахскую, считает местное большинство, - русская здесь еще долго не будет нужна. А ведь весь север и восток Казахстана - это исконно русские земли, открытые Демидовым, Пугачевым, русским казачеством и первопроходцами Российской Империи. И все это одним росчерком пера "безвозмездно" передал республике добрый и справедливый товарищ Сталин, когда формировал национальную политику СССР, будучи народным комиссаром по делам национальностей.



"У меня подруга, филолог, пыталась с дочкой учить казахский, три месяца, каждый вечер по два часа… Потом бросила, - рассказывает Ирина, которая готовится переехать с дочкой на ПМЖ в Россию к мужу, уже получившему гражданство РФ и работающему в Новосибирске. - А тут ее дочка победила в какой-то олимпиаде, и теперь в Ленинграде учится по спецнабору. А подруга к ней собирается, навсегда. Вы слышали когда-нибудь, как ваш начальник, с которым вы проработали столько лет, говорит: „Я добьюсь, чтобы здесь ни одного русского не было!"? А я слышала, потом меня уволили. А четыре часа русского в неделю в школьной программе - это как?".



Почему же она не учила казахский язык - ведь так ей и родным было бы намного проще обустроиться в обществе?

"Это бессмысленно, - отвечает она на вопрос. - Есть сферы, куда нас даже со знанием языка не пустят. В большинство госструктур, например. Для моего ребенка половина профессий будет просто закрыта, потому что для нас, русских, ситуация только усложняется. Учебники казахского - калька с английского, по ним не выучить язык".



Вот и остается русским просто "валить" на свою историческую родину. Потому что перспектив в "свободной" и "братской" республике у них никаких. А ничего радужного так и не предвидится.