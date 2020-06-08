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В камызякских песках под Астраханью найдена столица Хазарии - крепость Итиль?
14:49 08.06.2020

Археологи нашли под Астраханью разгромленную Святославом столицу Хазарского каганата

Сейчас ученые готовятся приступить к раскопкам древнего города Итиль, пишет ТАСС.

Город в дельте Волги был государственным центром Хазарии в VIII-X веках. Его точное местоположение было неизвестно до сих пор, раскопки велись в последние годы у села Самосделка Камызякского района был, однако в прошлом году разведка привела археологов в село Семибугры.

В ходе разведочных работ в Камызякском районе археологи нашли территорию в 150 гектаров, на которой находились монеты и предметы быта хазарского периода. Эксперты датировали их VIII-X веком – как раз то время, когда столицей Хазарии был Итиль. В 968-969 годах Итиль был взят Святославом Игоревичем и разрушен, дальнейшая судьба хазарской столицы неизвестна.

Как рассказал замдиректора организации "Археоцентр", руководитель секции "Археология" Русского географического общества Дамир Соловьев, в тех местах залежи керамики составили около 30 сантиметров, свидетельствующие о жизни людей на этой территории не меньше 200 лет. На месте разведочных работ также были найдены скопления кирпича, соответствующие историческим справкам, согласно которым царский дворец во времена хазарского периода был построен из обожженного кирпича.

После того, как Лев Гумилев в 1960-х годах впервые описал хазарский маршрут, открытие столицы Хазарии может стать главным за последние 60 лет, считает Соловьев. По его словам, раскопки должны начаться 15 июля.

Источник - portal-kultura.ru
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