Завтрак песконавков. Россиян выбешивает Ru-"элитка"

15:17 08.06.2020

"Голодаете?": россияне поиздевались над Татьяной Навкой, питающейся сосисками



Пользователи сети не поверили в искренность спортсменки



Звезда фигурного катания и супруга пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова Татьяна Навка опубликовала в Instagram снимок своего обеденного стола. "Наконец-то можно позавтракать на улице", - отметила спортсменка.



На фото все красиво и аккуратно сервировано. В тарелке красуется яичница с двумя сосисками и с нарезанными помидорами и огурцами. В чашке, выполненной в стиле гжели налит напиток, на многоярусной фруктовнице выложены абрикосы и клубника. Образ дополнен вазой с цветами. Просто, но со вкусом.



"Танечка, Вы кушаете сосиски?" - задала вопрос удивленная подписчица. Кто-то в ответ предположил, что Навка пытается показать, что она "на одной волне" с остальными россиянами. "Яичница и сосиски. Наш человек", - резюмировал кто-то из пользователей. "Голодаете?", "Татьяна, какой -то завтрак у Вас странный, показушный, Вы и сосиски, не верю!", - высказались россияне, которых фото Навки не убедило.



"До чего же глупо и банально....повторюшка", - так кто-то напомнил, что буквально сегодня знакомая Навки продюсер Яна Рудковская тоже выложила фото трапезы. И оно тоже относительно скромное (для "звезды") – блинчики со сметаной, клубника и черника.



Кирилл Русаков