В итальянской Вульче найдена могила юного этрусского принца

15:16 08.06.2020

В Италии нашли надгробие принца этрусков в форме панциря черепахи



Находку сделали археологи в ходе раскопок в древнем городе этрусков Вульчи, сообщает Archaeology News Network.



В обнаруженном учеными захоронении ребенка находилось множество ценных ритуальных предметов. Открытие было сделано в ходе работ в некрополе Казалетто Менгарелли в Вульчи. Нетронутое грабителями захоронение предварительно датировано VI–V веками до нашей эры.



Как сообщили ученые, в могиле был похоронен ребенок. Его останки были упокоены в саркофаге из красного вулканического туфа, вырезанном из одного монолитного блока. Верхняя часть саркофага выполнена в форме панциря черепахи.



Интересно, что в эллинистический период захоронение использовалось повторно – над детским саркофагом были найдены останки взрослого человека, которого похоронили в IV–II веках до нашей эры.



Внутри маленького саркофага было найдено множество ритуальных предметов, в основном сосуды, что характерно для этрусков. Самым ценным предметом из них археологи назвали амфору редкой формы, украшенную геометрическими мотивами и снабженную "плечами" в виде двух миниатюрных амфор.



Рядом с частично кремированными останками было найдено короткое копье, которое может говорить о высоком статусе погребенного. По мнению руководителя раскопок Карло Каси, он мог быть юным представителем нарождающейся в Вульчи этрусской аристократии.