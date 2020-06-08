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В итальянской Вульче найдена могила юного этрусского принца
15:16 08.06.2020

В Италии нашли надгробие принца этрусков в форме панциря черепахи

Находку сделали археологи в ходе раскопок в древнем городе этрусков Вульчи, сообщает Archaeology News Network.

В обнаруженном учеными захоронении ребенка находилось множество ценных ритуальных предметов. Открытие было сделано в ходе работ в некрополе Казалетто Менгарелли в Вульчи. Нетронутое грабителями захоронение предварительно датировано VI–V веками до нашей эры.

Как сообщили ученые, в могиле был похоронен ребенок. Его останки были упокоены в саркофаге из красного вулканического туфа, вырезанном из одного монолитного блока. Верхняя часть саркофага выполнена в форме панциря черепахи.

Интересно, что в эллинистический период захоронение использовалось повторно – над детским саркофагом были найдены останки взрослого человека, которого похоронили в IV–II веках до нашей эры.

Внутри маленького саркофага было найдено множество ритуальных предметов, в основном сосуды, что характерно для этрусков. Самым ценным предметом из них археологи назвали амфору редкой формы, украшенную геометрическими мотивами и снабженную "плечами" в виде двух миниатюрных амфор.

Рядом с частично кремированными останками было найдено короткое копье, которое может говорить о высоком статусе погребенного. По мнению руководителя раскопок Карло Каси, он мог быть юным представителем нарождающейся в Вульчи этрусской аристократии.

Источник - portal-kultura.ru
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