 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Китайская скульпторша Лу Ли Ронг и ее живые бронзовые девушкиКитайская скульпторша Лу Ли Ронг и ее "живые" бронзовые девушки
14:59 08.06.2020

Прекрасные творения женщины - скульптора Luo Li Rong

Автор - Seniorin.

В искусстве ваяния скульптур китайская скульптор Luo Li Rong преуспела. Она умеет делать фигуры крайне реалистичными, будто бы дышащими, наполненными жизнью и потенциальным движением.

Luo Li Rong окончила Китайскую академию искусств, где изучила все, что только можно, по своей теме. Скульпторy были доступны все современные методики работы и новейшие материалы. Но она обратилась к опыту европейских творцов эпохи Возрождения и барокко, скомбинировала их техники, и вот что у нее получилось.

Девушка стремится передать красоту женского тела. И у нее это получается: все скульптуры выполнены в натуральную величину. Если смотреть издалека, они кажутся живыми, и только приблизившись можно понять, что в созданных Лу Ли Ронг женщинах не течет кровь.

Все они из бронзы. Скульпторша уделяет огромное внимание деталям, поэтому пропорции всегда правильно рассчитаны. Изгибы рук, повороты суставов, складки тела и одежды - все на своем месте.

Ее женщины будто только что радовались происходящему вокруг, красовались перед прохожими своей красотой и вдруг застыли на секундочку для фотографии.

Так выглядит процесс создания скульптуры. Сначала она представляет собой бесформенный сплав меди с оловом. И только в руках Лу Ли Ронг превращается в прекрасное творение. Она волшебница.

Трудно поверить, что все это не настоящие представительницы прекрасного пола.

Такое глубокое искусство.

28 Сентября 2017

Источник - seniorin
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